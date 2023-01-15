https://sputnikarabic.ae/20230115/استطلاع-97--من-المجريين-يعارضون-العقوبات-الأوروبية-ضد-روسيا-1072308444.html
استطلاع: 97 % من المجريين يعارضون العقوبات الأوروبية ضد روسيا
استطلاع: 97 % من المجريين يعارضون العقوبات الأوروبية ضد روسيا
أظهر استطلاع رأي، أجرته الحكومة المجرية، معارضة أكثر من 97% من المجريين للعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا. 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T14:25+0000
2023-01-15T14:25+0000
2023-01-15T14:30+0000
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سبوتنيك. ووفقا للاستطلاع، قال 97.5% من المشاركين إنهم ضد عقوبات الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي، بينما عارض حوالي 97.6% الإجراءات ضد واردات الغاز الروسي وغيره من الموارد والمنتجات، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية.وانتقد 96.3% من المجريين الذين شاركوا في الاستطلاع العقوبات الأوروبية التي أدت إلى قيود السفر، كما أشارت الحكومة المجرية إلى أن بروكسل ستأخذ في الاعتبار نتائج استطلاع وتراجع سياسة العقوبات التي تضر دول الاتحاد الأوروبي.يشار إلى أنه تم إجراء الاستطلاع في جميع أنحاء المجر في الفترة من 14 أكتوبر/ تشرين الأول إلى 15 ديسمبر/ كانون الأول، وشارك فيه ما يقرب من 1.4 مليون شخص.وأطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان المساعدة للدفاع عنهما من هجمات القوات الأوكرانية المكثفة، في المقابل فرضت الدول الغربية وحلفاؤها عقوبات عديدة على روسيا أدت إلى اضطرابات في سلاسل التوريد وأدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة في جميع أنحاء العالم.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
استطلاع: 97 % من المجريين يعارضون العقوبات الأوروبية ضد روسيا
14:25 GMT 15.01.2023 (تم التحديث: 14:30 GMT 15.01.2023) تابعنا عبر
أظهر استطلاع رأي، أجرته الحكومة المجرية، معارضة أكثر من 97% من المجريين للعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا.
سبوتنيك. ووفقا للاستطلاع، قال 97.5% من المشاركين إنهم ضد عقوبات الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي، بينما عارض حوالي 97.6% الإجراءات ضد واردات الغاز الروسي
وغيره من الموارد والمنتجات، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وانتقد 96.3% من المجريين الذين شاركوا في الاستطلاع العقوبات الأوروبية التي أدت إلى قيود السفر، كما أشارت الحكومة المجرية إلى أن بروكسل ستأخذ في الاعتبار نتائج استطلاع وتراجع سياسة العقوبات التي تضر دول الاتحاد الأوروبي.
يشار إلى أنه تم إجراء الاستطلاع في جميع أنحاء المجر في الفترة من 14 أكتوبر/ تشرين الأول إلى 15 ديسمبر/ كانون الأول، وشارك فيه ما يقرب من 1.4 مليون شخص.
وأطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان المساعدة للدفاع عنهما من هجمات القوات الأوكرانية المكثفة، في المقابل فرضت الدول الغربية وحلفاؤها عقوبات عديدة على روسيا أدت إلى اضطرابات في سلاسل التوريد وأدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة في جميع أنحاء العالم.