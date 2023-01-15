تحطم طائرة على متنها 72 شخصا على مدرج مطار في نيبال
© AFP 2023 / SURAJ KUNWARحطام طائرة تابعة لشركة "يتي" للطيران تحترق في مطار لوكلا، 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2008
حطام طائرة تابعة لشركة "يتي" للطيران تحترق في مطار لوكلا، 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2008
© AFP 2023 / SURAJ KUNWAR
تحطمت طائرة ركاب على متنها 72 شخصا، على مدرج في مطار بوخارا الدولي، في نيبال، اليوم الأحد، وفقا لتقارير محلية.
والطائرة التي تحطمت مملوكة لشركة "يتي للطيران" ومقرها نيبال، وفقا لصحيفة "كاتماندو بوست".
وأفاد المتحدث باسم الخطوط الجوية في تصريحات للصحيفة، بأن ما يصل إلى 68 راكبا و4 من أفراد الطاقم كانوا على متن الطائرة.
नोपाल- #पोखरा में यति एयरलाइंस का प्लेन क्रैश, #काठमांडू से पोखरा जा रहा था, #विमान में कुल 72 लोग थे सवार#Breaking #Nepal #Kathmandu #Planecrash #Pokhra @Wangu_News18 pic.twitter.com/Nq9GHVSEDy— News18 MadhyaPradesh (@News18MP) January 15, 2023
Passenger plane crashes on runway of Pokhara Airport in Nepal #nepal #Aircraft #aeroplane pic.twitter.com/zDwHLo9R1S— Early Post Daily Newspaper (@earlypostdaily) January 15, 2023
وتجري حاليا عمليات الإنقاذ، ولم يتم توضيح أسباب وقوع الحادث.