https://sputnikarabic.ae/20230115/صحيفة-الضربة-الغامضة-على-أوكرانيا-كشفت-عمى-أنظمة-الدفاع-الجوي-لحلف-شمال-الأطلسي-1072288830.html

صحيفة: الضربة الغامضة على أوكرانيا كشفت "عمى" أنظمة الدفاع الجوي لحلف شمال الأطلسي

صحيفة: الضربة الغامضة على أوكرانيا كشفت "عمى" أنظمة الدفاع الجوي لحلف شمال الأطلسي

كشف هجوم صاروخي غير عادي على أوكرانيا عن "عمى" أنظمة الدفاع الجوي لحلف شمال الأطلسي، حسبما ذكرت الصحيفة الصينية "سوهو". ونقل موقع "بوليت روس" عنها. 15.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-15T05:22+0000

2023-01-15T05:22+0000

2023-01-15T05:22+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

أخبار أوكرانيا

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انطلقت إنذارات بغارات جوية في أوكرانيا عدة مرات في 14 كانون الثاني/ يناير. امتلأت الشبكات الاجتماعية الأوكرانية منذ الصباح برسائل عن سقوط صواريخ وانفجارات في مقاطعتي كييف و نيكولاييف. التزمت السلطات الصمت لفترة طويلة ولم تدل بتعليقات لا لبس فيها على ما حدث.وفي وقت لاحق، قال حاكم مقاطعة كييف، أوليكسي كوليبا، إن الضربة أصابت منشأة بنية تحتية بالغة الأهمية. بعد ذلك، أكد مكتب رئيس أوكرانيا أن أهداف الهجمات على كييف كانت أيضًا منشآت البنية التحتية. قال الخبراء الصينيون إن الشيء الغريب في هذه الهجمات الغامضة هو أن أنظمة الإنذار المبكر لم تنجح ببساطة.حاليًا، تستخدم أوكرانيا أنظمة دفاع جوي غربية مختلفة من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وأعضاء آخرين في الحلف. وفقًا للخبراء الصينيين، إذا استخدمت روسيا بالفعل صواريخ تفوق سرعة الصوت، فإن الدول الغربية تواجه مشكلة خطيرة - أنظمتها الحديثة عاجزة أمام هذه الأسلحة.يقول المنشور: "إذا كانت هذه المعلومات صحيحة، فإن استنتاجًا واحدًا فقط: تبين أن هذه الأنظمة صماء وعمياء في مواجهة الصواريخ الروسية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت".الأمر الآخر الغريب هو أن السلطات الأوكرانية خلال النهار لم تتمكن من إعطاء تقدير دقيق لعدد المواقع التي تم ضربها بالضبط. في المساء فقط، قال وزير الطاقة في البلاد غيرمان غالوشينكو إن مرافق البنية التحتية تضررت في خمس مناطق في أوكرانيا.

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري, أخبار أوكرانيا