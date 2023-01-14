https://sputnikarabic.ae/20230114/البيت-الأبيض-يبرر-عدم-تطرقه-إلى-وثائق-بايدن-السرية-منذ-لحظة-اكتشافها-1072266161.html
البيت الأبيض يبرر عدم تطرقه إلى وثائق بايدن السرية منذ لحظة اكتشافها
البيت الأبيض يبرر عدم تطرقه إلى وثائق بايدن السرية منذ لحظة اكتشافها
تعرضت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، لضغوط متزايدة بشأن عدم كشفها للجمهور على الفور عن وثائق الرئيس الأمريكي، جو بايدن، التي ظل مخبأ لها. 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T12:34+0000
2023-01-14T12:34+0000
2023-01-14T12:34+0000
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/11/1063780525_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_ece139306289cff32a39036c59309c81.jpg
وتم اكتشاف الدفعة الأولى من الوثائق لأول مرة في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، والتي كانت على بعد 6 أيام فقط من انتخابات التجديد النصفي.بينما تم العثور على دفعة ثانية من الوثائق السرية في مساحة تخزين في مرآب منزل جو بايدن في ديلاوير، في 20 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، كما تم اكتشاف وثيقة أخرى من صفحة واحدة بين المواد المخزنة في غرفة مجاورة هذا الأسبوع.وردا على استفسار من أحد الصحفيين، خلال مؤتمر صحفي، أمس الجمعة، حول ما إذا كان البيت الأبيض تعمد عدم الإفصاح عن الوثائق "لحماية الرئيس من الضرر السياسي"، واضطر للحديث عنها بعد أن كشفت شبكة "سي بي إس" الأمريكية عنها، قالت بيير له: "هذه هي نسختك من القضية".وتقصد بيير بـ"العملية" في حديثها بالتحقيق الذي تجريه وزارة العدل الأمريكية حاليا بشأن الوثائق، والتي تحمل علامات "سرية وشديدة الحساسية".ونفت كارين جان بيير في المؤتمر الصحفي، أمس الجمعة، ما إذا كان الموظفون في البيت الأبيض قد شاركوا في صياغة "استراتيجية" بخصوص موعد الإفصاح عن وثائق بايدن السرية.وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، صرح خلال مؤتمر صحفي في المكسيك الأسبوع الماضي، بأنه فوجئ عندما علم أنه تم العثور على وثائق في مكتبه القديم في واشنطن، وأضاف أنه لا يعرف ما هي الوثائق.
https://sputnikarabic.ae/20230114/قصة-الـ-20-مستندا-سريا-التي-عثر-عليها-في-مكتب-بايدن-1072259253.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/11/1063780525_112:0:1000:666_1920x0_80_0_0_6eb60f15f4776d6d3e9d93b5da15df23.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
البيت الأبيض يبرر عدم تطرقه إلى وثائق بايدن السرية منذ لحظة اكتشافها
تابعنا عبر
تعرضت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، لضغوط متزايدة بشأن عدم كشفها للجمهور على الفور عن وثائق الرئيس الأمريكي، جو بايدن، التي ظل مخبأ لها.
وتم اكتشاف الدفعة الأولى من الوثائق لأول مرة في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، والتي كانت على بعد 6 أيام فقط من انتخابات التجديد النصفي.
بينما تم العثور على دفعة ثانية من الوثائق السرية في مساحة تخزين في مرآب منزل جو بايدن في ديلاوير، في 20 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، كما تم اكتشاف وثيقة أخرى من صفحة واحدة بين المواد المخزنة في غرفة مجاورة هذا الأسبوع.
وردا على استفسار من أحد الصحفيين، خلال مؤتمر صحفي، أمس الجمعة، حول ما إذا كان البيت الأبيض تعمد عدم الإفصاح عن الوثائق "لحماية الرئيس من الضرر السياسي"، واضطر للحديث عنها بعد أن كشفت شبكة "سي بي إس" الأمريكية عنها، قالت بيير له: "هذه هي نسختك من القضية".
وتابعت مبررة عدم الإفصاح عن الوثائق لحظة اكتشافها بأن "هناك عملية تجري هنا، وأنه سيتم احترامها، ووزارة العدل الأمريكية هي مؤسسة تحظى باستقلاليتها".
وتقصد بيير بـ"العملية" في حديثها بالتحقيق الذي تجريه وزارة العدل الأمريكية حاليا بشأن الوثائق، والتي تحمل علامات "سرية وشديدة الحساسية".
ونفت كارين جان بيير في المؤتمر الصحفي، أمس الجمعة، ما إذا كان الموظفون في البيت الأبيض قد شاركوا في صياغة "استراتيجية" بخصوص موعد الإفصاح عن وثائق بايدن السرية.
وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، صرح خلال مؤتمر صحفي في المكسيك الأسبوع الماضي، بأنه فوجئ عندما علم أنه تم العثور على وثائق في مكتبه القديم في واشنطن، وأضاف أنه لا يعرف ما هي الوثائق.