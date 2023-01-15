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https://sputnikarabic.ae/20230115/آرسنال-يحسم-ديربي-شمال-لندن-ويفوز-على-توتنهام-بثنائية-نظيفة-في-الدوري-الإنجليزي-1072319684.html
آرسنال يحسم ديربي شمال لندن ويفوز على توتنهام بثنائية نظيفة في الدوري الإنجليزي
آرسنال يحسم ديربي شمال لندن ويفوز على توتنهام بثنائية نظيفة في الدوري الإنجليزي
نجح فريق أرسنال في حسم ديربي شمال لندن بالفوز على نظيره توتنهام، بهدفين مقابل لاشيء، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار منافسات الجولة العشرين من بطولة... 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T19:29+0000
2023-01-15T19:29+0000
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جاء الهدف الأول عن طريق هوجو لوريس في الدقيقة 14 بالخطأ في مرماه، بينما أضاف أوديجارد الهدف الثاني في الدقيقة 36.بهذا الانتصار يوسع آرسنال الفارق بينه وبين مانشستر سيتي إلى 8 نقاط، بعد تعثر الأخير بالخسارة أمام مانشستر يونايتد، ويرفع رصيده إلى 47 نقطة.ويحتل فريق أرسنال المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي جمعها من الفوز فى 15 مباراة والتعادل فى 2 وخسارة 1 وتسجيل 40 هدفاً وتلقى 14 هدفا.في حين أن توتنهام هوتسبير يبقى رصيده عند 33 نقطة يحتل بهم المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعدما حقق 10 انتصارات بالإضافة إلى ثلاث تعادلات وتلقى 6 هزائم.
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رياضة, أخبار الدوري الإنجليزي
رياضة, أخبار الدوري الإنجليزي

آرسنال يحسم ديربي شمال لندن ويفوز على توتنهام بثنائية نظيفة في الدوري الإنجليزي

19:29 GMT 15.01.2023
© AP Photo / Frank Augsteinآرسنال يحسم ديربي شمال لندن ويفوز على توتنهام بثنائية نظيفة في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأحد 15 يناير/ كانون الثاني 2023
آرسنال يحسم ديربي شمال لندن ويفوز على توتنهام بثنائية نظيفة في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأحد 15 يناير/ كانون الثاني 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2023
© AP Photo / Frank Augstein
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نجح فريق أرسنال في حسم ديربي شمال لندن بالفوز على نظيره توتنهام، بهدفين مقابل لاشيء، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي.
جاء الهدف الأول عن طريق هوجو لوريس في الدقيقة 14 بالخطأ في مرماه، بينما أضاف أوديجارد الهدف الثاني في الدقيقة 36.
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بهذا الانتصار يوسع آرسنال الفارق بينه وبين مانشستر سيتي إلى 8 نقاط، بعد تعثر الأخير بالخسارة أمام مانشستر يونايتد، ويرفع رصيده إلى 47 نقطة.
ويحتل فريق أرسنال المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي جمعها من الفوز فى 15 مباراة والتعادل فى 2 وخسارة 1 وتسجيل 40 هدفاً وتلقى 14 هدفا.
في حين أن توتنهام هوتسبير يبقى رصيده عند 33 نقطة يحتل بهم المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعدما حقق 10 انتصارات بالإضافة إلى ثلاث تعادلات وتلقى 6 هزائم.
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