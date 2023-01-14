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رئيس حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى يزور روسيا
رئيس حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى يزور روسيا
يزور وفد من جمهورية أفريقيا الوسطى برئاسة رئيس الوزراء فيليكس مولوا، روسيا بداية من اليوم. 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T12:36+0000
2023-01-14T12:36+0000
روسيا
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موسكو- سبوتنيك. ووفق بيان نشرته السفارة الروسية في بنغي عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت أن وفدا من جمهورية أفريقيا الوسطى برئاسة رئيس الوزراء فيليكس مولوا، قد غادر إلى روسيا.وقال البيان إن وفدا من جمهورية إفريقيا الوسطى برئاسة رئيس الحكومة قد توجه في زيارة عمل إلى مدينة سانت بطرسبرغ الروسية.وكان مولوا قد صرح لوكالة "سبوتنيك" سابقا بأنه "لولا التعاون مع روسيا في المجال الأمني لظل بلدنا في حالة من انعدام الأمن بشكل تام"، مؤكدا أن "روسيا استجابت على الفور لنداء رئيس الدولة (أفريقيا الوسطى)، واليوم يتحسن الوضع، لذلك من المهم بالنسبة لنا - وهذا ما يأمله رئيس الدولة - أن نتحرك نحو التنمية وبالتالي تسوية القضية الأمنية وتعزيزها والمضي قدمًا نحو التنمية، لأن السكان يتوقعون تحسن ظروفهم المعيشية، لذلك سنتبادل بالتأكيد النقاش مع سلطات روسيا الاتحادية بشأن عدة قضايا في العديد من المجالات مثل نقل التكنولوجيا والمواصلات".طالع أيضا: توسع مرتقب في التعاون العسكري بين أفريقيا الوسطى وروسيا
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رئيس حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى يزور روسيا

12:36 GMT 14.01.2023
© Sputnik . Пресс-служба МИД РФ / الانتقال إلى بنك الصوررئيس جمهورية إفريقيا الوسطى فوستين أرشانج تواديرا
رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى فوستين أرشانج تواديرا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2023
© Sputnik . Пресс-служба МИД РФ
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يزور وفد من جمهورية أفريقيا الوسطى برئاسة رئيس الوزراء فيليكس مولوا، روسيا بداية من اليوم.
موسكو- سبوتنيك. ووفق بيان نشرته السفارة الروسية في بنغي عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت أن وفدا من جمهورية أفريقيا الوسطى برئاسة رئيس الوزراء فيليكس مولوا، قد غادر إلى روسيا.
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وقال البيان إن وفدا من جمهورية إفريقيا الوسطى برئاسة رئيس الحكومة قد توجه في زيارة عمل إلى مدينة سانت بطرسبرغ الروسية.

وأضافت البعثة الدبلوماسية الروسية أن السفير الروسي لدى جمهورية أفريقيا الوسطى ألكسندر بيكانتوف رافق مولوا في مطار بانغي قبل الرحلة.

وكان مولوا قد صرح لوكالة "سبوتنيك" سابقا بأنه "لولا التعاون مع روسيا في المجال الأمني لظل بلدنا في حالة من انعدام الأمن بشكل تام"، مؤكدا أن "روسيا استجابت على الفور لنداء رئيس الدولة (أفريقيا الوسطى)، واليوم يتحسن الوضع، لذلك من المهم بالنسبة لنا - وهذا ما يأمله رئيس الدولة - أن نتحرك نحو التنمية وبالتالي تسوية القضية الأمنية وتعزيزها والمضي قدمًا نحو التنمية، لأن السكان يتوقعون تحسن ظروفهم المعيشية، لذلك سنتبادل بالتأكيد النقاش مع سلطات روسيا الاتحادية بشأن عدة قضايا في العديد من المجالات مثل نقل التكنولوجيا والمواصلات".
طالع أيضا: توسع مرتقب في التعاون العسكري بين أفريقيا الوسطى وروسيا
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