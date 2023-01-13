https://sputnikarabic.ae/20230113/قرعة-مونديال-الأندية-ريال-مدريد-في-طريق-الأهلي-والهلال-يصطدم-بالوداد-1072234690.html
قرعة مونديال الأندية... ريال مدريد في طريق الأهلي والهلال يصطدم بالوداد
قرعة مونديال الأندية... ريال مدريد في طريق الأهلي والهلال يصطدم بالوداد
أسفرت قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2022، التي أجريت في المغرب، اليوم الجمعة، عن وقوع الأهلي المصري في طريق ريال مدريد، بطل دوري أبطال أوروبا. 13.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-13T12:04+0000
2023-01-13T12:04+0000
2023-01-13T12:04+0000
رياضة
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ويلعب الأهلي، الذي يشارك للمرة الثامنة في تاريخه، ضد أوكلاند سيتي النيوزلندي في الدور التمهيدي، يوم 1 فبراير/شباط المقبل.وفي حال فاز الأهلي، سيلعب ضد سياتل ساوندرز الأمريكي، في الدور الثاني يوم 4 فبراير، ما يعني أنه ابتعد عن طريق الهلال السعودي.والفائز من هذه المباراة سيلعب أمام ريال مدريد في الدور نصف النهائي يوم 8 فبراير.كما أسفرت القرعة عن مواجهة نارية بين الوداد المغربي أمام الهلال السعودي.وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أعلن، أمس الخميس، أن الأهلي لا يمكن أن يواجه الوداد في الدور الثاني، بداعي أنه لا يجوز أن يتقابل فريقان من نفس القارة في هذا الدور.ويستضيف المغرب البطولة للمرة الثالثة، خلال الفترة من 1 حتى 11 فبراير، بمشاركة 7 أندية من مختلف القارات، حيث ستقام المباريات في مدينتي الرباط وطنجة.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, نادي الأهلي, أخبار نادي الهلال السعودي, أخبار نادي ريال مدريد, كأس العالم للأندية
رياضة, نادي الأهلي, أخبار نادي الهلال السعودي, أخبار نادي ريال مدريد, كأس العالم للأندية
قرعة مونديال الأندية... ريال مدريد في طريق الأهلي والهلال يصطدم بالوداد
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أسفرت قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2022، التي أجريت في المغرب، اليوم الجمعة، عن وقوع الأهلي المصري في طريق ريال مدريد، بطل دوري أبطال أوروبا.
ويلعب الأهلي
، الذي يشارك للمرة الثامنة في تاريخه، ضد أوكلاند سيتي النيوزلندي في الدور التمهيدي، يوم 1 فبراير/شباط المقبل.
وفي حال فاز الأهلي، سيلعب ضد سياتل ساوندرز الأمريكي، في الدور الثاني يوم 4 فبراير، ما يعني أنه ابتعد عن طريق الهلال السعودي.
والفائز من هذه المباراة سيلعب أمام ريال مدريد
في الدور نصف النهائي يوم 8 فبراير.
كما أسفرت القرعة عن مواجهة نارية بين الوداد المغربي أمام الهلال السعودي.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا
" أعلن، أمس الخميس، أن الأهلي لا يمكن أن يواجه الوداد في الدور الثاني، بداعي أنه لا يجوز أن يتقابل فريقان من نفس القارة في هذا الدور.
ويستضيف المغرب البطولة للمرة الثالثة، خلال الفترة من 1 حتى 11 فبراير، بمشاركة 7 أندية من مختلف القارات، حيث ستقام المباريات في مدينتي الرباط وطنجة.