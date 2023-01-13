https://sputnikarabic.ae/20230113/رغم-بساطته-مقهى-البريد-في-مدينة-الحسكة-السورية-شاهد-على-6-عقود-من-تاريخها-فيديو-وصور-1072241703.html

رغم بساطته... "مقهى البريد" في مدينة الحسكة السورية شاهد على 6 عقود من تاريخها... فيديو وصور

رغم بساطته... "مقهى البريد" في مدينة الحسكة السورية شاهد على 6 عقود من تاريخها... فيديو وصور

ببساطة محتوياته وصدأ مدخله الحديدي الذي يفصح عن عمره العتيق، يسرد مقهى "البريد" ما عاشته مدينة الحسكة السورية خلال ستة عقود كان شاهدا عليها وشريكا في تفاصيلها. 13.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-13T15:43+0000

2023-01-13T15:43+0000

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تقارير سبوتنيك

أخبار سوريا اليوم

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ويجلس الزبائن على طاولات قديمة غير مرتبة، بعدما أخذ الزمن منهم الكثير، إلا أنه لم يغير حبهم للجلوس في هذه المكان رغم انعدام وفقدان أبسط أنواع الرفاهية والتدفئة في هذا الطقس البارد من العام في منطقة الجزيرة السورية.ولطالما كانت جدرانه العتيقة تختزن قصص تاريخ المدينة والاجتماعات العامة التي كانت تحتضها، بحضور مشايخ القبائل وكبار الموظفين والمسؤولين العموميين، إلا أن الخزان الأحمر الكبير الذي يقتطع لنفسه حيزاً كبيرا من زاوية المقهى، يسرد المأساة المعاصرة لسكان المدينة جراء انقطاع مياه الشرب عنها منذ أربعة أعوام.المدينة التي تمتد على مساحة واسعة من أقصى شمال شرق سوريا، لم تكن بعيدةً يوما عن الوجه الحضاري، إلا أنها سُرعان ما بدأت تفقد مناراتها.. اليوم لم يبق من تلك الحاضرات إلا النذر اليسير، ومنها مقهى (البريد) الذي يتوسط شارع (جمال عبدالناصر) أو شارع الجامع الكبير وسط مدينة الحسكة.في الحسكة، تعد المقاهي إحدى المعالم الأساسية للمدينة، وقد كان لها في السابق الأثر الكبير لما قدمته من إرث للأجيال، فهي المتنفس الوحيد الذي انطلقت منه صرخات الأحرار احتفالا بالوحدة السياسية مع مصر حين زارها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وبين جدراتها تعالت صيحات النصر للجيشين السوري والمصري في (حرب تشرين التحريرية) عام 1973، وعلى طاولاتها ضربت الأكف مطالبة بالدفاع عن لبنان إبان الاجتياح الإسرائيلي لأراضيه في 1982.كل شيء تغير في الحسكة، إلا في (مقهى البريد) الذي لا زال على سيرته الأولى، لم يتغير شيء من الداخل ولا حتى من الخارج، ولربما حتى الزبائن هم أنفسهم.اليوم، ترتسم بوضوح يوميات الحرب والحصار الاقتصادي على جدران المقهى الذي يكنى بـ"قهوة الدراويش"، ولم يبق من رواده إلا كبار السن يلعبون ورق الشدة مناشدين ذاكرة المكان.وقال فادي أديب ملوس صاحب مقهى البريد في مدينة الحسكة إنه يعمل في مقهى والده الراحل أديب جبرائيل ملوس منذ عام 1999م، وهو نفس العام الذي سافر شقيقه الأكبر بشار إلى كندا ليستقر هناك حتى هذا اليوم، تاركاً على عاتقه الحفاظ على مقهى والدهم الذي عمل فيه منذ الصغر كعامل ومن ثم مدير وصاحب للمقهى.ويتابع فادي (48عاماً) حديثه لمراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا: "المقهى تأسس عام 1958، أي قبل 65 عاماً من الآن، وتم منح الترخيص للعمل بشكل رسمي من الحكومة السورية في عام 1961، باسم مقهى البريد لتقديم الشاي والقهوة في مدينة الحسكة وصاحب الترخيص والدي الراحل أديب جبرائيل ملوس تولد 1924".ويكمل الشاب السرياني الأشقر حديثه: "والدي الراحل قدم إلى مدينة الحسكة من عائلته من مدينة ماردين (تركيا حالياً)، منذ أن كان عمره 14 عاماً إلى الجزيرة السورية وتحديداً مدينة الحسكة ليستقر فيها ويعمل في شبابه في أعمال المقاهي ويؤسس مقهاه الخاص به، والذي عمل به لمدة 32 عاماً، ليعمل بعده شقيقي بشار (54عاماً)، في إدارة المقهى حتى عام 1999م".ويؤكد ملوس أن مقهى والده كان وما زال ملتقاً لأبناء القبائل العربية والكردية وشيوخها وأغواتها وتجار مدينة الحسكة، حيث كان تحل فيه المشكلات وتعقد فيه الاتفاقات والصفقات التجارية على طاولة يشربون عليها الشاي والقهوة.وأشار ملوس إلى إن جميع زبائنه اليوم هم كعائلة واحدة يجلسون مع بعضهم البعض أكثر حتى من جلوسهم مع عائلتهم وأسرهم في منازلهم، ويضاف إلى ذلك هي الأسعار الرخيصة مقارنة مع المقاهي السياحية حيث أن المقهى شعبي بحت.

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