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https://sputnikarabic.ae/20230113/السوداني-العراق-لا-يحتاج-لقوات-من-التحالف-الدولي-وأجهزتنا-الأمنية-قادرة-على-ردع-الإرهاب-1072239739.html
السوداني: العراق لا يحتاج لقوات من التحالف الدولي وأجهزتنا الأمنية قادرة على ردع الإرهاب
السوداني: العراق لا يحتاج لقوات من التحالف الدولي وأجهزتنا الأمنية قادرة على ردع الإرهاب
أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، أن اجتماع اليوم مع المستشار الألماني، يؤسس لعلاقة استراتيجية مع ألمانيا. 13.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-13T14:47+0000
2023-01-13T14:47+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال السوداني خلال مؤتمر صحفي في ألمانيا: "اجتماع اليوم، يؤسس لعلاقة استراتيجية مع ألمانيا. والحكومة وضعت التخصيصات المالية لتنفيذ مذكرات التفاهم بين البلدين"، مؤكدا حرص الحكومة على منهج العلاقات الخارجية المتوازنة".وأضاف رئيس الوزراء: "لدينا تجربة ناجحة مع شركة سيمنز وأوضحنا رغبتنا في دخول شركات استثمارية أخرى إلى العراق، ومنح السمات للشركات جاء من أجل تذليل المعوقات لدخولهم إلى العراق".وأوضح رئيس الوزراء العراقي أن "ألمانيا دعمت العراق في ملف استرداد الآثار المهربة".
https://sputnikarabic.ae/20230108/السوداني-القوات-العراقية-خاضت-ملحمة-قل-نظيرها-في-التاريخ-لتحرير-البلاد-من-داعش-1072045677.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار ألمانيا, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار ألمانيا, العالم العربي

السوداني: العراق لا يحتاج لقوات من التحالف الدولي وأجهزتنا الأمنية قادرة على ردع الإرهاب

14:47 GMT 13.01.2023
© Photo / Iraqi Security Cellنفذت القوات العراقية عملية نوعية شارك بها طيران الجيش بإنزال لضبط مواد خطيرة تهدد المجمع العراقي في محافظة ميسان أقصى جنوب البلاد، العراق 30 أكتوبر/تشرين الأول 2020
نفذت القوات العراقية عملية نوعية شارك بها طيران الجيش بإنزال لضبط مواد خطيرة تهدد المجمع العراقي في محافظة ميسان أقصى جنوب البلاد، العراق 30 أكتوبر/تشرين الأول 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2023
© Photo / Iraqi Security Cell
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أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، أن اجتماع اليوم مع المستشار الألماني، يؤسس لعلاقة استراتيجية مع ألمانيا.
موسكو - سبوتنيك. وقال السوداني خلال مؤتمر صحفي في ألمانيا: "اجتماع اليوم، يؤسس لعلاقة استراتيجية مع ألمانيا. والحكومة وضعت التخصيصات المالية لتنفيذ مذكرات التفاهم بين البلدين"، مؤكدا حرص الحكومة على منهج العلاقات الخارجية المتوازنة".
وأضاف رئيس الوزراء: "لدينا تجربة ناجحة مع شركة سيمنز وأوضحنا رغبتنا في دخول شركات استثمارية أخرى إلى العراق، ومنح السمات للشركات جاء من أجل تذليل المعوقات لدخولهم إلى العراق".
رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2023
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وأكد السوداني: "أجهزتنا الأمنية قادرة على ردع الإرهاب ووصلت إلى مرحلة من الجهوزية تمكنها من حفظ الأمن والاستقرار والعراق لا يحتاج لقوات من التحالف الدولي".
وأوضح رئيس الوزراء العراقي أن "ألمانيا دعمت العراق في ملف استرداد الآثار المهربة".
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