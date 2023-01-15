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https://sputnikarabic.ae/20230115/إعلام-إمدادات-الذخيرة-إلى-كييف-قد-تستنزف-المخزونات-الأمريكية-بحلول-صيف-2023-1072293570.html
إعلام: إمدادات الذخيرة إلى كييف قد تستنزف المخزونات الأمريكية بحلول صيف 2023
إعلام: إمدادات الذخيرة إلى كييف قد تستنزف المخزونات الأمريكية بحلول صيف 2023
بحلول صيف عام 2023، قد تنخفض مخزونات الذخيرة للولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية إلى مستوى حرج بسبب الإمدادات لنظام كييف، بينما ستزيد روسيا إنتاجها. 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T08:39+0000
2023-01-15T08:39+0000
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نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية هذه التوقعات نقلا عن محللين عسكريين.تستهلك أوكرانيا قذائف المدفعية التي يزودها بها الغرب أكثر من ضعف سرعة إنتاج الولايات المتحدة وحلفائها. بهذه الوتيرة، يمكن أن تخفض كييف الاحتياطيات الأمريكية والأوروبية إلى مستويات حرجة هذا الصيف أو الخريف.يشير المقال إلى أن واشنطن وحلفاءها يستثمرون أيضًا الموارد في خطوط إنتاج جديدة، لكن مؤلف المنشور يشك في أنه حتى العام المقبل سيحدث هذا فرقًا كبيرًا.
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أخبار أوكرانيا, العالم, رصد عسكري
أخبار أوكرانيا, العالم, رصد عسكري

إعلام: إمدادات الذخيرة إلى كييف قد تستنزف المخزونات الأمريكية بحلول صيف 2023

08:39 GMT 15.01.2023
© AFP 2023 / Olga Maltsevaجنود روس يقفون في حراسة بالقرب من محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية، في منطقة خيرسون، وسط العملية العسكرية الروسية المستمرة في أوكرانيا، في 20 مايو 2022
جنود روس يقفون في حراسة بالقرب من محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية، في منطقة خيرسون، وسط العملية العسكرية الروسية المستمرة في أوكرانيا، في 20 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2023
© AFP 2023 / Olga Maltseva
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بحلول صيف عام 2023، قد تنخفض مخزونات الذخيرة للولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية إلى مستوى حرج بسبب الإمدادات لنظام كييف، بينما ستزيد روسيا إنتاجها.
نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية هذه التوقعات نقلا عن محللين عسكريين.
تستهلك أوكرانيا قذائف المدفعية التي يزودها بها الغرب أكثر من ضعف سرعة إنتاج الولايات المتحدة وحلفائها. بهذه الوتيرة، يمكن أن تخفض كييف الاحتياطيات الأمريكية والأوروبية إلى مستويات حرجة هذا الصيف أو الخريف.
يشير المقال إلى أن واشنطن وحلفاءها يستثمرون أيضًا الموارد في خطوط إنتاج جديدة، لكن مؤلف المنشور يشك في أنه حتى العام المقبل سيحدث هذا فرقًا كبيرًا.
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