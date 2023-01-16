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https://sputnikarabic.ae/20230116/إعلام-وزيرة-الدفاع-الألمانية-تقدم-استقالتها-لشولتس-1072333585.html
إعلام: وزيرة الدفاع الألمانية تقدم استقالتها لشولتس
إعلام: وزيرة الدفاع الألمانية تقدم استقالتها لشولتس
تقدمت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستينه لامبرشت، باستقالتها من منصبها، اليوم الاثنين، وسط انتقادات واجهتها بسبب موقفها من الأزمة الأوكرانية. 16.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-16T09:25+0000
2023-01-16T09:45+0000
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وذكرت وكالة الأنباء الألمانية، اليوم الاثنين نقلا عن بيان من وزارة الدفاع إن "الوزير الألمانية طلبت من المستشار أولاف شولتس الإعفاء من مهام منصبها".وجاء في بيان استقالة وزيرة الدفاع الألمانية: "الاهتمام الإعلامي بشخصي على مدى عدة أشهر سيعقد إمكانية تغطية ومناقشة موضوعية للقضايا المتعلقة بالجيش وقرارات السياسة الأمنية لصالح المواطنين الألمان".وأضاف البيان: "العمل القيم للجنود والعديد من الأشخاص المتحمسين في مجال عملنا يجب أن يكون في المقدمة، لذلك قررت الاستقالة من منصبي".
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العالم
العالم

إعلام: وزيرة الدفاع الألمانية تقدم استقالتها لشولتس

09:25 GMT 16.01.2023 (تم التحديث: 09:45 GMT 16.01.2023)
© AFP 2023 / DANNY GOHLKEوزيرة الدفاع الألمانية، كريستين لامبرخت
وزيرة الدفاع الألمانية، كريستين لامبرخت - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2023
© AFP 2023 / DANNY GOHLKE
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تقدمت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستينه لامبرشت، باستقالتها من منصبها، اليوم الاثنين، وسط انتقادات واجهتها بسبب موقفها من الأزمة الأوكرانية.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية، اليوم الاثنين نقلا عن بيان من وزارة الدفاع إن "الوزير الألمانية طلبت من المستشار أولاف شولتس الإعفاء من مهام منصبها".
وجاء في بيان استقالة وزيرة الدفاع الألمانية: "الاهتمام الإعلامي بشخصي على مدى عدة أشهر سيعقد إمكانية تغطية ومناقشة موضوعية للقضايا المتعلقة بالجيش وقرارات السياسة الأمنية لصالح المواطنين الألمان".
وأضاف البيان: "العمل القيم للجنود والعديد من الأشخاص المتحمسين في مجال عملنا يجب أن يكون في المقدمة، لذلك قررت الاستقالة من منصبي".
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