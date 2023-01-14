عربي
https://sputnikarabic.ae/20230114/خلية-الإعلام-الأمني-عملية-نوعية-تطيح-بـ32-متهما-بالإرهاب-في-العراق-1072256882.html
خلية الإعلام الأمني: عملية نوعية تطيح بـ32 متهما بالإرهاب في العراق
خلية الإعلام الأمني: عملية نوعية تطيح بـ32 متهما بالإرهاب في العراق
قالت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم السبت، إنه ألقي القبض على 32 متهما بالإرهاب في 5 محافظات. 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T09:32+0000
2023-01-14T09:32+0000
العالم العربي
العراق
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104481/13/1044811330_0:61:1232:754_1920x0_80_0_0_cb2aa575cff33deae326594d059fa3af.jpg
وأشارت الخلية في بيان نشره موقع "السومرية نيوز"، إلى أن الجهد الاستخباري في ملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم) أنتج سلسلة عمليات نوعية ناجحة ألقي خلالها القبض على 32 متهما بالإرهاب، بينهم عناصر من تنظيم "داعش". وأشار البيان إلى أن العمليات جاءت بعد نصب كمائن محكمة وتنفيذ مذكرات قضائية بالضبط. ولفت البيان إلى أنه جرى تدوين أقوال المتهمين وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
https://sputnikarabic.ae/20230113/السوداني-العراق-لا-يحتاج-لقوات-من-التحالف-الدولي-وأجهزتنا-الأمنية-قادرة-على-ردع-الإرهاب-1072239739.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104481/13/1044811330_72:0:1160:816_1920x0_80_0_0_ebdba335ad763a6f4c1acbab34b80bd1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, العراق
العالم العربي, العراق

خلية الإعلام الأمني: عملية نوعية تطيح بـ32 متهما بالإرهاب في العراق

09:32 GMT 14.01.2023
© Sputnik . Nazek Mohammed القوات العراقية تنفذ إنزالا بمشاركة التحالف الدولي وتقتل 25 إرهابيا
القوات العراقية تنفذ إنزالا بمشاركة التحالف الدولي وتقتل 25 إرهابيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2023
© Sputnik . Nazek Mohammed
تابعنا عبرTelegram
قالت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم السبت، إنه ألقي القبض على 32 متهما بالإرهاب في 5 محافظات.
وأشارت الخلية في بيان نشره موقع "السومرية نيوز"، إلى أن الجهد الاستخباري في ملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم) أنتج سلسلة عمليات نوعية ناجحة ألقي خلالها القبض على 32 متهما بالإرهاب، بينهم عناصر من تنظيم "داعش".
نفذت القوات العراقية عملية نوعية شارك بها طيران الجيش بإنزال لضبط مواد خطيرة تهدد المجمع العراقي في محافظة ميسان أقصى جنوب البلاد، العراق 30 أكتوبر/تشرين الأول 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2023
السوداني: العراق لا يحتاج لقوات من التحالف الدولي وأجهزتنا الأمنية قادرة على ردع الإرهاب
أمس, 14:47 GMT
وأشار البيان إلى أن العمليات جاءت بعد نصب كمائن محكمة وتنفيذ مذكرات قضائية بالضبط.
ولفت البيان إلى أنه جرى تدوين أقوال المتهمين وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие из числа мобилизованных во время отработки навыков управления БМП-3 на военных сборах в Волгоградской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:33 GMTТанк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11 يناير, 20:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала