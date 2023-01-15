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https://sputnikarabic.ae/20230115/الرئيس-العراقي-يتفق-مع-رئيس-الحكومة-على-الإسراع-في-إقرار-الموازنة-1072320868.html
الرئيس العراقي يتفق مع رئيس الحكومة على الإسراع في إقرار الموازنة
الرئيس العراقي يتفق مع رئيس الحكومة على الإسراع في إقرار الموازنة
اتفق رئيسا الجمهورية والوزراء في العراق، اليوم الأحد، على ضرورة الإسراع بإقرار الموازنة. 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T20:10+0000
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العالم العربي
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وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية العراقية، أن الرئيس عبد اللطيف رشيد، اتفق مع رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، في لقاء تم بينهما اليوم، على ضرورة الإسراع بإقرار الموازنة العامة.وتابع البيان الذي نقلته وكالة الأنباء العراقية، أن الرئيس أكد على المضي قدما في برنامج الحكومة بشأن متطلبات واحتياجات المواطنين.وأشار الرئيس العراقي إلى استعداده للموافقة فورا على الموازنة فور ورودها للبدء بتنفيذ خطواتها عمليا لتطوير الواقع الخدمي.
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العالم العربي
العالم العربي

الرئيس العراقي يتفق مع رئيس الحكومة على الإسراع في إقرار الموازنة

20:10 GMT 15.01.2023
© AFP 2023 / AHMAD AL-RUBAYEالرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد
الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2023
© AFP 2023 / AHMAD AL-RUBAYE
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اتفق رئيسا الجمهورية والوزراء في العراق، اليوم الأحد، على ضرورة الإسراع بإقرار الموازنة.
وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية العراقية، أن الرئيس عبد اللطيف رشيد، اتفق مع رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، في لقاء تم بينهما اليوم، على ضرورة الإسراع بإقرار الموازنة العامة.
وتابع البيان الذي نقلته وكالة الأنباء العراقية، أن الرئيس أكد على المضي قدما في برنامج الحكومة بشأن متطلبات واحتياجات المواطنين.
وأشار الرئيس العراقي إلى استعداده للموافقة فورا على الموازنة فور ورودها للبدء بتنفيذ خطواتها عمليا لتطوير الواقع الخدمي.
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