https://sputnikarabic.ae/20230114/الدفاع-الروسية-تنشر-لقطات-لتدمير-معدات-عسكرية-أوكرانية-بذخيرة-عالية-الدقة-فيديو-1072263667.html
الدفاع الروسية تنشر لقطات لتدمير معدات عسكرية أوكرانية بذخيرة عالية الدقة... فيديو
الدفاع الروسية تنشر لقطات لتدمير معدات عسكرية أوكرانية بذخيرة عالية الدقة... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لاستخدام ذخيرة عالية الدقة من الجيل الجديد لضرب منشآت عسكرية للعدو في منطقة العمليات الخاصة بأوكرانيا. 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T11:20+0000
2023-01-14T11:20+0000
2023-01-14T11:20+0000
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وحسب موقع "زفيزدا" التابع للجيش الروسي، سجل مقطع فيديو من طائرة مسيرة، ضربة دقيقة لقذيفة استهدفت مركبات مدرعة وأسلحة للقوات الأوكرانية.وفي مقطع فيديو آخر، نرى توجيه ضربة دقيقة لنقطة إطلاق نار محصنة للجيش الأوكراني.وأوضح الموقع أن جميع الأهداف التي تم استهدافها دُمرت بدقة عالية وبشكل كامل.هذا وتجري روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا منذ 24 فبراير/شباط 2022. وأوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هدف العملية هو "حماية سكان إقليم دونباس الذين تعرضوا للإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".وفقا للرئيس الروسي، فإن الهدف النهائي للعملية هو تحرير دونباس وتهيئة الظروف التي تضمن أمن روسيا.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/0f/1065081651_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_b7a8c2d5a0da24d2517c96ef4de15361.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
الدفاع الروسية تنشر لقطات لتدمير معدات عسكرية أوكرانية بذخيرة عالية الدقة... فيديو
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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لاستخدام ذخيرة عالية الدقة من الجيل الجديد لضرب منشآت عسكرية للعدو في منطقة العمليات الخاصة بأوكرانيا.
وحسب موقع
"زفيزدا" التابع للجيش الروسي، سجل مقطع فيديو من طائرة مسيرة، ضربة دقيقة لقذيفة استهدفت مركبات مدرعة وأسلحة للقوات الأوكرانية.
وفي مقطع فيديو آخر، نرى توجيه ضربة دقيقة لنقطة إطلاق نار محصنة للجيش الأوكراني.
وأوضح الموقع أن جميع الأهداف التي تم استهدافها دُمرت بدقة عالية وبشكل كامل.
هذا وتجري روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا منذ 24 فبراير/شباط 2022. وأوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هدف العملية هو "حماية سكان إقليم دونباس الذين تعرضوا للإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".
وفقا للرئيس الروسي، فإن الهدف النهائي للعملية هو تحرير دونباس وتهيئة الظروف التي تضمن أمن روسيا.