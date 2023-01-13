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شركة ألمانية تكتشف حقل غاز جديد في مصر
شركة ألمانية تكتشف حقل غاز جديد في مصر
أعلنت مصر أن شركة "فينترسال دِيا" الألمانية تمكنت من اكتشاف حقل غاز جديد في منطقة التنقيب شرق دمنهور في دلتا النيل البرية. 13.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-13T09:12+0000
2023-01-13T09:12+0000
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وذكرت بوابة "الأهرام" أنه يتم تقييم الاكتشاف ليكون بمثابة خط ربط مع البنية التحتية القريبة في دسوق.وستقوم شركة دسوق للبترول (ديسوكو) بتشغيل مشروع غاز دسوق؛ وهو مشروع مشترك بين فينترسال دِيا والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).وكانت شركة "فينترسال دِيا" قد بدأت التنقيب في شرق دمنهور في نوفمبر/تشرين الثاني 2021.ويعتبر الاكتشاف الجديد ثاني بئر استكشافية في هذا الترخيص، حيث يقع على بُعد نحو 3 كيلومترات شمال حقل دسوق الحالي.يذكر أن وزير البترول المصري طارق الملا، قد أعلن في ديسمبر/كانون الأول الماضي، اكتشاف حقل كبير للغاز في منطقة النرجس في البحر المتوسط.وقال إن مصر تجني نحو 500 مليون دولار شهريا من صادرات الغاز الطبيعي.وارتفعت صادرات مصر من الغاز الطبيعي، بعد البدء في تطبيق خطة لترشيد استهلاك الكهرباء في أغسطس/آب الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20230103/مصر-تتوقع-أن-تحقق-رقما-قياسيا-في-صادراتها-من-الغاز-الطبيعي-المسال-خلال-2022-1071888547.html
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مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد
مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد

شركة ألمانية تكتشف حقل غاز جديد في مصر

09:12 GMT 13.01.2023
© Depositphotos.com / Alex1-3خط أنابيب الغاز
خط أنابيب الغاز - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2023
© Depositphotos.com / Alex1-3
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أعلنت مصر أن شركة "فينترسال دِيا" الألمانية تمكنت من اكتشاف حقل غاز جديد في منطقة التنقيب شرق دمنهور في دلتا النيل البرية.
وذكرت بوابة "الأهرام" أنه يتم تقييم الاكتشاف ليكون بمثابة خط ربط مع البنية التحتية القريبة في دسوق.
وستقوم شركة دسوق للبترول (ديسوكو) بتشغيل مشروع غاز دسوق؛ وهو مشروع مشترك بين فينترسال دِيا والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).
وكانت شركة "فينترسال دِيا" قد بدأت التنقيب في شرق دمنهور في نوفمبر/تشرين الثاني 2021.
ويعتبر الاكتشاف الجديد ثاني بئر استكشافية في هذا الترخيص، حيث يقع على بُعد نحو 3 كيلومترات شمال حقل دسوق الحالي.
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يذكر أن وزير البترول المصري طارق الملا، قد أعلن في ديسمبر/كانون الأول الماضي، اكتشاف حقل كبير للغاز في منطقة النرجس في البحر المتوسط.
وقال إن مصر تجني نحو 500 مليون دولار شهريا من صادرات الغاز الطبيعي.
وارتفعت صادرات مصر من الغاز الطبيعي، بعد البدء في تطبيق خطة لترشيد استهلاك الكهرباء في أغسطس/آب الماضي.
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