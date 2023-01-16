https://sputnikarabic.ae/20230116/إعلام-وزيرة-الدفاع-الألمانية-تقدم-استقالتها-لشولتس-1072333585.html
إعلام: وزيرة الدفاع الألمانية تقدم استقالتها لشولتس
إعلام: وزيرة الدفاع الألمانية تقدم استقالتها لشولتس
تقدمت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستينه لامبرشت، باستقالتها من منصبها، اليوم الاثنين، وسط انتقادات واجهتها بسبب موقفها من الأزمة الأوكرانية. 16.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-16T09:25+0000
2023-01-16T09:25+0000
2023-01-16T09:45+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/0d/1072247830_0:44:1180:707_1920x0_80_0_0_50f6bdc84986a2f8aa300de69a894325.jpg
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية، اليوم الاثنين نقلا عن بيان من وزارة الدفاع إن "الوزير الألمانية طلبت من المستشار أولاف شولتس الإعفاء من مهام منصبها".وجاء في بيان استقالة وزيرة الدفاع الألمانية: "الاهتمام الإعلامي بشخصي على مدى عدة أشهر سيعقد إمكانية تغطية ومناقشة موضوعية للقضايا المتعلقة بالجيش وقرارات السياسة الأمنية لصالح المواطنين الألمان".وأضاف البيان: "العمل القيم للجنود والعديد من الأشخاص المتحمسين في مجال عملنا يجب أن يكون في المقدمة، لذلك قررت الاستقالة من منصبي".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/0d/1072247830_0:0:1088:816_1920x0_80_0_0_cd7c863ab35bc4f40de8bd5232aaf0f9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
إعلام: وزيرة الدفاع الألمانية تقدم استقالتها لشولتس
09:25 GMT 16.01.2023 (تم التحديث: 09:45 GMT 16.01.2023) تابعنا عبر
تقدمت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستينه لامبرشت، باستقالتها من منصبها، اليوم الاثنين، وسط انتقادات واجهتها بسبب موقفها من الأزمة الأوكرانية.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية، اليوم الاثنين نقلا عن بيان من وزارة الدفاع إن "الوزير الألمانية طلبت من المستشار أولاف شولتس الإعفاء من مهام منصبها".
وجاء في بيان استقالة وزيرة الدفاع الألمانية: "الاهتمام الإعلامي بشخصي على مدى عدة أشهر سيعقد إمكانية تغطية ومناقشة موضوعية للقضايا المتعلقة بالجيش وقرارات السياسة الأمنية لصالح المواطنين الألمان".
وأضاف البيان: "العمل القيم للجنود والعديد من الأشخاص المتحمسين في مجال عملنا يجب أن يكون في المقدمة، لذلك قررت الاستقالة من منصبي".