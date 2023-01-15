https://sputnikarabic.ae/20230115/إيرانإنتاج-60-مليون-جرعة-من-لقاح-بركت-المحلي-المضاد-لفيروس-كورونا-1072322788.html
إيران...إنتاج 60 مليون جرعة من لقاح بركت المحلي المضاد لفيروس كورونا
إيران...إنتاج 60 مليون جرعة من لقاح بركت المحلي المضاد لفيروس كورونا
أعلنت إيران اليوم الأحد، أنها بصدد إنتاج 60 مليون جرعة لقاح من "إيران بركت" المحلي لعلاج فيروس كورونا. 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T21:29+0000
2023-01-15T21:29+0000
2023-01-15T21:28+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/0c/1048653781_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_8ac8c3daf15cc55aa48414322e545974.jpg
وحسب وكالة إرنا الإيرانية، أكدت وزارة الصحة الإيرانية، على لسان متحدثها الرسمي، بدرام باك ايين، أن اللقاح مقاوم للسلالات الجديدة من أوميكرون. وأكد المتحدث أن إنتاج بلاده من اللقاح سيؤدي بها للاكتفاء وعدم الحاجة للاستيراد من الخارج. وبلغ إجمالي اللقاحات المحلية والأجنبية المضادة لكورونا التي وصلت وزارة الصحة الإيرانية، 213 مليون جرعة، ولا تزال هناك كميات متبقية منها حتى انتهاء العام الجاري.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/0c/1048653781_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_17dab7f4ec331f247e5dec39e1f3e47d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
إيران...إنتاج 60 مليون جرعة من لقاح بركت المحلي المضاد لفيروس كورونا
تابعنا عبر
أعلنت إيران اليوم الأحد، أنها بصدد إنتاج 60 مليون جرعة لقاح من "إيران بركت" المحلي لعلاج فيروس كورونا.
وحسب وكالة
إرنا الإيرانية، أكدت وزارة الصحة الإيرانية، على لسان متحدثها الرسمي، بدرام باك ايين، أن اللقاح مقاوم للسلالات الجديدة من أوميكرون.
وأكد المتحدث أن إنتاج بلاده من اللقاح سيؤدي بها للاكتفاء وعدم الحاجة للاستيراد من الخارج.
وبلغ إجمالي اللقاحات المحلية والأجنبية المضادة لكورونا التي وصلت وزارة الصحة الإيرانية، 213 مليون جرعة، ولا تزال هناك كميات متبقية منها حتى انتهاء العام الجاري.