https://sputnikarabic.ae/20230116/أكبر-مكتبة-عائمة-في-العالم-تصل-الأردن-الأسبوع-المقبل-1072336707.html
أكبر مكتبة عائمة في العالم تصل الأردن الأسبوع المقبل
أكبر مكتبة عائمة في العالم تصل الأردن الأسبوع المقبل
تصل سفينة "لوجوس هوب"، التي تحمل على متنها أكبر مكتبة في العالم، شواطئ مدينة العقبة الأسبوع المقبل. 16.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-16T10:50+0000
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وتستقبل مدينة العقبة السفينة يوم الأربعاء الموافق 25 يناير/ كانون الثاني الجاري، وفقا لوكالة "عمون" الأردنية.من ناحيته، أشار مدير مشروع المكتبة العائمة في الأردن، جابولاني ملامبو، إلى أن "سفينة "دولوس" شقيقة "لوجوس هوب" زارت ميناء العقبة في عام 2005، واستقبلت نحو 33 ألف زائر".وفي اليوم الثاني من وصولها إلى العقبة، ستفتح سفينة "لوجوس هوب" أبوابها للجمهور، وستبدأ في بيع الكتب بأسعار رمزية، وتوزيع بعض الهدايا التذكارية؛ مثل الحقائب والأكواب والأقلام والميداليات والأساور، تقديرا لهم على زيارتها.يذكر أن عدد أفراد الفريق العامل على متن السفينة يتجاوز 400 متطوع، من أكثر من 60 جنسية مختلفة، كما يبلغ طولها 132 مترا، وتحتوي المكتبة العائمة على أكثر من 50 ألف كتاب.
https://sputnikarabic.ae/20230104/أكبر-مكتبة-عائمة-تصل-إلى-ميناء-بورسعيد-المصري-صور-1071941490.html
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منوعات, أخبار الأردن
أكبر مكتبة عائمة في العالم تصل الأردن الأسبوع المقبل
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تصل سفينة "لوجوس هوب"، التي تحمل على متنها أكبر مكتبة في العالم، شواطئ مدينة العقبة الأسبوع المقبل.
وتستقبل مدينة العقبة السفينة يوم الأربعاء الموافق 25 يناير/ كانون الثاني الجاري، وفقا لوكالة
"عمون" الأردنية.
وجهزت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة برنامجا لاستقبال الباخرة لدى وصولها، بالفلكلور الشعبي، والترحيب على طريقة أهالي العقبة الخاصة.
من ناحيته، أشار مدير مشروع المكتبة العائمة في الأردن، جابولاني ملامبو، إلى أن "سفينة "دولوس" شقيقة "لوجوس هوب" زارت ميناء العقبة في عام 2005، واستقبلت نحو 33 ألف زائر".
وفي اليوم الثاني من وصولها إلى العقبة، ستفتح سفينة "لوجوس هوب" أبوابها للجمهور، وستبدأ في بيع الكتب بأسعار رمزية، وتوزيع بعض الهدايا التذكارية؛ مثل الحقائب والأكواب والأقلام والميداليات والأساور، تقديرا لهم على زيارتها.
يشار إلى أن سفينة "لوجوس هوب" تفتح معرضها العائم لآلاف الزوار يوميا من محبي القراءة في الفئات العمرية بين 13 أو 65 عاما، نظير رسم رمزي لزيارة السفينة والمشاركة في فعالياتها، أما الأطفال الذين يقل أعمارهم عن 13 عامًا، وذوي الهمم فيمكنهم الدخول إلى السفينة مجانا، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساءً يوميا طوال مدة المعرض.
يذكر أن عدد أفراد الفريق العامل على متن السفينة يتجاوز 400 متطوع، من أكثر من 60 جنسية مختلفة، كما يبلغ طولها 132 مترا، وتحتوي المكتبة العائمة على أكثر من 50 ألف كتاب.