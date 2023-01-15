https://sputnikarabic.ae/20230115/ألمانيا-تستهدف-إنشاء-3-طواحين-هواء-جديدة-يوميا-كمصادر-بديلة-للطاقة-1072292143.html

ألمانيا تستهدف إنشاء 3 طواحين هواء جديدة يوميا كمصادر بديلة للطاقة

ألمانيا تستهدف إنشاء 3 طواحين هواء جديدة يوميا كمصادر بديلة للطاقة

أكدت ألمانيا أنها تسعى حاليا للانتقال طويل الأجل عن مصادر الطاقة الاعتيادية، مثل الفحم والنفط ‏والغاز الطبيعي، وذلك في الوقت الذي تقاوم فيه التأثير الأولي... 15.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-15T08:00+0000

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وقال المستشار الألماني، أولاف شولتس، في مقابلة مع صحيفة "تاز" الألمانية، أمس السبت: "إذا أردنا تحقيق انتقال الطاقة، فنحن بحاجة إلى المزيد من السرعة، ويجب أن يكون هدفنا هو إنشاء من 3 إلى 4 توربينات رياح كبيرة في ألمانيا كل يوم"، وفقا لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية.وتابع مشيرا إلى أنه تم تغيير عدد من القوانين لتسريع الموافقات على مشاريع طاقة الرياح، والتي من الممكن أن تستغرق حاليا ما يصل إلى 6 سنوات.وقال في مقابلة صحفية: "نحن نواجه أكبر تحديث صناعي في ألمانيا منذ نهاية القرن الـ19، لا ينبغي لأحد أن يقلل من شأن هذه المهمة".ودفع شح الطاقة منذ الأزمة الأوكرانية العام الماضي، أن قامت ألمانيا بتمديد عمليات محطات الطاقة النووية المتبقية لديها، ولكن شولتس أخبر "تاز" أن المفاعلات ستغلق "بالتأكيد" خلال فصل الربيع.وقال المستشار الألماني، أولاف شولتس، أمس السبت، عند افتتاح محطة للغاز الطبيعي المسال في لوبمين على ساحل بحر البلطيق: "نحن نجتاز هذا الشتاء" دون نقص في الغاز، وتابع أنه "لا توجد أزمة اقتصادية في ألمانيا".وسيطرت الطاقة على السنة الأولى لشولتس في منصبه، وتم الكشف عن أمن الطاقة الهش داخل ألمانيا، بعد أن قلصت روسيا الإمدادات عنها ردا على دعم برلين لأوكرانيا.

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