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بوتين لأردوغان: رفض كييف وقف إطلاق النار في عيد الميلاد "مثال على سياسة النفاق"
Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230116/بوتين-وأردوغان-يناقشان-تنفيذ-اتفاقية-الحبوب--1072350505.html
بوتين لأردوغان: رفض كييف وقف إطلاق النار في عيد الميلاد "مثال على سياسة النفاق"
بوتين لأردوغان: رفض كييف وقف إطلاق النار في عيد الميلاد "مثال على سياسة النفاق"
ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، تنفيذ الاتفاقات الخاصة بتصدير الحبوب من أوكرانيا وتوريد الأغذية والأسمدة من... 16.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-16T14:15+0000
2023-01-16T14:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في البيان الصادر عن الكرملين، اليوم الاثنين، أن الرئيس فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان."وأكد الجانبان من جديد التزامهما بمواصلة التطوير الشامل للتعاون الروسي التركي. من بين الأولويات التعاون في قطاع الطاقة ، بما في ذلك توريد الغاز الطبيعي الروسي وإنشاء مركز إقليمي للغاز في تركيا".
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روسيا
روسيا

بوتين لأردوغان: رفض كييف وقف إطلاق النار في عيد الميلاد "مثال على سياسة النفاق"

14:15 GMT 16.01.2023 (تم التحديث: 14:29 GMT 16.01.2023)
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لقاء بوتين وأردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2023
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يتبع
ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، تنفيذ الاتفاقات الخاصة بتصدير الحبوب من أوكرانيا وتوريد الأغذية والأسمدة من روسيا.
وجاء في البيان الصادر عن الكرملين، اليوم الاثنين، أن الرئيس فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
"وأكد الجانبان من جديد التزامهما بمواصلة التطوير الشامل للتعاون الروسي التركي. من بين الأولويات التعاون في قطاع الطاقة ، بما في ذلك توريد الغاز الطبيعي الروسي وإنشاء مركز إقليمي للغاز في تركيا".
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:42 GMT
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