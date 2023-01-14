https://sputnikarabic.ae/20230114/السلطات-منظومة-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-صواريخ-أوكرانية-في-السماء-فوق-بيرديانسك-1072265358.html
السلطات: منظومة الدفاع الجوي الروسية تسقط صواريخ أوكرانية في سماء بيرديانسك
السلطات: منظومة الدفاع الجوي الروسية تسقط صواريخ أوكرانية في سماء بيرديانسك
أفادت السلطات المحلية بأن القوات الأوكرانية حاولت صباح اليوم السبت قصف أحياء بيرديانسك، وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية صاروخين عند اقترابهما من المدينة. 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T12:05+0000
2023-01-14T12:05+0000
2023-01-14T12:08+0000
روسيا
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وقالت إدارة المدينة على "تلغرام": "اليوم، في الساعة الخامسة صباحًا، حاول العدو، باستخدام صاروخين بعيدي المدى، ضرب الأحياء السلمية في مدينة بيرديانسك. ومع ذلك، كانت هذه المحاولة فاشلة - فقد تم تدمير الذخيرة القاتلة بالدفاع الجوي لمدينة بيرديانسك".وبحسب ما ورد من السلطات المحلية في المدينة، سقطت أجزاء غير منفجرة من الصواريخ الأوكرانية داخل حدود منطقة سكنية، مما أدى إلى إتلاف سطح الطريق وخطوط الكهرباء والنوافذ في المباني السكنية المجاورة.
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روسيا
السلطات: منظومة الدفاع الجوي الروسية تسقط صواريخ أوكرانية في سماء بيرديانسك
12:05 GMT 14.01.2023 (تم التحديث: 12:08 GMT 14.01.2023) تابعنا عبر
أفادت السلطات المحلية بأن القوات الأوكرانية حاولت صباح اليوم السبت قصف أحياء بيرديانسك، وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية صاروخين عند اقترابهما من المدينة.
وقالت إدارة المدينة على "تلغرام": "اليوم، في الساعة الخامسة صباحًا، حاول العدو، باستخدام صاروخين بعيدي المدى، ضرب الأحياء السلمية في مدينة بيرديانسك. ومع ذلك، كانت هذه المحاولة فاشلة - فقد تم تدمير الذخيرة القاتلة بالدفاع الجوي لمدينة بيرديانسك".
وبحسب ما ورد من السلطات المحلية في المدينة، سقطت أجزاء غير منفجرة من الصواريخ الأوكرانية داخل حدود منطقة سكنية، مما أدى إلى إتلاف سطح الطريق وخطوط الكهرباء والنوافذ في المباني السكنية المجاورة.