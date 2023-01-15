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https://sputnikarabic.ae/20230115/تحطم-طائرة-على-متنها-72-شخصا-على-مدرج-مطار-في-نيبال-1072290898.html
تحطم طائرة على متنها 72 شخصا على مدرج مطار في نيبال
تحطم طائرة على متنها 72 شخصا على مدرج مطار في نيبال
تحطمت طائرة ركاب على متنها 72 شخصا، على مدرج في مطار بوخارا الدولي، في نيبال، اليوم الأحد، ‏وفقا لتقارير محلية.‏ 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T07:03+0000
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والطائرة التي تحطمت مملوكة لشركة "يتي للطيران" ومقرها نيبال، وفقا لصحيفة "كاتماندو بوست".وأفاد المتحدث باسم الخطوط الجوية في تصريحات للصحيفة، بأن ما يصل إلى 68 راكبا و4 من أفراد الطاقم كانوا على متن الطائرة.وتجري حاليا عمليات الإنقاذ، ولم يتم توضيح أسباب وقوع الحادث.
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تحطم طائرة على متنها 72 شخصا على مدرج مطار في نيبال

07:03 GMT 15.01.2023
© AFP 2023 / SURAJ KUNWARحطام طائرة تابعة لشركة "يتي" للطيران تحترق في مطار لوكلا، 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2008
حطام طائرة تابعة لشركة يتي للطيران تحترق في مطار لوكلا، 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2008 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2023
حطام طائرة تابعة لشركة "يتي" للطيران تحترق في مطار لوكلا، 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2008
© AFP 2023 / SURAJ KUNWAR
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تحطمت طائرة ركاب على متنها 72 شخصا، على مدرج في مطار بوخارا الدولي، في نيبال، اليوم الأحد، ‏وفقا لتقارير محلية.‏
والطائرة التي تحطمت مملوكة لشركة "يتي للطيران" ومقرها نيبال، وفقا لصحيفة "كاتماندو بوست".
وأفاد المتحدث باسم الخطوط الجوية في تصريحات للصحيفة، بأن ما يصل إلى 68 راكبا و4 من أفراد الطاقم كانوا على متن الطائرة.
وتجري حاليا عمليات الإنقاذ، ولم يتم توضيح أسباب وقوع الحادث.
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