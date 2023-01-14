https://sputnikarabic.ae/20230114/إيران-تفرج-عن-عالم-بولندي-احتجزته-بتهم-تجسس-1072257873.html
إيران تفرج عن عالم بولندي احتجزته بتهم "تجسس"
إيران تفرج عن عالم بولندي احتجزته بتهم "تجسس"
أعلنت وزارة الخارجية البولندية، أن إيران أفرجت عن أستاذ جامعي بولندي، تم احتجازه في طهران في سبتمبر/أيلول 2021 بتهم التجسس. 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T10:00+0000
2023-01-14T10:00+0000
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وقال المتحدث باسم الوزارة لوكاس جاسينا في بيان، إن "البروفيسور ماتشي والتشاك، والذي كان محتجزا في إيران قد أطلق سراحه وعاد إلى بولندا".وأضاف: "كان تحقيق هذا الهدف أحد أولويات الدبلوماسية البولندية العام الماضي"، لافتا إلى أن وزير الخارجية البولندي زبيغنيو راو أجرى شخصيا محادثات حول هذا الموضوع مع نظيره الإيراني.يشار إلى أن والتشاك هو أستاذ في علم الأحياء في جامعة نيكولاس كوبرنيك في تورون بوسط بولندا.في العام الماضي، ذكرت تقارير إعلامية حكومية إيرانية أن والتشاك واحد من عدة أجانب اعتقلوا بتهمة التجسس.وقالت التقارير إنه أخذ عينات من التربة والمياه والملح من منطقة محظورة أثناء قيام الحرس الثوري الإيراني بإجراء اختبارات الصواريخ الباليستية.
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إيران, أخبار إيران, بولندا, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, بولندا, العالم, أخبار العالم الآن
إيران تفرج عن عالم بولندي احتجزته بتهم "تجسس"
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أعلنت وزارة الخارجية البولندية، أن إيران أفرجت عن أستاذ جامعي بولندي، تم احتجازه في طهران في سبتمبر/أيلول 2021 بتهم التجسس.
وقال المتحدث باسم الوزارة لوكاس جاسينا في بيان، إن "البروفيسور ماتشي والتشاك، والذي كان محتجزا في إيران
قد أطلق سراحه وعاد إلى بولندا".
وأضاف: "كان تحقيق هذا الهدف أحد أولويات الدبلوماسية البولندية العام الماضي"، لافتا إلى أن وزير الخارجية البولندي زبيغنيو راو أجرى شخصيا محادثات حول هذا الموضوع مع نظيره الإيراني.
يشار إلى أن والتشاك هو أستاذ في علم الأحياء في جامعة نيكولاس كوبرنيك في تورون بوسط بولندا.
في العام الماضي، ذكرت تقارير إعلامية حكومية إيرانية أن والتشاك واحد من عدة أجانب اعتقلوا بتهمة التجسس.
وقالت التقارير إنه أخذ عينات من التربة والمياه والملح من منطقة محظورة أثناء قيام الحرس الثوري الإيراني
بإجراء اختبارات الصواريخ الباليستية.