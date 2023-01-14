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الخارجية الإيرانية: طهران ستبقى صديقة للبنان في الأوقات الصعبة
الخارجية الإيرانية: طهران ستبقى صديقة للبنان في الأوقات الصعبة
أعربت الخارجية الإيرانية عن استعدادها للتعاون مع لبنان في المجالات الاقتصادية والتجارية والطاقة، مؤكدة أن طهران ستبقى صديقة لبيروت في الأوقات الصعبة. 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T08:06+0000
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وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في تصريح صحفي خلال لقائه مع مجموعة من النخب اللبنانية السياسية والثقافية والإعلامية والأكاديمية والاجتماعية في بيروت: "ستبقى إيران صديقة للبنان في الأوقات الصعبة".وعن لقاءاته خلال زيارته الحالية إلى لبنان، قال: "لقد أجريت محادثات جيدة مع وزير الخارجية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب والأمين العام لحزب الله. كما تبادلنا خلال اللقاء مع السيد زياد نخالة، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني، وجهات النظر حول آخر المستجدات في فلسطين والأراضي المحتلة".وأوضح: "نعلم أن لبنان يعاني من مشاكل اقتصادية ونقص في الوقود والطاقة. نحن مستعدون للتعاون مع لبنان في المجالات الاقتصادية والتجارية والطاقة".وبشأن تطورات الأوضاع في اليمن، قال أمير عبداللهيان إنه من الضروري إنهاء الحرب في اليمن وفتح مجال للحوارات اليمنية اليمنية.
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العالم, إيران, حوار, لبنان
العالم, إيران, حوار, لبنان

الخارجية الإيرانية: طهران ستبقى صديقة للبنان في الأوقات الصعبة

08:06 GMT 14.01.2023
© Sputnik . Abdul Kader Albayمؤتمر صحفي مشترك بين وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في لبنان، 13 يناير 2022
مؤتمر صحفي مشترك بين وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في لبنان، 13 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2023
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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أعربت الخارجية الإيرانية عن استعدادها للتعاون مع لبنان في المجالات الاقتصادية والتجارية والطاقة، مؤكدة أن طهران ستبقى صديقة لبيروت في الأوقات الصعبة.
وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في تصريح صحفي خلال لقائه مع مجموعة من النخب اللبنانية السياسية والثقافية والإعلامية والأكاديمية والاجتماعية في بيروت: "ستبقى إيران صديقة للبنان في الأوقات الصعبة".
وعن لقاءاته خلال زيارته الحالية إلى لبنان، قال: "لقد أجريت محادثات جيدة مع وزير الخارجية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب والأمين العام لحزب الله. كما تبادلنا خلال اللقاء مع السيد زياد نخالة، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني، وجهات النظر حول آخر المستجدات في فلسطين والأراضي المحتلة".
وأضاف: "الزيارة إلى لبنان كانت فرصة جيدة للغاية لتبادل وجهات النظر حول آفاق العلاقات بين البلدين. نعتقد أن الأحزاب السياسية اللبنانية لديها الكفاءة الكافية لانتخاب رئيس لبلدها دون تدخل خارجي".
وأوضح: "نعلم أن لبنان يعاني من مشاكل اقتصادية ونقص في الوقود والطاقة. نحن مستعدون للتعاون مع لبنان في المجالات الاقتصادية والتجارية والطاقة".
مؤتمر صحفي مشترك بين وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في لبنان، 13 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2023
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وبشأن تطورات الأوضاع في اليمن، قال أمير عبداللهيان إنه من الضروري إنهاء الحرب في اليمن وفتح مجال للحوارات اليمنية اليمنية.
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