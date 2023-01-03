https://sputnikarabic.ae/20230103/مصر-تتوقع-أن-تحقق-رقما-قياسيا-في-صادراتها-من-الغاز-الطبيعي-المسال-خلال-2022-1071888547.html

مصر تتوقع أن تحقق "رقما قياسيا" في صادراتها من الغاز الطبيعي المسال خلال 2022

مصر تتوقع أن تحقق "رقما قياسيا" في صادراتها من الغاز الطبيعي المسال خلال 2022

توقعت مصر أن تحقق في صادراتها من الغاز الطبيعي المسال "رقما قياسيا"، بحسب تعبيرها، خلال عام 2022، وذلك بنحو من 7 إلى 8 ملايين طن. 03.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-03T13:44+0000

2023-01-03T13:44+0000

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وأعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن صادرات مصر من الغاز المسال، خلال أول 9 أشهر من 2022 تصل إلى 4.86 ملايين طن، مقابل 4.35 ملايين طن خلال الفترة نفسها من عام 2021.وأشار البيان إلى أن صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال شهدت ارتفاعا خلال الربع الثاني من 2022، وصل إلى 35.7%، مسجلة 1.9 مليون طن.وكانت وزارة البترول المصرية أعلنت في أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عن تحقيقها 53 كشفا جديدا للبترول والغاز في عام 2022.وأوضحت الوزارة، في بيان لها يوم الأربعاء الماضي، أنه "تم تحقيق 53 كشفا جديدا للبترول والغاز، بواقع 42 كشفا بتروليا، و11 كشفا غازيا في الصحراء الغربية وخليج السويس والبحر المتوسط ودلتا النيل".ولفت الوزارة إلى أن "قطاع البترول حقق كشفا جديدا للغاز الطبيعى في منطقة نرجس البحرية بالبحر المتوسط والتي تستثمر فيها شركة شيفرون العالمية"، وأفاد بان الكشف الجديد جارى تقييمه وتأكيد احتياطياته حالياً ويعد "أحد نتائج استراتيجية عمل الوزارة خلال السنوات الأخيرة لتهيئة مناخ جاذب لشركات البترول العالمية لضخ استثماراتها للبحث عن الغاز والبترول في مصر مما نجح في جذب أكبر شركتين عالميتين وهما اكسون موبيل وشيفرون".وأشارت الوزارة إلى تكثيف أعمال البحث والاستكشاف للبترول والغاز في منطقة البحر الأحمر، وأنه تم الانتهاء من المرحلة الثانية للمسح السيزمي ثلاثي الأبعاد بالبحر الأحمر لمساحة 6983 كم2 بتكلفة حوالى 60 مليون دولار، لافته إلى أنه جاري مراجعة البيانات تمهيداً لحفر أبار استكشافية.

https://sputnikarabic.ae/20221228/مصر-تعلن-تحقيق-53-كشفا-جديدا-للبترول-والغاز-في-2022-1071698924.html

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