https://sputnikarabic.ae/20230114/إيطاليا-توافق-على-إرسال-نظام-الدفاع-الجوي-سامب-ـ-تي-إلى-أوكرانيا-1072256382.html
إيطاليا توافق على إرسال نظام الدفاع الجوي "سامب ـ تي" إلى أوكرانيا
إيطاليا توافق على إرسال نظام الدفاع الجوي "سامب ـ تي" إلى أوكرانيا
قررت إيطاليا إرسال نظام الدفاع الجوي متوسط المدى "SAMP-T" إلى أوكرانيا، حسبما ذكرت النشرة العسكرية "RID"، نقلاً عن مصادرها الخاصة. 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T09:31+0000
2023-01-14T09:31+0000
2023-01-14T09:31+0000
رصد عسكري
إيطاليا
العالم
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وأشارت المصادر إلى أن رئيس الوزراء الإيطالي جورج ميلوني وافق على نقل بطارية حديثة، "قبل يومين أو ثلاثة أيام". وأكد أن مسألة إرسال هذا النظام ظلت دون حل "بسبب إحجام وزارة الدفاع والجيش، بالنظر إلى أن إيطاليا لديها خمس بطاريات SAMP / T فقط في الخدمة وأن إحداها موجودة حاليًا في الكويت".وأضافت: "ثم جاء ضغط قوي من واشنطن - حتى أن هناك حديثًا عن مكالمة هاتفية من (الرئيس الأمريكي جو) بايدن مع ميلوني - غيّر الصورة بشكل جذري، ويعتقد أن إيطاليا وافقت. المخطط الذي يجب أن يتم من خلاله نقل البطارية معقد للغاية، والتفاصيل مصنفة حاليا بأنها سرية".على وجه الخصوص، "هناك شائعة" تفيد بأنه سيتم نقل البطارية على أجزاء وتتكون من مكونات إيطالية وفرنسية، نظرًا لأن "SAMP-T" هو نتيجة مشروع مشترك بين إيطاليا وفرنسا.
إيطاليا
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, إيطاليا, العالم
رصد عسكري, إيطاليا, العالم
إيطاليا توافق على إرسال نظام الدفاع الجوي "سامب ـ تي" إلى أوكرانيا
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قررت إيطاليا إرسال نظام الدفاع الجوي متوسط المدى "SAMP-T" إلى أوكرانيا، حسبما ذكرت النشرة العسكرية "RID"، نقلاً عن مصادرها الخاصة.
وأشارت المصادر إلى أن رئيس الوزراء الإيطالي جورج ميلوني وافق على نقل بطارية حديثة، "قبل يومين أو ثلاثة أيام". وأكد أن مسألة إرسال هذا النظام ظلت دون حل "بسبب إحجام وزارة الدفاع والجيش، بالنظر إلى أن إيطاليا لديها خمس بطاريات SAMP / T
فقط في الخدمة وأن إحداها موجودة حاليًا في الكويت".
وأضافت: "ثم جاء ضغط قوي من واشنطن - حتى أن هناك حديثًا عن مكالمة هاتفية من (الرئيس الأمريكي جو) بايدن مع ميلوني - غيّر الصورة بشكل جذري، ويعتقد أن إيطاليا وافقت. المخطط الذي يجب أن يتم من خلاله نقل البطارية معقد للغاية، والتفاصيل مصنفة حاليا بأنها سرية".
على وجه الخصوص، "هناك شائعة" تفيد بأنه سيتم نقل البطارية على أجزاء وتتكون من مكونات إيطالية وفرنسية، نظرًا لأن "SAMP-T" هو نتيجة مشروع مشترك بين إيطاليا وفرنسا.