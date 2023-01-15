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https://sputnikarabic.ae/20230115/انفجار-مصنع-كيميائيات-شمال-شرقي-الصين-فيديو-1072304762.html
انفجار مصنع كيميائيات شمال شرقي الصين... فيديو
انفجار مصنع كيميائيات شمال شرقي الصين... فيديو
وقع انفجار في مصنع كيميائيات في مقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين، اليوم الأحد، حسبما ذكرت وسائل إعلام صينية. 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T13:27+0000
2023-01-15T13:30+0000
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وبحسب تلفزيون الصين المركزي "سي جي تي إن"، فقد وقع الانفجار في أحد المصانع في مدينة بانجين الواقعة على ساحل خليج لياودونغ.وذكرت وسائل إعلام محلية، نقلا عن شهود عيان، أن الانفجار أدى إلى تطاير نوافذ المباني المجاورة، وتسبب في تصاعد أعمدة دخان كثيفة فوق المصنع.ولم ترد تفاصيل عن الضحايا، وأسباب نشوب الحادث.
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الصين, العالم

انفجار مصنع كيميائيات شمال شرقي الصين... فيديو

13:27 GMT 15.01.2023 (تم التحديث: 13:30 GMT 15.01.2023)
© Sputnik . Sergey Pivovarovرجال إطفاء
رجال إطفاء - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2023
رجال إطفاء
© Sputnik . Sergey Pivovarov
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وقع انفجار في مصنع كيميائيات في مقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين، اليوم الأحد، حسبما ذكرت وسائل إعلام صينية.
وبحسب تلفزيون الصين المركزي "سي جي تي إن"، فقد وقع الانفجار في أحد المصانع في مدينة بانجين الواقعة على ساحل خليج لياودونغ.
وذكرت وسائل إعلام محلية، نقلا عن شهود عيان، أن الانفجار أدى إلى تطاير نوافذ المباني المجاورة، وتسبب في تصاعد أعمدة دخان كثيفة فوق المصنع.
ولم ترد تفاصيل عن الضحايا، وأسباب نشوب الحادث.
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