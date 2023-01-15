https://sputnikarabic.ae/20230115/الإعلان-عن-الدولة-المستضيفة-لبطولة-خليجي-26--1072315246.html
الإعلان عن الدولة المستضيفة لبطولة "خليجي 26"
الإعلان عن الدولة المستضيفة لبطولة "خليجي 26"
أعلن اتحاد "كأس الخليج العربي" لكرة القدم الدولة المستضيفة لبطولة "خليجي 26" التي تقام العام المقبل. 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T16:42+0000
2023-01-15T16:42+0000
2023-01-15T16:46+0000
المجتمع
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وقال رئيس الاتحاد، حمد بن خليفة آل ثاني، اليوم الأحد، إن البطولة تقام في الكويت خلال ديسمبر 2024. وأكد حمد بن خليفة أن استراتيجية جديدة بشأن آلية استضافة البطولة سيتم الإعلان عنها مستقبلا.وقال رئيس الاتحاد في مؤتمر صحفي عقده اليوم، على هامش بطولة خليجي 25 المقامة في العراق، إن الفكرة الجديدة يعتقد أنها ستلاقي ترحيبا بخصوص التنظيم والاستضافة.وأشار حمد بن خليفة أن إقامة خليجي 26 في ديسمبر 2024 جاء لكي لا يأتي الموعد بعد نهائيات كأس آسيا.وتقام بطولة خليجي 25 في العراق بمدينة البصرة خلال شهر يناير الجاري.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
المجتمع
الإعلان عن الدولة المستضيفة لبطولة "خليجي 26"
16:42 GMT 15.01.2023 (تم التحديث: 16:46 GMT 15.01.2023) تابعنا عبر
أعلن اتحاد "كأس الخليج العربي" لكرة القدم الدولة المستضيفة لبطولة "خليجي 26" التي تقام العام المقبل.
وقال رئيس الاتحاد، حمد بن خليفة آل ثاني، اليوم الأحد، إن البطولة تقام في الكويت
خلال ديسمبر 2024.
وأكد حمد بن خليفة أن استراتيجية جديدة بشأن آلية استضافة البطولة سيتم الإعلان عنها مستقبلا.
وقال رئيس الاتحاد في مؤتمر صحفي عقده اليوم، على هامش بطولة خليجي 25 المقامة في العراق، إن الفكرة الجديدة يعتقد أنها ستلاقي ترحيبا بخصوص التنظيم والاستضافة.
وأشار حمد بن خليفة أن إقامة خليجي 26 في ديسمبر 2024 جاء لكي لا يأتي الموعد بعد نهائيات كأس آسيا.
وتقام بطولة خليجي 25 في العراق بمدينة البصرة خلال شهر يناير الجاري.