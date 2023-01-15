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https://sputnikarabic.ae/20230115/إيرانإنتاج-60-مليون-جرعة-من-لقاح-بركت-المحلي-المضاد-لفيروس-كورونا-1072322788.html
إيران...إنتاج 60 مليون جرعة من لقاح بركت المحلي المضاد لفيروس كورونا
إيران...إنتاج 60 مليون جرعة من لقاح بركت المحلي المضاد لفيروس كورونا
أعلنت إيران اليوم الأحد، أنها بصدد إنتاج 60 مليون جرعة لقاح من "إيران بركت" المحلي لعلاج فيروس كورونا. 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T21:29+0000
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العالم
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وحسب وكالة إرنا الإيرانية، أكدت وزارة الصحة الإيرانية، على لسان متحدثها الرسمي، بدرام باك ايين، أن اللقاح مقاوم للسلالات الجديدة من أوميكرون. وأكد المتحدث أن إنتاج بلاده من اللقاح سيؤدي بها للاكتفاء وعدم الحاجة للاستيراد من الخارج. وبلغ إجمالي اللقاحات المحلية والأجنبية المضادة لكورونا التي وصلت وزارة الصحة الإيرانية، 213 مليون جرعة، ولا تزال هناك كميات متبقية منها حتى انتهاء العام الجاري.
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إيران...إنتاج 60 مليون جرعة من لقاح بركت المحلي المضاد لفيروس كورونا

21:29 GMT 15.01.2023
© AFP 2023 / Atta Kenareتشديد التدابير الوقائية والاجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا في طهعران، إيران 10 أبريل 2021
تشديد التدابير الوقائية والاجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا في طهعران، إيران 10 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2023
© AFP 2023 / Atta Kenare
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أعلنت إيران اليوم الأحد، أنها بصدد إنتاج 60 مليون جرعة لقاح من "إيران بركت" المحلي لعلاج فيروس كورونا.
وحسب وكالة إرنا الإيرانية، أكدت وزارة الصحة الإيرانية، على لسان متحدثها الرسمي، بدرام باك ايين، أن اللقاح مقاوم للسلالات الجديدة من أوميكرون.
وأكد المتحدث أن إنتاج بلاده من اللقاح سيؤدي بها للاكتفاء وعدم الحاجة للاستيراد من الخارج.
وبلغ إجمالي اللقاحات المحلية والأجنبية المضادة لكورونا التي وصلت وزارة الصحة الإيرانية، 213 مليون جرعة، ولا تزال هناك كميات متبقية منها حتى انتهاء العام الجاري.
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