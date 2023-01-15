https://sputnikarabic.ae/20230115/مع-الاستعداد-للأسوأ-بنك-أمريكي-كبير-يتوقع-ركودا-اقتصاديا-في-الولايات-المتحدة-1072306984.html
"مع الاستعداد للأسوأ"... بنك أمريكي كبير يتوقع ركودا اقتصاديا في الولايات المتحدة
"مع الاستعداد للأسوأ"... بنك أمريكي كبير يتوقع ركودا اقتصاديا في الولايات المتحدة
قال بريان موينيهان، الرئيس التنفيذي لأحد أكبر المصارف في الولايات المتحدة، "بنك أوف أمريكا"، إن مؤسسته تستعد لركود محتمل في عام 2023، بما في ذلك سيناريو أسوأ... 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T13:54+0000
2023-01-15T13:54+0000
2023-01-15T13:54+0000
اقتصاد
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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يتوقع البنك في السيناريو الأساسي، حدوث ركود معتدل، ومع ذلك، قال موينيهان في حديث مع المستثمرين: "لكننا نضيف أيضا إلى ذلك سيناريو هبوطي، وما ينتج عن ذلك هو أن 95% من منهجية الاحتياطي لدينا مرجحة نحو بيئة ركود في عام 2023".وأضاف موينيهان يوم الجمعة أن هذه الحالة التشاؤمية، التي تعد أكثر سلبية مما كانت عليه في الربع الماضي، ترجح ارتفاع معدل البطالة إلى 5.5% في وقت مبكر من هذا العام والبقاء عند 5% أو أعلى حتى نهاية عام 2024، حسبما نقلت شبكة "سي إن بي سي".تعكس تصريحات الرئيس التنفيذي ما جاء في تقرير أرباح مصرف "جيه بي مورغان"، وهو مصرف أمريكي رئيسي آخر، والذي تنبأ بحدوث "ركود معتدل في الحالة الرئيسية لتوقعاته".تفوق "بنك أوف أمريكا" على التقديرات بشأن نتائج أعماله في الربع الرابع، لكن مخصصاته البالغة 1.1 مليار دولار لخسائر الائتمان كانت انعكاسا حادا لهذا المخصص قبل عام.في حين قال البنك إن صافي التخفيضات الائتمانية لا يزال أقل من مستويات ما قبل جائحة "كوفيد"، فإن الأرصدة المستحقة على بطاقات الائتمان ارتفعت بنسبة 14% على أساس سنوي، وقال موينيهان إن حالات التأخر في السداد آخذة في الارتفاع من مستويات الوباء المنخفضة بشكل غير عادي.
https://sputnikarabic.ae/20230113/مع-تفاقم-ديونها-الولايات-المتحدة-على-أعقاب-أزمة-قد-تؤدي-إلى-انهيار-اقتصادي-مدمر-1072246868.html
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اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
"مع الاستعداد للأسوأ"... بنك أمريكي كبير يتوقع ركودا اقتصاديا في الولايات المتحدة
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قال بريان موينيهان، الرئيس التنفيذي لأحد أكبر المصارف في الولايات المتحدة، "بنك أوف أمريكا"، إن مؤسسته تستعد لركود محتمل في عام 2023، بما في ذلك سيناريو أسوأ ترتفع فيه البطالة بسرعة.
يتوقع البنك في السيناريو الأساسي، حدوث ركود معتدل، ومع ذلك، قال موينيهان في حديث مع المستثمرين: "لكننا نضيف أيضا إلى ذلك سيناريو هبوطي، وما ينتج عن ذلك هو أن 95% من منهجية الاحتياطي لدينا مرجحة نحو بيئة ركود في عام 2023".
وأضاف موينيهان يوم الجمعة أن هذه الحالة التشاؤمية، التي تعد أكثر سلبية مما كانت عليه في الربع الماضي، ترجح ارتفاع معدل البطالة إلى 5.5% في وقت مبكر من هذا العام والبقاء عند 5% أو أعلى حتى نهاية عام 2024، حسبما نقلت شبكة
"سي إن بي سي".
تعكس تصريحات الرئيس التنفيذي ما جاء في تقرير أرباح مصرف "جيه بي مورغان"، وهو مصرف أمريكي رئيسي آخر، والذي تنبأ بحدوث "ركود معتدل
في الحالة الرئيسية لتوقعاته".
تفوق "بنك أوف أمريكا" على التقديرات بشأن نتائج أعماله في الربع الرابع، لكن مخصصاته البالغة 1.1 مليار دولار لخسائر الائتمان كانت انعكاسا حادا لهذا المخصص قبل عام.
في حين قال البنك إن صافي التخفيضات الائتمانية لا يزال أقل من مستويات ما قبل جائحة "كوفيد"، فإن الأرصدة المستحقة على بطاقات الائتمان ارتفعت بنسبة 14% على أساس سنوي، وقال موينيهان إن حالات التأخر في السداد آخذة في الارتفاع من مستويات الوباء المنخفضة بشكل غير عادي.