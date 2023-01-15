https://sputnikarabic.ae/20230115/الرئيس-العراقي-يتفق-مع-رئيس-الحكومة-على-الإسراع-في-إقرار-الموازنة-1072320868.html
الرئيس العراقي يتفق مع رئيس الحكومة على الإسراع في إقرار الموازنة
الرئيس العراقي يتفق مع رئيس الحكومة على الإسراع في إقرار الموازنة
اتفق رئيسا الجمهورية والوزراء في العراق، اليوم الأحد، على ضرورة الإسراع بإقرار الموازنة. 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T20:10+0000
2023-01-15T20:10+0000
2023-01-15T20:10+0000
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/11/1069141794_0:0:2733:1538_1920x0_80_0_0_d64f2007c977a354622fa70a631b34dd.jpg
وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية العراقية، أن الرئيس عبد اللطيف رشيد، اتفق مع رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، في لقاء تم بينهما اليوم، على ضرورة الإسراع بإقرار الموازنة العامة.وتابع البيان الذي نقلته وكالة الأنباء العراقية، أن الرئيس أكد على المضي قدما في برنامج الحكومة بشأن متطلبات واحتياجات المواطنين.وأشار الرئيس العراقي إلى استعداده للموافقة فورا على الموازنة فور ورودها للبدء بتنفيذ خطواتها عمليا لتطوير الواقع الخدمي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/11/1069141794_2:0:2733:2048_1920x0_80_0_0_30bfffd1a35a4be1b4d8833315a18c14.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
الرئيس العراقي يتفق مع رئيس الحكومة على الإسراع في إقرار الموازنة
تابعنا عبر
اتفق رئيسا الجمهورية والوزراء في العراق، اليوم الأحد، على ضرورة الإسراع بإقرار الموازنة.
وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية العراقية، أن الرئيس عبد اللطيف رشيد، اتفق مع رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، في لقاء تم بينهما اليوم، على ضرورة الإسراع بإقرار الموازنة العامة.
وتابع البيان الذي نقلته وكالة
الأنباء العراقية، أن الرئيس أكد على المضي قدما في برنامج الحكومة بشأن متطلبات واحتياجات المواطنين.
وأشار الرئيس العراقي إلى استعداده للموافقة فورا على الموازنة فور ورودها للبدء بتنفيذ خطواتها عمليا لتطوير الواقع الخدمي.