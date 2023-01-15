https://sputnikarabic.ae/20230115/بريطانيا-ترسل-إلى-أوكرانيا-مروحيات-أباتشي-بصواريخ-هيلفاير-1072291003.html
بريطانيا ترسل إلى أوكرانيا مروحيات "أباتشي" بصواريخ "هيلفاير"
بريطانيا ترسل إلى أوكرانيا مروحيات "أباتشي" بصواريخ "هيلفاير"
ستحصل كييف من بريطانيا على ما يصل إلى أربع مروحيات من نوع "أباتشي"، يمكن تسليح كل منها بـ16 صاروخ مضاد للدبابات من طراز "هيلفاير" و76 صاروخًا من طراز "هيدرا". 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T07:15+0000
2023-01-15T07:15+0000
2023-01-15T07:15+0000
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
بريطانيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101794/76/1017947671_6:0:1915:1074_1920x0_80_0_0_7f4c6f4d731bf8c64e62f097f1270a88.jpg
سترسل المملكة المتحدة مروحيات هجومية من طراز "أباتشي" مسلحة بصواريخ "هيلفاير" "القاتلة" إلى سلطات كييف، حسبما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية اليومية.وقالت الصحيفة: "أباتشي ستغير قواعد اللعبة. ستصل الدبابات أولاً وسيستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يتم نشر المروحيات. أعضاء الناتو الآخرون سوف يحذون حذوها".يشار إلى أنه سيتم تسليم ما يصل إلى أربع مروحيات من هذا النوع إلى أوكرانيا، وتمثل مروحيات "Apache AH64E" الإصدار الأكثر تقدمًا والقادر على "تدمير أهداف متعددة في ثوانٍ". يمكن تسليح كل مروحية بـ16 صاروخ "هيلفاير" مضاد للدبابات و76 صاروخ "هيدرا" من عيار 70 ملم ومدفع عيار 30 ملم.في وقت سابق، أعلنت لندن رسميا عن توريد 14 دبابة ثقيلة من طراز "تشالنجر -2" ونحو 30 مدفعية ذاتية الدفع من طراز "AS90" عيار 155 ملم إلى أوكرانيا.
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101794/76/1017947671_244:0:1676:1074_1920x0_80_0_0_2d040102d774a31279f024cad6512cbc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, أخبار أوكرانيا, بريطانيا, العالم
رصد عسكري, أخبار أوكرانيا, بريطانيا, العالم
بريطانيا ترسل إلى أوكرانيا مروحيات "أباتشي" بصواريخ "هيلفاير"
تابعنا عبر
ستحصل كييف من بريطانيا على ما يصل إلى أربع مروحيات من نوع "أباتشي"، يمكن تسليح كل منها بـ16 صاروخ مضاد للدبابات من طراز "هيلفاير" و76 صاروخًا من طراز "هيدرا".
سترسل المملكة المتحدة مروحيات هجومية من طراز "أباتشي" مسلحة بصواريخ "هيلفاير" "القاتلة" إلى سلطات كييف، حسبما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية اليومية.
وقالت الصحيفة: "أباتشي ستغير قواعد اللعبة. ستصل الدبابات أولاً وسيستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يتم نشر المروحيات. أعضاء الناتو الآخرون سوف يحذون حذوها".
يشار إلى أنه سيتم تسليم ما يصل إلى أربع مروحيات من هذا النوع إلى أوكرانيا، وتمثل مروحيات "Apache AH64E" الإصدار الأكثر تقدمًا والقادر على "تدمير أهداف متعددة في ثوانٍ". يمكن تسليح كل مروحية بـ16 صاروخ "هيلفاير" مضاد للدبابات و76 صاروخ "هيدرا" من عيار 70 ملم ومدفع عيار 30 ملم.
وبحسب المنشور، تبلغ تكلفة الطائرة نحو 70 مليون جنيه إسترليني، وتحتاج طيارين وفريقًا من الفنيين لإبقائها في حالة الاستعداد القتالي. ومن المتوقع أن يتم تدريب طياري التشكيلات المسلحة الأوكرانية على أراضي بريطانيا، وسيتم إنشاء قاعدة صيانة في دولة مجاورة، على سبيل المثال، في بولندا.
في وقت سابق، أعلنت لندن رسميا عن توريد 14 دبابة ثقيلة من طراز "تشالنجر -2" ونحو 30 مدفعية ذاتية الدفع من طراز "AS90" عيار 155 ملم إلى أوكرانيا.