https://sputnikarabic.ae/20230115/إعلام-إمدادات-الذخيرة-إلى-كييف-قد-تستنزف-المخزونات-الأمريكية-بحلول-صيف-2023-1072293570.html
إعلام: إمدادات الذخيرة إلى كييف قد تستنزف المخزونات الأمريكية بحلول صيف 2023
إعلام: إمدادات الذخيرة إلى كييف قد تستنزف المخزونات الأمريكية بحلول صيف 2023
بحلول صيف عام 2023، قد تنخفض مخزونات الذخيرة للولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية إلى مستوى حرج بسبب الإمدادات لنظام كييف، بينما ستزيد روسيا إنتاجها. 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T08:39+0000
2023-01-15T08:39+0000
2023-01-15T08:39+0000
أخبار أوكرانيا
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رصد عسكري
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نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية هذه التوقعات نقلا عن محللين عسكريين.تستهلك أوكرانيا قذائف المدفعية التي يزودها بها الغرب أكثر من ضعف سرعة إنتاج الولايات المتحدة وحلفائها. بهذه الوتيرة، يمكن أن تخفض كييف الاحتياطيات الأمريكية والأوروبية إلى مستويات حرجة هذا الصيف أو الخريف.يشير المقال إلى أن واشنطن وحلفاءها يستثمرون أيضًا الموارد في خطوط إنتاج جديدة، لكن مؤلف المنشور يشك في أنه حتى العام المقبل سيحدث هذا فرقًا كبيرًا.
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الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/17/1062575674_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_003ea7c7273716f9de86478d7c2a2198.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, العالم, رصد عسكري
أخبار أوكرانيا, العالم, رصد عسكري
إعلام: إمدادات الذخيرة إلى كييف قد تستنزف المخزونات الأمريكية بحلول صيف 2023
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بحلول صيف عام 2023، قد تنخفض مخزونات الذخيرة للولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية إلى مستوى حرج بسبب الإمدادات لنظام كييف، بينما ستزيد روسيا إنتاجها.
نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية هذه التوقعات نقلا عن محللين عسكريين.
تستهلك أوكرانيا قذائف المدفعية التي يزودها بها الغرب أكثر من ضعف سرعة إنتاج الولايات المتحدة وحلفائها. بهذه الوتيرة، يمكن أن تخفض كييف الاحتياطيات الأمريكية والأوروبية إلى مستويات حرجة هذا الصيف أو الخريف.
يشير المقال إلى أن واشنطن وحلفاءها يستثمرون أيضًا الموارد في خطوط إنتاج جديدة، لكن مؤلف المنشور يشك في أنه حتى العام المقبل سيحدث هذا فرقًا كبيرًا.