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https://sputnikarabic.ae/20230114/الكويت-تصدر-بيانا-بعد-تداول-فيديو-دخول-رئيس-البرلمان-العراقي-للدولة-وأمن-عراقي-يرافقه-1072257623.html
الكويت تصدر بيانا بعد تداول فيديو دخول رئيس البرلمان العراقي للدولة و"أمن عراقي يرافقه"
الكويت تصدر بيانا بعد تداول فيديو دخول رئيس البرلمان العراقي للدولة و"أمن عراقي يرافقه"
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو زعموا فيها دخول رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، إلى الكويت بمرافقة دوريات أمنية عراقية، الأمر الذي... 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T09:49+0000
2023-01-14T09:49+0000
العراق
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وأوضحت وزارة الداخلية الكويتية، في بيان لها، أن "ما يتم تداوله عن وجود دوريات أمنية وحماية خاصة تخضع لدولة شقيقة غير صحيح جملة وتفصيلا"، لافتة إلى أن "الحلبوسي في زيارة خاصة لدولة الكويت".وتابع البيان: "تؤكد وزارة الداخلية أن فريق الحماية المرافق لمعالي الضيف الزائر لدولة الكويت والمركبات المشاركة في عملية نقل الضيف هي مركبات خاضعة لوزارة الداخلية الكويتية وفقاً للإجراءات الامنية والبروتكولات الدبلوماسية".
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العراق, أخبار العراق اليوم, الكويت, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, الكويت, العالم العربي

الكويت تصدر بيانا بعد تداول فيديو دخول رئيس البرلمان العراقي للدولة و"أمن عراقي يرافقه"

09:49 GMT 14.01.2023
© AFP 2023 / AHMAD AL-RUBAYEرئيس مجلس النواب في العراق محمد الحلبوسي
رئيس مجلس النواب في العراق محمد الحلبوسي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2023
© AFP 2023 / AHMAD AL-RUBAYE
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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو زعموا فيها دخول رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، إلى الكويت بمرافقة دوريات أمنية عراقية، الأمر الذي أثار تفاعلا.
وأوضحت وزارة الداخلية الكويتية، في بيان لها، أن "ما يتم تداوله عن وجود دوريات أمنية وحماية خاصة تخضع لدولة شقيقة غير صحيح جملة وتفصيلا"، لافتة إلى أن "الحلبوسي في زيارة خاصة لدولة الكويت".
وتابع البيان: "تؤكد وزارة الداخلية أن فريق الحماية المرافق لمعالي الضيف الزائر لدولة الكويت والمركبات المشاركة في عملية نقل الضيف هي مركبات خاضعة لوزارة الداخلية الكويتية وفقاً للإجراءات الامنية والبروتكولات الدبلوماسية".
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