https://sputnikarabic.ae/20230116/بوتين-وأردوغان-يناقشان-تنفيذ-اتفاقية-الحبوب--1072350505.html
بوتين لأردوغان: رفض كييف وقف إطلاق النار في عيد الميلاد "مثال على سياسة النفاق"
بوتين لأردوغان: رفض كييف وقف إطلاق النار في عيد الميلاد "مثال على سياسة النفاق"
ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، تنفيذ الاتفاقات الخاصة بتصدير الحبوب من أوكرانيا وتوريد الأغذية والأسمدة من... 16.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-16T14:15+0000
2023-01-16T14:15+0000
2023-01-16T14:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في البيان الصادر عن الكرملين، اليوم الاثنين، أن الرئيس فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان."وأكد الجانبان من جديد التزامهما بمواصلة التطوير الشامل للتعاون الروسي التركي. من بين الأولويات التعاون في قطاع الطاقة ، بما في ذلك توريد الغاز الطبيعي الروسي وإنشاء مركز إقليمي للغاز في تركيا".
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
بوتين لأردوغان: رفض كييف وقف إطلاق النار في عيد الميلاد "مثال على سياسة النفاق"
14:15 GMT 16.01.2023 (تم التحديث: 14:29 GMT 16.01.2023) تابعنا عبر
يتبع
ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، تنفيذ الاتفاقات الخاصة بتصدير الحبوب من أوكرانيا وتوريد الأغذية والأسمدة من روسيا.
وجاء في البيان الصادر عن الكرملين، اليوم الاثنين، أن الرئيس فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
"وأكد الجانبان من جديد التزامهما بمواصلة التطوير الشامل للتعاون الروسي التركي. من بين الأولويات التعاون في قطاع الطاقة ، بما في ذلك توريد الغاز الطبيعي الروسي وإنشاء مركز إقليمي للغاز في تركيا".