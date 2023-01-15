https://sputnikarabic.ae/20230115/أكبر-نتائج-المباريات-في-تاريخ-بطولة-خليجي-25-1072302646.html
أكبر نتائج المباريات في تاريخ بطولة "خليجي"
أكبر نتائج المباريات في تاريخ بطولة "خليجي"
انطلقت بطولة "خليجي 25" هذا الشهر في البصرة، في العراق، حيث تتنافس 8 منتخبات من منطقة الخليج على الكأس الإقليمية التي يعود تاريخها إلى أكثر من 40 عاما. 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T12:28+0000
2023-01-15T12:28+0000
2023-01-15T12:29+0000
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وفيما يلي نظرة على أكبر النتائج المسجلة في تاريخ البطولة، والتي تظهر بشكل واضح تفوق المنتخب الكويتي واستئثاره بأكبر عدد من الأهداف في هذه اللقاءات. الكويت هي أيضا صاحبة الرقم القياسي في مرات الفوز بالبطولة (10 مرات).
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أكبر نتائج المباريات في تاريخ بطولة "خليجي"
12:28 GMT 15.01.2023 (تم التحديث: 12:29 GMT 15.01.2023) تابعنا عبر
انطلقت بطولة "خليجي 25" هذا الشهر في البصرة، في العراق، حيث تتنافس 8 منتخبات من منطقة الخليج على الكأس الإقليمية التي يعود تاريخها إلى أكثر من 40 عاما.
وفيما يلي نظرة على أكبر النتائج المسجلة في تاريخ البطولة، والتي تظهر بشكل واضح تفوق المنتخب الكويتي واستئثاره بأكبر عدد من الأهداف في هذه اللقاءات. الكويت هي أيضا صاحبة الرقم القياسي في مرات الفوز بالبطولة (10 مرات).