https://sputnikarabic.ae/20230114/الصين-تدعو-إلى-تهيئة-الظروف-للحوار-بين-روسيا-وأوكرانيا-1072262398.html
الصين تدعو إلى تهيئة الظروف للحوار بين روسيا وأوكرانيا
الصين تدعو إلى تهيئة الظروف للحوار بين روسيا وأوكرانيا
دعا المبعوث الصيني لدى الأمم المتحدة، تشانغ جيون، المجتمع الدولي إلى تهيئة الظروف للحوار والمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا ومضاعفة الجهود لفتح آفاق جديدة للسلام... 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T11:16+0000
2023-01-14T11:16+0000
2023-01-14T11:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
منظمة الأمم المتحدة
نظام التهدئة
الصين
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/04/1068616149_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_0a59ebdb3b69024b42eb080c3329cd47.jpg
وقال تشانغ جيون، في إفادة لمجلس الأمن بشأن أوكرانيا، إن "الوضع الحالي في أوكرانيا حدث نتيجة لاختلال التوازن الأمني عميق الجذور في أوروبا"، مشيرا إلى أنه فقط عندما تتغلب الأطراف المعنية على الخلافات وتجلس على طاولة المفاوضات، يمكن إيجاد حل جوهري لإنهاء الصراع وإعادة بناء الهيكل الأمني الأوروبي.وأضاف تشانغ أنه يتعين على المجتمع الدولي، وبشكل خاص الدول ذات التأثير الكبير على الوضع الحالي، تشجيع روسيا وأوكرانيا على المشاركة في الحوار والمساعدة في فتح الباب أمام الحل السياسي للأزمة.وحذر المبعوث الصيني من أن "زيادة العقوبات أو توفير الأسلحة لن يؤدي إلا لزيادة صعوبة الوضع، بل قد يؤدي إلى مزيد من المواجهات وتفاقم الصراع، الأمر الذي يجب تجنبه مهما كلف الأمر".وأضاف أنه يجب الترحيب بعملية وقف إطلاق النار من جانب روسيا والتي تبلغ مدتها 36 ساعة وتم إعلانها في عيد الميلاد الأرثوذكسي (الكريسماس)، معربا عن أمله في أن يكون هناك المزيد من مبادرات وقف إطلاق النار المماثلة في المستقبل، "من أجل تهيئة الظروف لوقف شامل لإطلاق النار".
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/04/1068616149_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_20941ee4a78b9529c6f77f38430aafcb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, منظمة الأمم المتحدة, نظام التهدئة, الصين, أخبار أوكرانيا
العالم, منظمة الأمم المتحدة, نظام التهدئة, الصين, أخبار أوكرانيا
الصين تدعو إلى تهيئة الظروف للحوار بين روسيا وأوكرانيا
تابعنا عبر
دعا المبعوث الصيني لدى الأمم المتحدة، تشانغ جيون، المجتمع الدولي إلى تهيئة الظروف للحوار والمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا ومضاعفة الجهود لفتح آفاق جديدة للسلام في العام الجديد.
وقال تشانغ جيون، في إفادة لمجلس الأمن بشأن أوكرانيا، إن "الوضع الحالي في أوكرانيا حدث نتيجة لاختلال التوازن الأمني عميق الجذور في أوروبا"، مشيرا إلى أنه فقط عندما تتغلب الأطراف المعنية على الخلافات وتجلس على طاولة المفاوضات، يمكن إيجاد حل جوهري لإنهاء الصراع وإعادة بناء الهيكل الأمني الأوروبي.
وأضاف تشانغ أنه يتعين على المجتمع الدولي، وبشكل خاص الدول ذات التأثير الكبير على الوضع الحالي، تشجيع روسيا وأوكرانيا على المشاركة في الحوار والمساعدة في فتح الباب أمام الحل السياسي للأزمة.
وحذر المبعوث الصيني من أن "زيادة العقوبات أو توفير الأسلحة لن يؤدي إلا لزيادة صعوبة الوضع، بل قد يؤدي إلى مزيد من المواجهات وتفاقم الصراع، الأمر الذي يجب تجنبه مهما كلف الأمر".
"لا غنى عن المساعدة الإنسانية الدولية المستمرة لمساعدة الأشخاص المتضررين من الصراع على البقاء على قيد الحياة في فصل الشتاء"، مؤكدا أنه من الضروري الآن مساعدة أوكرانيا على إصلاح البنية التحتية للطاقة المتضررة في أقرب وقت ممكن.
تشانغ جيون
مندوب الصين لدى الأمم المتحدة
وأضاف أنه يجب الترحيب بعملية وقف إطلاق النار من جانب روسيا والتي تبلغ مدتها 36 ساعة وتم إعلانها في عيد الميلاد الأرثوذكسي (الكريسماس)، معربا عن أمله في أن يكون هناك المزيد من مبادرات وقف إطلاق النار المماثلة في المستقبل، "من أجل تهيئة الظروف لوقف شامل لإطلاق النار".