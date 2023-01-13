https://sputnikarabic.ae/20230113/منظمة-أممية-تكشف-عن-موعد-التعافي-التام-لطبقة-الأوزون-1072223488.html
منظمة أممية تكشف عن موعد التعافي التام لطبقة الأوزون
منظمة أممية تكشف عن موعد التعافي التام لطبقة الأوزون
أكدت الأمم المتحدة في تقرير حديث، أنّ ثقب طبقة الأوزون الذي كان يهدّد بوصول الأشعة فوق البنفسجية إلى الأرض، في طريقه إلى الالتئام. 13.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-13T10:07+0000
2023-01-13T10:07+0000
2023-01-13T10:07+0000
علوم
ثقب الأوزون
معالجة
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وجاء في تقرير نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية، أن ثقب الأوزون سيلتئم تمامًا في معظم أنحاء العالم في غضون عقدين من الزمن.وأرجع التقرير الأممي ذلك إلى اتخاذ الحكومات إجراءات حاسمة للتخلص التدريجي من المواد المتسبّبة في حدوث للأوزون.من جانبه، أوضح ديفيد فاهي، العالم في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي والمؤلف الرئيسي للتقييم الجديد: "تعني الاستجابة العالمية الموحدة للتعامل مع مركبات الكربون الكلورية فلورية أن اتفاقية مونتريال ينبغي اعتبارها أنجح معاهدة بيئية في التاريخ وتقدم التشجيع على أن دول العالم يمكن أن تجتمع معا وتقرر نتيجة وتتصرف وفقا لها".ويكشف التقرير أنّ طبقة الأوزون في طريقها إلى التعافي بشكل تامّ، مع حلول عام 2040، وسيكون هذا في جميع أنحاء العالم، باستثناء المناطق القطبية التي ستتطلب وقتا أطول.
https://sputnikarabic.ae/20220709/يهدد-نصف-سكان-العالم-اكتشاف-ثقب-عملاق-في-طبقة-الأوزون--1064900288.html
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علوم, ثقب الأوزون, معالجة
علوم, ثقب الأوزون, معالجة
منظمة أممية تكشف عن موعد التعافي التام لطبقة الأوزون
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أكدت الأمم المتحدة في تقرير حديث، أنّ ثقب طبقة الأوزون الذي كان يهدّد بوصول الأشعة فوق البنفسجية إلى الأرض، في طريقه إلى الالتئام.
وجاء في تقرير نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية، أن ثقب الأوزون سيلتئم تمامًا في معظم أنحاء العالم في غضون عقدين من الزمن.
وأرجع التقرير الأممي ذلك إلى اتخاذ الحكومات إجراءات حاسمة للتخلص التدريجي من المواد المتسبّبة في حدوث للأوزون.
قال بيتيري تالاس، الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، الذي كشف النقاب عن تقرير التقدم الذي يتم إجراؤه كل أربع سنوات: "عمل الأوزون يشكل سابقة للعمل المناخي، يظهر لنا نجاحنا في التخلص التدريجي من المواد الكيميائية التي تتغذى على طبقة الأوزون ما يمكن وما يجب القيام به على وجه السرعة للانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري، وتقليل غازات الاحتباس الحراري، وبالتالي الحد من زيادة درجة الحرارة".
من جانبه، أوضح ديفيد فاهي، العالم في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي والمؤلف الرئيسي للتقييم الجديد: "تعني الاستجابة العالمية الموحدة للتعامل مع مركبات الكربون الكلورية فلورية أن اتفاقية مونتريال ينبغي اعتبارها أنجح معاهدة بيئية في التاريخ وتقدم التشجيع على أن دول العالم يمكن أن تجتمع معا وتقرر نتيجة وتتصرف وفقا لها".
ويكشف التقرير
أنّ طبقة الأوزون في طريقها إلى التعافي بشكل تامّ، مع حلول عام 2040، وسيكون هذا في جميع أنحاء العالم، باستثناء المناطق القطبية التي ستتطلب وقتا أطول.