https://sputnikarabic.ae/20230115/الجزائرتعلن-ارتفاع-الصادرات-خارج-المحروقات-بـ36-وشملت-147-دولة-1072297109.html
الجزائر: ارتفاع الصادرات خارج المحروقات بـ36% وشملت 147 دولة
الجزائر: ارتفاع الصادرات خارج المحروقات بـ36% وشملت 147 دولة
أعلنت وزارة التجارة الجزائرية أن صادرات البلاد خارج المحروقات ارتفعت سنة 2022 بنسبة 36 % مقارنة بعام 2021 وشملت 147 دولة. 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T10:34+0000
2023-01-15T10:34+0000
2023-01-15T10:38+0000
الجزائر
العالم العربي
تصدير
ارتفاع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/05/1d/1049102573_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_b3ad06803a0b2ec00efa5c6cebd1f091.jpg
وأكد المدير الفرعي لمتابعة ودعم الصادرات بوزارة التجارة وترقية الصادرات، عبد اللطيف هواري، اليوم الأحد، خلال مقابلة على القناة الإذاعية الأولى، زيادة قياسية في صادرات الجزائر خلال الـ 11 شهرا الأولى من عام 2022، بواقع 36%.وفضلاً عن الولايات المتحدة الأمريكية، تواجدت الدول الإفريقية مثل كوت ديفوار والنيجر وغانا والسنغال، ناهيك عن الدول العربية: تونس والأردن وسوريا والعراق.وأوضح أنّ المواد المصدّرة تقدمتها الأسمدة بـ 1.7 مليار دولار (زيادة 28 في المئة)، الإسمنت بـ 400 مليون دولار (زيادة 93 في المئة)، الحديد والصلب بـ 500 مليون دولار (زيادة 30 في المئة)، ولوحظ بروز شعبة جديدة "مواد التنظيف" التي حصدت 1 مليون دولار، متوقعاً تحقيق 6.5 إلى 7 مليارات دولار في نهاية 2022.
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/05/1d/1049102573_115:0:1935:1365_1920x0_80_0_0_dc645fa178f15d3d49e47d0f9cb33fd6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الجزائر, العالم العربي, تصدير, ارتفاع
الجزائر, العالم العربي, تصدير, ارتفاع
الجزائر: ارتفاع الصادرات خارج المحروقات بـ36% وشملت 147 دولة
10:34 GMT 15.01.2023 (تم التحديث: 10:38 GMT 15.01.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة التجارة الجزائرية أن صادرات البلاد خارج المحروقات ارتفعت سنة 2022 بنسبة 36 % مقارنة بعام 2021 وشملت 147 دولة.
وأكد المدير الفرعي لمتابعة ودعم الصادرات بوزارة التجارة وترقية الصادرات، عبد اللطيف هواري، اليوم الأحد، خلال مقابلة على القناة الإذاعية الأولى، زيادة قياسية في صادرات الجزائر خلال الـ 11 شهرا الأولى من عام 2022، بواقع 36%.
وأفاد هواري بأنّ الجزائر حققت 6.6 مليارات دولار من صادراتها بعد تحقيق 4.5 مليارات دولار في الأحد عشر شهرا الأولى من سنة 2021، مشيرا إلى أنّ صادرات الجزائر شملت 147 دولة، تتصدرها الدول الأوروبية: فرنسا وإيطاليا وألمانيا.
وفضلاً عن الولايات المتحدة الأمريكية، تواجدت الدول الإفريقية مثل كوت ديفوار والنيجر وغانا والسنغال، ناهيك عن الدول العربية: تونس والأردن وسوريا والعراق.
وأوضح أنّ المواد المصدّرة تقدمتها الأسمدة بـ 1.7 مليار دولار (زيادة 28 في المئة)، الإسمنت بـ 400 مليون دولار (زيادة 93 في المئة)، الحديد والصلب بـ 500 مليون دولار (زيادة 30 في المئة)، ولوحظ بروز شعبة جديدة "مواد التنظيف" التي حصدت 1 مليون دولار، متوقعاً تحقيق 6.5 إلى 7 مليارات دولار في نهاية 2022.