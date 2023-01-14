https://sputnikarabic.ae/20230114/خلية-الإعلام-الأمني-عملية-نوعية-تطيح-بـ32-متهما-بالإرهاب-في-العراق-1072256882.html

خلية الإعلام الأمني: عملية نوعية تطيح بـ32 متهما بالإرهاب في العراق

خلية الإعلام الأمني: عملية نوعية تطيح بـ32 متهما بالإرهاب في العراق

قالت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم السبت، إنه ألقي القبض على 32 متهما بالإرهاب في 5 محافظات. 14.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-14T09:32+0000

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2023-01-14T09:32+0000

العالم العربي

العراق

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وأشارت الخلية في بيان نشره موقع "السومرية نيوز"، إلى أن الجهد الاستخباري في ملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم) أنتج سلسلة عمليات نوعية ناجحة ألقي خلالها القبض على 32 متهما بالإرهاب، بينهم عناصر من تنظيم "داعش". وأشار البيان إلى أن العمليات جاءت بعد نصب كمائن محكمة وتنفيذ مذكرات قضائية بالضبط. ولفت البيان إلى أنه جرى تدوين أقوال المتهمين وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

https://sputnikarabic.ae/20230113/السوداني-العراق-لا-يحتاج-لقوات-من-التحالف-الدولي-وأجهزتنا-الأمنية-قادرة-على-ردع-الإرهاب-1072239739.html

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