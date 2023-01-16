https://sputnikarabic.ae/20230116/رئيس-كوريا-الجنوبية-ونظيره-الإماراتي-يتفقدان-المحطة-النووية-المشتركة-بين-بلديهما-1072352050.html

رئيس كوريا الجنوبية ونظيره الإماراتي يتفقدان المحطة النووية المشتركة بين بلديهما

رئيس كوريا الجنوبية ونظيره الإماراتي يتفقدان المحطة النووية المشتركة بين بلديهما

تفقد رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، مع نظيره الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد، اليوم الاثنين، محطة "بركة" النووية، في منطقة الظفرة بالعاصمة الإماراتية أبوظبي. 16.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-16T14:45+0000

2023-01-16T14:45+0000

2023-01-16T14:45+0000

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والمحطة هي أول مشروع خارجي للطاقة النووية لكوريا الجنوبية، وتعد رمزا للتعاون بينها والإمارات، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.وقام الرئيسان الكوري الجنوبي والإماراتي بجولة في المنشأة النووية، بما في ذلك الوحدتان 1 و2 اللتان تعملان بالفعل، واحتفلا باستكمال الوحدة 3، كما تحقق من التقدم المحرز في بناء الوحدة 4، حسبما ذكر مكتب يون في بيان صحفي.وأشار الرئيس الكوري الجنوبي خلال الزيارة إلى أن "من بين الوحدات الأربع التي تم التخطيط لها، هناك وحدتان قيد التشغيل ووحدتان على وشك البدء في العمل قريبا".وعندما يتم تشغيل جميع الوحدات الأربع في محطة "بركة"، ستوفر ما يصل إلى 25% من احتياجات الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة.وقال يون: "بناء على نجاح "بركة"، يتعين على كوريا الجنوبية والإمارات توحيد جهودهما لتحقيق إنجازات أكبر، مثل التعاون في إنشاء محطات طاقة نووية إضافية في الإمارات والتوسع المشترك في الخارج".وتابع الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، في تصريحاته: "آمل أن تصبح زيارتي الرسمية نقطة تحول للبلدين للبحث عن مجالات للتعاون الشامل والاستراتيجي في مجال الطاقة، يتجاوز الطاقة النووية إلى الهيدروجين والطاقة المتجددة واحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه".وتأتي زيارة رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، إلى محطة "بركة" النووية في اليوم الثالث من زيارته للإمارات العربية المتحدة، التي تستغرق 4 أيام.

https://sputnikarabic.ae/20230115/سيئول-الإمارات-تستثمر-30-مليار-دولار-في-كوريا-الجنوبية-منها-في-الطاقة-النووية-والأسلحة--1072299647.html

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