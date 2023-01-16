https://sputnikarabic.ae/20230116/الرئيس-الكوري-الجنوبي-بعد-قرار-محمد-بن-زايد-استثمار-30-مليار-دولار-في-بلاده-لن-ننسى-هذه-الثقة-1072333081.html
الرئيس الكوري الجنوبي بعد قرار محمد بن زايد استثمار 30 مليار دولار في بلاده: لن ننسى هذه الثقة
الرئيس الكوري الجنوبي بعد قرار محمد بن زايد استثمار 30 مليار دولار في بلاده: لن ننسى هذه الثقة
أقرت دولة الإمارات العربية المتحدة الاستثمار بقيمة 30 مليار دولار في كوريا الجنوبية، حسبما ذكر المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي. 16.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-16T09:18+0000
2023-01-16T09:18+0000
2023-01-16T09:18+0000
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يأتي ذلك بينما عقد الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول، الذي يزور الإمارات حاليا، لقاء قمة مع نظيره الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.وأكد الرئيس الكوري أن ثقة الإمارات تجاه كوريا الجنوبية تؤدي إلى التعاون الاستراتيجي في قطاعات الطاقة النووية والدفاع والطاقة الهيدروجينية والشمسية، كما ستؤدي إلى توسيع التبادلات المتنوعة والتعاون في القطاعين العسكري والثقافي.وأشار إلى زيارته إلى وحدة "أخ" الكورية الجنوبية المتمركزة في الإمارات، قائلا إن "شجاعة وشغف وحدة (أخ) التي تتدرب مع القوات الإماراتية من أجل أمة شقيقة لنا، هي القوة لحماية كوريا الجنوبية".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, العالم العربي, كوريا الجنوبية, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
العالم, العالم العربي, كوريا الجنوبية, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
الرئيس الكوري الجنوبي بعد قرار محمد بن زايد استثمار 30 مليار دولار في بلاده: لن ننسى هذه الثقة
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أقرت دولة الإمارات العربية المتحدة الاستثمار بقيمة 30 مليار دولار في كوريا الجنوبية، حسبما ذكر المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي.
يأتي ذلك بينما عقد الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول، الذي يزور الإمارات حاليا، لقاء قمة مع نظيره الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
وقال الرئيس يون إنه "لن ينسى ثقة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
التي أبداها تجاه كوريا الجنوبية"، وذلك ردا على قول الرئيس الإماراتي أثناء محادثات القمة بينهما، إن قرار الإمارات للاستثمار في كوريا الجنوبية جاء "بفضل ثقتنا في كوريا الجنوبية التي تفي بوعودها في أي ظروف كانت".
وأكد الرئيس الكوري أن ثقة الإمارات تجاه كوريا الجنوبية تؤدي إلى التعاون الاستراتيجي في قطاعات الطاقة النووية والدفاع والطاقة الهيدروجينية والشمسية، كما ستؤدي إلى توسيع التبادلات المتنوعة والتعاون في القطاعين العسكري والثقافي.
وأشار إلى زيارته إلى وحدة "أخ" الكورية الجنوبية المتمركزة في الإمارات، قائلا إن "شجاعة وشغف وحدة (أخ) التي تتدرب مع القوات الإماراتية من أجل أمة شقيقة لنا، هي القوة لحماية كوريا الجنوبية".