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https://sputnikarabic.ae/20230114/السلطات-منظومة-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-صواريخ-أوكرانية-في-السماء-فوق-بيرديانسك-1072265358.html
السلطات: منظومة الدفاع الجوي الروسية تسقط صواريخ أوكرانية في سماء بيرديانسك
السلطات: منظومة الدفاع الجوي الروسية تسقط صواريخ أوكرانية في سماء بيرديانسك
أفادت السلطات المحلية بأن القوات الأوكرانية حاولت صباح اليوم السبت قصف أحياء بيرديانسك، وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية صاروخين عند اقترابهما من المدينة. 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T12:05+0000
2023-01-14T12:08+0000
روسيا
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وقالت إدارة المدينة على "تلغرام": "اليوم، في الساعة الخامسة صباحًا، حاول العدو، باستخدام صاروخين بعيدي المدى، ضرب الأحياء السلمية في مدينة بيرديانسك. ومع ذلك، كانت هذه المحاولة فاشلة - فقد تم تدمير الذخيرة القاتلة بالدفاع الجوي لمدينة بيرديانسك".وبحسب ما ورد من السلطات المحلية في المدينة، سقطت أجزاء غير منفجرة من الصواريخ الأوكرانية داخل حدود منطقة سكنية، مما أدى إلى إتلاف سطح الطريق وخطوط الكهرباء والنوافذ في المباني السكنية المجاورة.
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السلطات: منظومة الدفاع الجوي الروسية تسقط صواريخ أوكرانية في سماء بيرديانسك

12:05 GMT 14.01.2023 (تم التحديث: 12:08 GMT 14.01.2023)
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Serviceفي هذه الصورة المنشورة المأخوذة من مقطع فيديو نشرته الخدمة الصحفية بوزارة الدفاع الروسية يوم 26 أكتوبر 2022، يتم اختبار صاروخ يارس الباليستي العابر للقارات كجزء من التدريبات النووية الروسية من موقع الإطلاق في بليسيتسك، شمال غرب روسيا.
في هذه الصورة المنشورة المأخوذة من مقطع فيديو نشرته الخدمة الصحفية بوزارة الدفاع الروسية يوم 26 أكتوبر 2022، يتم اختبار صاروخ يارس الباليستي العابر للقارات كجزء من التدريبات النووية الروسية من موقع الإطلاق في بليسيتسك، شمال غرب روسيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2023
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service
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أفادت السلطات المحلية بأن القوات الأوكرانية حاولت صباح اليوم السبت قصف أحياء بيرديانسك، وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية صاروخين عند اقترابهما من المدينة.
وقالت إدارة المدينة على "تلغرام": "اليوم، في الساعة الخامسة صباحًا، حاول العدو، باستخدام صاروخين بعيدي المدى، ضرب الأحياء السلمية في مدينة بيرديانسك. ومع ذلك، كانت هذه المحاولة فاشلة - فقد تم تدمير الذخيرة القاتلة بالدفاع الجوي لمدينة بيرديانسك".
وبحسب ما ورد من السلطات المحلية في المدينة، سقطت أجزاء غير منفجرة من الصواريخ الأوكرانية داخل حدود منطقة سكنية، مما أدى إلى إتلاف سطح الطريق وخطوط الكهرباء والنوافذ في المباني السكنية المجاورة.
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