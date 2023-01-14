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https://sputnikarabic.ae/20230114/إيران-تدين-قتل-الشرطة-الأمريكية-لأحد-مواطني-الولايات-المتحدة-على-غرار-جورج-فلويد-1072277608.html
إيران تدين قتل الشرطة الأمريكية لأحد مواطني الولايات المتحدة على غرار جورج فلويد
إيران تدين قتل الشرطة الأمريكية لأحد مواطني الولايات المتحدة على غرار جورج فلويد
ندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم السبت، بقتل الشرطة الأمريكية لمواطن ذو بشرة سوداء. 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T16:56+0000
2023-01-14T16:56+0000
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الولايات المتحدة الأمريكية
احتجاجات جورج فلويد
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وفي إشارة منه إلى جريمة القتل السابقة للمواطن جورج فلويد، قبل 3 سنوات، والسلوك التمييزي للشرطة الأمريكية ضد ذوي البشرة السوداء، قال كنعاني إن "لقطات العمل الوحشي للشرطة الأمريكية في قتل كينان أندرسون صدمت العالم مرة أخرى"، وفقا لوكالة "مهر" الإيرانية.كما انتقد كنعاني "تصرفات النظام الأمريكي، المتمثلة في التدخل المنافق في الشؤون الداخلية للدول الأخرى من أجل تحقيق أهداف سياسية، مع التزام الصمت في مواجهة وحشية الشرطة في البلاد ضد الملونين الأمريكيين".وشدد الدبلوماسي الإيراني البارز، الذي أدان مقتل المعلم ذوي البشرة السوداء الشاب، كينان أندرسون، على "ضرورة محاسبة الحكومة الأمريكية على الفعل اللا إنساني والعمل غير المسؤول، من أجل التأكد من عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان في المستقبل".وتوفي كينان أندرسون (31 عاما)، وهو ابن عم باتريس كولورز، المشاركة في تأسيس حركة "Black Lives Matter"، داخل مستشفى في سانتا مونيكا بولاية كاليفورنيا، بعد أن تعرض لسكتة قلبية، في أعقاب الحادث بعد ظهر يوم 3 يناير/ كانون الثاني الجاري، في حي البندقية في لوس أنجلوس.ووفقا لمقطع مصور متداول للحادث، فقد تعرّض أندرسون للصعق مرارا وتكرارا من قبل ضباط شرطة لوس أنجلوس، وتم تقييده في أعقاب حادث مروري.وفي مقطع الفيديو البالغ مدته 13 دقيقة، والذي تم تصويره بكاميرا تابعة لشرطة لوس أنجلوس، يوم الأربعاء الماضي، فقد شوهد كينان أندرسون وهو يطلب المساعدة، بينما يمسكه العديد من الضباط على الأرض، ويضغط أحد الضباط على كوعه، مع وزن جسده على رقبته.
https://sputnikarabic.ae/20230114/مأساة-جورج-فلويد-تتكرر-في-أمريكا-من-جديد-بعد-3-سنوات-صور-1072256981.html
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العالم, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, احتجاجات جورج فلويد
العالم, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, احتجاجات جورج فلويد

إيران تدين قتل الشرطة الأمريكية لأحد مواطني الولايات المتحدة على غرار جورج فلويد

16:56 GMT 14.01.2023
© AFP 2023 / ATTA KENAREالمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2023
© AFP 2023 / ATTA KENARE
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ندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم السبت، بقتل الشرطة الأمريكية لمواطن ذو بشرة سوداء.
وفي إشارة منه إلى جريمة القتل السابقة للمواطن جورج فلويد، قبل 3 سنوات، والسلوك التمييزي للشرطة الأمريكية ضد ذوي البشرة السوداء، قال كنعاني إن "لقطات العمل الوحشي للشرطة الأمريكية في قتل كينان أندرسون صدمت العالم مرة أخرى"، وفقا لوكالة "مهر" الإيرانية.
كما انتقد كنعاني "تصرفات النظام الأمريكي، المتمثلة في التدخل المنافق في الشؤون الداخلية للدول الأخرى من أجل تحقيق أهداف سياسية، مع التزام الصمت في مواجهة وحشية الشرطة في البلاد ضد الملونين الأمريكيين".
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وشدد الدبلوماسي الإيراني البارز، الذي أدان مقتل المعلم ذوي البشرة السوداء الشاب، كينان أندرسون، على "ضرورة محاسبة الحكومة الأمريكية على الفعل اللا إنساني والعمل غير المسؤول، من أجل التأكد من عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان في المستقبل".
وتوفي كينان أندرسون (31 عاما)، وهو ابن عم باتريس كولورز، المشاركة في تأسيس حركة "Black Lives Matter"، داخل مستشفى في سانتا مونيكا بولاية كاليفورنيا، بعد أن تعرض لسكتة قلبية، في أعقاب الحادث بعد ظهر يوم 3 يناير/ كانون الثاني الجاري، في حي البندقية في لوس أنجلوس.
ووفقا لمقطع مصور متداول للحادث، فقد تعرّض أندرسون للصعق مرارا وتكرارا من قبل ضباط شرطة لوس أنجلوس، وتم تقييده في أعقاب حادث مروري.
وفي مقطع الفيديو البالغ مدته 13 دقيقة، والذي تم تصويره بكاميرا تابعة لشرطة لوس أنجلوس، يوم الأربعاء الماضي، فقد شوهد كينان أندرسون وهو يطلب المساعدة، بينما يمسكه العديد من الضباط على الأرض، ويضغط أحد الضباط على كوعه، مع وزن جسده على رقبته.
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