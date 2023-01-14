https://sputnikarabic.ae/20230114/الخارجية-الإيرانية-طهران-ستبقى-صديقة-للبنان-في-الأوقات-الصعبة-1072254585.html

الخارجية الإيرانية: طهران ستبقى صديقة للبنان في الأوقات الصعبة

الخارجية الإيرانية: طهران ستبقى صديقة للبنان في الأوقات الصعبة

أعربت الخارجية الإيرانية عن استعدادها للتعاون مع لبنان في المجالات الاقتصادية والتجارية والطاقة، مؤكدة أن طهران ستبقى صديقة لبيروت في الأوقات الصعبة. 14.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-14T08:06+0000

2023-01-14T08:06+0000

2023-01-14T08:06+0000

العالم

إيران

حوار

لبنان

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/0d/1072225940_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_7b83cc1e23804d1c3cf19f6fc162c911.jpg

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في تصريح صحفي خلال لقائه مع مجموعة من النخب اللبنانية السياسية والثقافية والإعلامية والأكاديمية والاجتماعية في بيروت: "ستبقى إيران صديقة للبنان في الأوقات الصعبة".وعن لقاءاته خلال زيارته الحالية إلى لبنان، قال: "لقد أجريت محادثات جيدة مع وزير الخارجية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب والأمين العام لحزب الله. كما تبادلنا خلال اللقاء مع السيد زياد نخالة، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني، وجهات النظر حول آخر المستجدات في فلسطين والأراضي المحتلة".وأوضح: "نعلم أن لبنان يعاني من مشاكل اقتصادية ونقص في الوقود والطاقة. نحن مستعدون للتعاون مع لبنان في المجالات الاقتصادية والتجارية والطاقة".وبشأن تطورات الأوضاع في اليمن، قال أمير عبداللهيان إنه من الضروري إنهاء الحرب في اليمن وفتح مجال للحوارات اليمنية اليمنية.

https://sputnikarabic.ae/20230113/وزير-الخارجية-الإيراني-السعودية-غير-مستعدة-حتى-الآن-لتطبيع-العلاقات-مع-طهران-1072243595.html

إيران

لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, إيران, حوار, لبنان