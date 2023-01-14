عربي
https://sputnikarabic.ae/20230114/إسرائيل-تحذر-من-إعادة-لبنان-50-عاما-للوراء-في-حال-اندلاع-حرب-جديدة-مع-حزب-الله-1072263862.html
إسرائيل تحذر من إعادة لبنان 50 عاما للوراء في حال اندلاع حرب جديدة مع "حزب الله"
إسرائيل تحذر من إعادة لبنان 50 عاما للوراء في حال اندلاع حرب جديدة مع "حزب الله"
حذر رئيس الأركان الإسرائيلي المنتهية ولايته، أفيف كوخافي، من أنه "إذا اندلعت حرب جديدة مع حزب الله، فإن بلاده ستعيد لبنان خمسين عاما للوراء". 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T11:23+0000
2023-01-14T11:23+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
لبنان
أخبار لبنان
أخبار حزب الله
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104595/33/1045953304_0:0:3023:1700_1920x0_80_0_0_734a0eecfabb50df900728f3c09f302e.jpg
وقال كوخافي، في مقابلة مع صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، إن "إسرائيل ستطلق ما أسماه "موجات من قوة النيران"، على الميليشيا المدعومة من إيران وعلى البنية التحتية الوطنية اللبنانية"، مضيفا أن "حزب الله والسيد حسن نصر الله يعلمان أن لبنان سيتعرض لضربة غير مسبوقة، لم يشهدها من قبل في تاريخه".من جهة أخرى، وصف "اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل بأنه جيد"، مشيرا إلى أن "جميع المصالح الأمنية لإسرائيل تم ايفاؤها في هذه الاتفاقية".ولفت إلى أن "هذه الصفقة تخدم كلا من إسرائيل والجيش الإسرائيلي، ولهذا السبب دعمناها"، مؤكدا أن "حزب الله كان يستعد لتصعيد الأمور في حال انهيار المحادثات بشأن الاتفاق، وأن الجيش الإسرائيلي مستعد للرد حسب الحاجة".وكشف كوخافي، الذي تنتهي ولايته يوم الاثنين المقبل، "النقاب عن أن الجيش بلور خلال العام المنصرم ثلاثة برامج لشن هجوم على إيران، كضربة انتقامية"، مشيرا إلى أن "لا علاقة لها بالبرنامج النووي، لتدمير المنشآت والمنشآت النووية الداعمة للمشروع النووي، ولو تعلق الأمر بدخول معركة كبيرة، فستدخل مواقع عسكرية وأصول إضافية إلى قائمة الأهداف".وقال إن "إيران تمتلك اليوم مواد مخصبة تكفي لإنتاج أربع قنابل نووية، ثلاث منها تحتوي على يورانيوم مخصب بنسبة 20% فقط، والرابعة تحتوي على يورانيوم عالي التخصيب بدرجة نقاء 60%"، مضيفا أن "تقدمهم اليوم في تدرج بطيء للغاية، ولكن التغيير المهم في نطاق أجهزة الطرد المركزي الخاصة بهم وخاصة النماذج المتقدمة".
https://sputnikarabic.ae/20230107/مسؤول-في-حزب-الله-لـسبوتنيك-إسرائيل-مرعوبة-من-دخول-فرقة-الرضوان-إلى-فلسطين-1072027205.html
إسرائيل
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104595/33/1045953304_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c37c67a85c733e702b0ad9642ee81ef5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, العالم

إسرائيل تحذر من إعادة لبنان 50 عاما للوراء في حال اندلاع حرب جديدة مع "حزب الله"

11:23 GMT 14.01.2023
© AFP 2023 / GIL COHEN-MAGENرئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي
رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2023
© AFP 2023 / GIL COHEN-MAGEN
تابعنا عبرTelegram
حذر رئيس الأركان الإسرائيلي المنتهية ولايته، أفيف كوخافي، من أنه "إذا اندلعت حرب جديدة مع حزب الله، فإن بلاده ستعيد لبنان خمسين عاما للوراء".
وقال كوخافي، في مقابلة مع صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، إن "إسرائيل ستطلق ما أسماه "موجات من قوة النيران"، على الميليشيا المدعومة من إيران وعلى البنية التحتية الوطنية اللبنانية"، مضيفا أن "حزب الله والسيد حسن نصر الله يعلمان أن لبنان سيتعرض لضربة غير مسبوقة، لم يشهدها من قبل في تاريخه".
من جهة أخرى، وصف "اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل بأنه جيد"، مشيرا إلى أن "جميع المصالح الأمنية لإسرائيل تم ايفاؤها في هذه الاتفاقية".
مسؤول في حزب الله لـسبوتنيك: إسرائيل مرعوبة من دخول ''فرقة الرضوان'' إلى فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2023
مسؤول في "حزب الله" لـ"سبوتنيك": إسرائيل مرعوبة من دخول ''فرقة الرضوان'' إلى فلسطين
7 يناير, 17:49 GMT
ولفت إلى أن "هذه الصفقة تخدم كلا من إسرائيل والجيش الإسرائيلي، ولهذا السبب دعمناها"، مؤكدا أن "حزب الله كان يستعد لتصعيد الأمور في حال انهيار المحادثات بشأن الاتفاق، وأن الجيش الإسرائيلي مستعد للرد حسب الحاجة".
وكشف كوخافي، الذي تنتهي ولايته يوم الاثنين المقبل، "النقاب عن أن الجيش بلور خلال العام المنصرم ثلاثة برامج لشن هجوم على إيران، كضربة انتقامية"، مشيرا إلى أن "لا علاقة لها بالبرنامج النووي، لتدمير المنشآت والمنشآت النووية الداعمة للمشروع النووي، ولو تعلق الأمر بدخول معركة كبيرة، فستدخل مواقع عسكرية وأصول إضافية إلى قائمة الأهداف".
وقال إن "إيران تمتلك اليوم مواد مخصبة تكفي لإنتاج أربع قنابل نووية، ثلاث منها تحتوي على يورانيوم مخصب بنسبة 20% فقط، والرابعة تحتوي على يورانيوم عالي التخصيب بدرجة نقاء 60%"، مضيفا أن "تقدمهم اليوم في تدرج بطيء للغاية، ولكن التغيير المهم في نطاق أجهزة الطرد المركزي الخاصة بهم وخاصة النماذج المتقدمة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие из числа мобилизованных во время отработки навыков управления БМП-3 на военных сборах в Волгоградской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:23 GMTТанк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11 يناير, 20:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала