https://sputnikarabic.ae/20230114/روسيا-تعتزم-إطلاق-ثلاثة-أقمار-صناعية-من-الجيل-التالي-غلوناس-في-عام-2023-1072250594.html
روسيا تعتزم إطلاق ثلاثة أقمار صناعية من الجيل التالي "غلوناس" في عام 2023
روسيا تعتزم إطلاق ثلاثة أقمار صناعية من الجيل التالي "غلوناس" في عام 2023
تستعد روسيا في عام 2023 لتجديد الكوكبة المدارية لأقمار الملاحة غلوناس بثلاثة أجهزة من الجيل الجديد - اثنان غلوناس-كي وواحد غلوناس-كي2، حسب المعلومات على موقع... 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T04:31+0000
2023-01-14T04:31+0000
2023-01-14T04:31+0000
روسيا
محطة الفضاء الدولية
روسكوسموس
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وأشارت المعلومات إلى أنه في عام 2023 سيتم إطلاق قمرين صناعيين من نوع غلوناس-كي وواحد غلوناس-كي2، بالإضافة إلى أجهزة استشعار الأرض عن بعد كوندور-في كي أ وأركتيكا-إم و أبزور-إر وريسورس-بي وإليكترو-إل واثنين ميتيور-إم واثنين إيونوسفيرا. بالإضافة إلى ذلك، من المخطط إطلاق محطة لونا-25وإطلاق عشرة أقمار صناعية نانوية في المدار.ووفقا للبيانات المعطاة، سيتم إطلاق صواريخ أنغارا من محطة بليتسكالفضائية - واحد خفيف"أنغارا-1.2" وواحد ثقيل"أنعارا-أ5.ومن المقرر أيضًا إطلاق مركبة فضائية مأهولة "سويوز-إم إس" مرتين وأربع عمليات إطلاق ل"بروغريس إم إس" إلى محطة الفضاء الدولية.لم يتم الإعلان عن مواعيد الإطلاق.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, محطة الفضاء الدولية, روسكوسموس
روسيا, محطة الفضاء الدولية, روسكوسموس
روسيا تعتزم إطلاق ثلاثة أقمار صناعية من الجيل التالي "غلوناس" في عام 2023
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تستعد روسيا في عام 2023 لتجديد الكوكبة المدارية لأقمار الملاحة غلوناس بثلاثة أجهزة من الجيل الجديد - اثنان غلوناس-كي وواحد غلوناس-كي2، حسب المعلومات على موقع شركة "روسكوسموس".
وأشارت المعلومات إلى أنه في عام 2023 سيتم إطلاق قمرين صناعيين من نوع غلوناس-كي وواحد غلوناس-كي2، بالإضافة إلى أجهزة استشعار الأرض عن بعد كوندور-في كي أ وأركتيكا-إم و أبزور-إر وريسورس-بي وإليكترو-إل واثنين ميتيور-إم واثنين إيونوسفيرا. بالإضافة إلى ذلك، من المخطط إطلاق محطة لونا-25وإطلاق عشرة أقمار صناعية نانوية في المدار.
ووفقا للبيانات المعطاة، سيتم إطلاق صواريخ أنغارا من محطة بليتسكالفضائية - واحد خفيف"أنغارا-1.2" وواحد ثقيل"أنعارا-أ5.
ومن المقرر أيضًا إطلاق مركبة فضائية مأهولة "سويوز-إم إس" مرتين وأربع عمليات إطلاق ل"بروغريس إم إس" إلى محطة الفضاء الدولية.
لم يتم الإعلان عن مواعيد الإطلاق.