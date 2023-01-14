https://sputnikarabic.ae/20230114/وزير-النقل-التركي-اختبارات-القمر-المحلي-توركسات-a6-مستمرة-بنجاح-1072282205.html

وزير النقل التركي: اختبارات القمر المحلي "توركسات-A6" مستمرة بنجاح

وزير النقل التركي: اختبارات القمر المحلي "توركسات-A6" مستمرة بنجاح

أكد وزير النقل والبنية التحتية التركي، عادل قره إسماعيل أوغلو، اليوم السبت، أن اختبارات القمر المحلي "توركسات-A6" مستمرة بنجاح. 14.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-14T19:03+0000

2023-01-14T19:03+0000

2023-01-14T19:03+0000

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ونقلت وكالة أنباء "الأناضول"، مساء اليوم السبت، عن الوزير التركي أن أنشطة اختبار مستوى النظام لأول قمر صناعي محلي للاتصالات والذي يطلق عليه اسم "TÜRKSAT-6A" (توركسات-A6)، تستمر بنجاح.وأفاد قره إسماعيل أوغلو بأن مشروع القمر الصناعي التركي للاتصالات يتم تنفيذه بأعلى مستوى من الدقة، وأنه خلال هذه الاختبارات يتم إنشاء بيئة فضائية على الأرض ويتم اختبار مقاومته للظروف.وأشار وزير النقل والبنية التحتية التركي أنه بداية من ديسمبر/ كانون الأول 2022، تم الانتهاء بنجاح من الاختبارات الوظيفية الأولى واختبارات الفراغ الحراري للقمر الصناعي المحلي الصنع.ولفت إلى أن بلاده قد طورت أول منصة اتصالات محلية مع القمر الصناعي "TÜRKSAT-6A" الذي يحمل لقب "أول قمر صناعي محلي للاتصالات" لتركيا، مضيفا أن بلاده تهدف إلى إطلاق القمر نفسه إلى الفضاء خلال العام الحالي من خلال صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس" الأمريكية.يشار إلى أن خبراء شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية "توساش" يجرون تجاربهم على القمر الصناعي "توركسات-A6"، بتمويل من وزارتي الدفاع والمواصلات والملاحة البحرية والاتصالات، ومستشارية الصناعات الدفاعية، إلى جانب شركة "توركسات" نفسها.وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعلن في الرابع عشر من شهر يونيو/حزيران الماضي، أن بلاده ستطلق في يناير/ كانون الثاني الجاري، القمر الصناعي "İMECE" المحلي الصنع إلى الفضاء.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال احتفال بمناسبة دخول القمر الصناعي "توركسات 5B الخدمة، بحسب وكالة "الأناضول".كما لفت إلى أن عملية إطلاق القمر الصناعي "توركسات 6A" ستكون في منتصف العام المقبل، موضحا أن إطلاق هذا القمر الصناعي سيرفع عدد الأقمار التركية في الفضاء إلى عشرة أقمار.وشدد الرئيس التركي على أن حقوق بلاده في الفضاء لا يمكن التهاون بها، مؤكدا أن هذه الحقوق مثل مصالح تركيا في البر والبحر والجو.

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