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https://sputnikarabic.ae/20230115/بوتين-يعرب-عن-تعازيه-لرئيسة-نيبال-في-تحطم-طائرة-ركاب-وسط-البلاد--1072295081.html
بوتين يعرب عن تعازيه لرئيسة نيبال في تحطم طائرة ركاب وسط البلاد
بوتين يعرب عن تعازيه لرئيسة نيبال في تحطم طائرة ركاب وسط البلاد
أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه لرئيسة نيبال، بيديا ديفي بهانداري، فيما يتعلق بالعواقب المأساوية لتحطم طائرة ركاب بالقرب من مدينة بوخارا. 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T09:48+0000
2023-01-15T09:48+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
تعزية
نيبال
تحطم طائرة
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وجاء في التعزية التي نشرت عبر موقع الكرملين على الإنترنت: "سيدتي الرئيسة، أرجو أن تتقبلوا أعمق التعازي فيما يتعلق بالعواقب المأساوية لتحطم طائرة ركاب بالقرب من مدينة بوخارا. أرجو أن تنقلوا عبارات التعاطف والدعم الصادقين لأسر وأصدقاء الذين قتلوا في حادث تحطم الطائرة المروع".هذا وأعلنت مصادر إعلام هندية مصرع جميع ركاب وأفراد طاقم الطائرة، التي تحطمت في قت سابق من اليوم في نيبال.وأفادت قناة "نيوز 18" التلفزيونية الهندية نقلا عن ممثلين عن السلطات المحلية، أن الأشخاص، الذين كانوا على متن الطائرة والبالغ عددهم 72 شخصا، قد لقوا مصرعهم جميعا.وقال مذيع القناة: "وفقا لممثلي السلطات المحلية، قُتل جميع ركاب وأفراد طاقم الطائرة المحطمة".وأعلنت السفارة الروسية في نيبال، اليوم الأحد، أن هناك 4 مواطنين روس كانوا على متن طائرة الركاب التي تحطمت قرب مدرج مطار بوخارا الدولي في نيبال.
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روسيا, فلاديمير بوتين, تعزية, نيبال, تحطم طائرة
روسيا, فلاديمير بوتين, تعزية, نيبال, تحطم طائرة

بوتين يعرب عن تعازيه لرئيسة نيبال في تحطم طائرة ركاب وسط البلاد

09:48 GMT 15.01.2023
© Arun Tamang, Facebookلقطة شاشة لركاب يدفعون طائرة عن مدرج المطار في نيبال 1 ديسمبر 2021
لقطة شاشة لركاب يدفعون طائرة عن مدرج المطار في نيبال 1 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2023
© Arun Tamang, Facebook
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أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه لرئيسة نيبال، بيديا ديفي بهانداري، فيما يتعلق بالعواقب المأساوية لتحطم طائرة ركاب بالقرب من مدينة بوخارا.
وجاء في التعزية التي نشرت عبر موقع الكرملين على الإنترنت: "سيدتي الرئيسة، أرجو أن تتقبلوا أعمق التعازي فيما يتعلق بالعواقب المأساوية لتحطم طائرة ركاب بالقرب من مدينة بوخارا. أرجو أن تنقلوا عبارات التعاطف والدعم الصادقين لأسر وأصدقاء الذين قتلوا في حادث تحطم الطائرة المروع".
هذا وأعلنت مصادر إعلام هندية مصرع جميع ركاب وأفراد طاقم الطائرة، التي تحطمت في قت سابق من اليوم في نيبال.
وأفادت قناة "نيوز 18" التلفزيونية الهندية نقلا عن ممثلين عن السلطات المحلية، أن الأشخاص، الذين كانوا على متن الطائرة والبالغ عددهم 72 شخصا، قد لقوا مصرعهم جميعا.
وقال مذيع القناة: "وفقا لممثلي السلطات المحلية، قُتل جميع ركاب وأفراد طاقم الطائرة المحطمة".
وأعلنت السفارة الروسية في نيبال، اليوم الأحد، أن هناك 4 مواطنين روس كانوا على متن طائرة الركاب التي تحطمت قرب مدرج مطار بوخارا الدولي في نيبال.
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