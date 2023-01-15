عربي
https://sputnikarabic.ae/20230115/مع-الاستعداد-للأسوأ-بنك-أمريكي-كبير-يتوقع-ركودا-اقتصاديا-في-الولايات-المتحدة-1072306984.html
"مع الاستعداد للأسوأ"... بنك أمريكي كبير يتوقع ركودا اقتصاديا في الولايات المتحدة
"مع الاستعداد للأسوأ"... بنك أمريكي كبير يتوقع ركودا اقتصاديا في الولايات المتحدة
قال بريان موينيهان، الرئيس التنفيذي لأحد أكبر المصارف في الولايات المتحدة، "بنك أوف أمريكا"، إن مؤسسته تستعد لركود محتمل في عام 2023، بما في ذلك سيناريو أسوأ... 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T13:54+0000
2023-01-15T13:54+0000
اقتصاد
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104512/37/1045123710_0:208:3072:1936_1920x0_80_0_0_d22bac2336bc654ecc91dd34332d75e2.jpg
يتوقع البنك في السيناريو الأساسي، حدوث ركود معتدل، ومع ذلك، قال موينيهان في حديث مع المستثمرين: "لكننا نضيف أيضا إلى ذلك سيناريو هبوطي، وما ينتج عن ذلك هو أن 95% من منهجية الاحتياطي لدينا مرجحة نحو بيئة ركود في عام 2023".وأضاف موينيهان يوم الجمعة أن هذه الحالة التشاؤمية، التي تعد أكثر سلبية مما كانت عليه في الربع الماضي، ترجح ارتفاع معدل البطالة إلى 5.5% في وقت مبكر من هذا العام والبقاء عند 5% أو أعلى حتى نهاية عام 2024، حسبما نقلت شبكة "سي إن بي سي".تعكس تصريحات الرئيس التنفيذي ما جاء في تقرير أرباح مصرف "جيه بي مورغان"، وهو مصرف أمريكي رئيسي آخر، والذي تنبأ بحدوث "ركود معتدل في الحالة الرئيسية لتوقعاته".تفوق "بنك أوف أمريكا" على التقديرات بشأن نتائج أعماله في الربع الرابع، لكن مخصصاته البالغة 1.1 مليار دولار لخسائر الائتمان كانت انعكاسا حادا لهذا المخصص قبل عام.في حين قال البنك إن صافي التخفيضات الائتمانية لا يزال أقل من مستويات ما قبل جائحة "كوفيد"، فإن الأرصدة المستحقة على بطاقات الائتمان ارتفعت بنسبة 14% على أساس سنوي، وقال موينيهان إن حالات التأخر في السداد آخذة في الارتفاع من مستويات الوباء المنخفضة بشكل غير عادي.
https://sputnikarabic.ae/20230113/مع-تفاقم-ديونها-الولايات-المتحدة-على-أعقاب-أزمة-قد-تؤدي-إلى-انهيار-اقتصادي-مدمر-1072246868.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104512/37/1045123710_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a569b91458196f30f9c5f1b1326f6a25.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

"مع الاستعداد للأسوأ"... بنك أمريكي كبير يتوقع ركودا اقتصاديا في الولايات المتحدة

13:54 GMT 15.01.2023
© AP Photo / John Minchilloموظفو وزارة العمل الأمريكية يبعدون زوار الوزارة عند الباب بسبب عمليات الإغلاق بسبب مخاوف تتعلق بفيروس كورونا حيث تتزايد طلبات الحصول على إعانات البطالة في بعض الولايات
موظفو وزارة العمل الأمريكية يبعدون زوار الوزارة عند الباب بسبب عمليات الإغلاق بسبب مخاوف تتعلق بفيروس كورونا حيث تتزايد طلبات الحصول على إعانات البطالة في بعض الولايات - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2023
© AP Photo / John Minchillo
تابعنا عبرTelegram
قال بريان موينيهان، الرئيس التنفيذي لأحد أكبر المصارف في الولايات المتحدة، "بنك أوف أمريكا"، إن مؤسسته تستعد لركود محتمل في عام 2023، بما في ذلك سيناريو أسوأ ترتفع فيه البطالة بسرعة.
يتوقع البنك في السيناريو الأساسي، حدوث ركود معتدل، ومع ذلك، قال موينيهان في حديث مع المستثمرين: "لكننا نضيف أيضا إلى ذلك سيناريو هبوطي، وما ينتج عن ذلك هو أن 95% من منهجية الاحتياطي لدينا مرجحة نحو بيئة ركود في عام 2023".
وأضاف موينيهان يوم الجمعة أن هذه الحالة التشاؤمية، التي تعد أكثر سلبية مما كانت عليه في الربع الماضي، ترجح ارتفاع معدل البطالة إلى 5.5% في وقت مبكر من هذا العام والبقاء عند 5% أو أعلى حتى نهاية عام 2024، حسبما نقلت شبكة "سي إن بي سي".
وزارة الخزانة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2023
مع تفاقم ديونها... الولايات المتحدة على أعقاب أزمة قد تؤدي إلى انهيار اقتصادي مدمر
13 يناير, 19:36 GMT
تعكس تصريحات الرئيس التنفيذي ما جاء في تقرير أرباح مصرف "جيه بي مورغان"، وهو مصرف أمريكي رئيسي آخر، والذي تنبأ بحدوث "ركود معتدل في الحالة الرئيسية لتوقعاته".
تفوق "بنك أوف أمريكا" على التقديرات بشأن نتائج أعماله في الربع الرابع، لكن مخصصاته البالغة 1.1 مليار دولار لخسائر الائتمان كانت انعكاسا حادا لهذا المخصص قبل عام.
في حين قال البنك إن صافي التخفيضات الائتمانية لا يزال أقل من مستويات ما قبل جائحة "كوفيد"، فإن الأرصدة المستحقة على بطاقات الائتمان ارتفعت بنسبة 14% على أساس سنوي، وقال موينيهان إن حالات التأخر في السداد آخذة في الارتفاع من مستويات الوباء المنخفضة بشكل غير عادي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
مدينة ديبالتسيفا الأوكرانية - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:21 GMTТанк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11 يناير, 20:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала