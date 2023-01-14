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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230114/الدفاع-الروسية-تنشر-لقطات-لتدمير-معدات-عسكرية-أوكرانية-بذخيرة-عالية-الدقة-فيديو-1072263667.html
الدفاع الروسية تنشر لقطات لتدمير معدات عسكرية أوكرانية بذخيرة عالية الدقة... فيديو
الدفاع الروسية تنشر لقطات لتدمير معدات عسكرية أوكرانية بذخيرة عالية الدقة... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لاستخدام ذخيرة عالية الدقة من الجيل الجديد لضرب منشآت عسكرية للعدو في منطقة العمليات الخاصة بأوكرانيا. 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T11:20+0000
2023-01-14T11:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وحسب موقع "زفيزدا" التابع للجيش الروسي، سجل مقطع فيديو من طائرة مسيرة، ضربة دقيقة لقذيفة استهدفت مركبات مدرعة وأسلحة للقوات الأوكرانية.وفي مقطع فيديو آخر، نرى توجيه ضربة دقيقة لنقطة إطلاق نار محصنة للجيش الأوكراني.وأوضح الموقع أن جميع الأهداف التي تم استهدافها دُمرت بدقة عالية وبشكل كامل.هذا وتجري روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا منذ 24 فبراير/شباط 2022. وأوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هدف العملية هو "حماية سكان إقليم دونباس الذين تعرضوا للإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".وفقا للرئيس الروسي، فإن الهدف النهائي للعملية هو تحرير دونباس وتهيئة الظروف التي تضمن أمن روسيا.
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن

الدفاع الروسية تنشر لقطات لتدمير معدات عسكرية أوكرانية بذخيرة عالية الدقة... فيديو

11:20 GMT 14.01.2023
© Sputnik . Valentin Kapustin / الانتقال إلى بنك الصورطيار على خلفية مروحية "مي-8 ام تي في" في مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
طيار على خلفية مروحية مي-8 ام تي في في مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2023
© Sputnik . Valentin Kapustin
/
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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لاستخدام ذخيرة عالية الدقة من الجيل الجديد لضرب منشآت عسكرية للعدو في منطقة العمليات الخاصة بأوكرانيا.
وحسب موقع "زفيزدا" التابع للجيش الروسي، سجل مقطع فيديو من طائرة مسيرة، ضربة دقيقة لقذيفة استهدفت مركبات مدرعة وأسلحة للقوات الأوكرانية.
وفي مقطع فيديو آخر، نرى توجيه ضربة دقيقة لنقطة إطلاق نار محصنة للجيش الأوكراني.
وأوضح الموقع أن جميع الأهداف التي تم استهدافها دُمرت بدقة عالية وبشكل كامل.
هذا وتجري روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا منذ 24 فبراير/شباط 2022. وأوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هدف العملية هو "حماية سكان إقليم دونباس الذين تعرضوا للإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".
وفقا للرئيس الروسي، فإن الهدف النهائي للعملية هو تحرير دونباس وتهيئة الظروف التي تضمن أمن روسيا.
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