https://sputnikarabic.ae/20230116/علماء-يكتشفون-سببا-غير-عادي-يطور-خلايا-السرطان-لدى-البشر-1072345125.html

علماء يكتشفون سببا غير عادي يطور خلايا السرطان لدى البشر

علماء يكتشفون سببا غير عادي يطور خلايا السرطان لدى البشر

كشف علماء وخبراء في معهد علم الخلايا والوراثة التابع للأكاديمية الروسية للعلوم في منطقة سيبيريا أن المشاعر السلبية والإجهاد والاكتئاب هي عوامل خطرة قد تؤدي إلى... 16.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-16T13:41+0000

2023-01-16T13:41+0000

2023-01-16T13:41+0000

المجتمع

علوم

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الهرمونات المسرطنةونقلت وكالة "سبوتنيك" توضيحات وتصريحات بعض الأطباء وعلماء النفس بشأن الاكتشاف الطبي الأخير، حيث اعتبر البعض أن خلايا السرطان تنشط خلال تراكمها التي بدورها تحتوي على معلومات "وراثية" هامة عادة ما يتكيف معها جهاز المناعي بنجاح، لكن في حال الفشل فإن الخلايا الطافرة بدون مواجهة ومقاومة تنقسم بشكل لا يمكن السيطرة عليها وتشكل بالتالي الورم ما يشكل خطرا كبيرا على حياة وصحة الإنسان.ولفت العلماء في دراستهم أن بين العوامل الخطيرة التي تؤدي إلى تعزيز المرض هو النظام الغذائي غير الصحي والعادات السيئة والأمراض المعدية، بالإضافة إلى التوتر المزمن.وفي سياق متصل، يقول الطبيب المتخصص والأكاديمي الروسي، إيفان بافلوف، الذي أجرى تجاربه على الكلاب أن قرحة المعدة الناتجة عن الإجهاد الشديد تحولت إلى ورم خبيث، لافتا أن زيادة الضغط النفسي هو رد فعل وقائي للجسم ولكنه يثير العديد من العمليات الالتهابية، التي يمكن أن تؤدي لاحقًا إلى أمراض الأورام".كما يشير البروفيسور ألكسندر سرياكوف إلى أن الإجهاد المزمن يسبب بتغيرات جذرية في جسم الإنسان وتكون مرتبطة بنشاطه اليومي المعتاد من تناول المأكولات والشرات وغيرها، بالإضافة إلى زيادة مستوى الأدرينالين والكورتيزول، مما يؤثر على العديد من الأعضاء، بما في ذلك الجهاز المناعي، مضيفا أن الدراسات أظهرت أن هرمونات التوتر يمكن أن تؤثر سلبًا على انزيمات الأكسدة الحلقية وهو إنزيم يشكل الالتهاب وهو مقدمة لبعض أنواع السرطان.ولفت سرياكوف بالقول إنه عند الإجهاد تنتج الغدد المزيد من النوربينفرين والكورتيزول وكلا هذين الهرمونين تؤثر على خلايا الجهاز المناعي، التي تفرز بروتينات خاصة "توقظ" الخلايا السرطانية، حيث هناك أدلة على أن الرجال الذين يتناولون أدوية الأدرينالين لخفض ضغط الدم لديهم نسبة إصابة أقل بنسبة 50 في المائة بسرطان البروستات.كما قالت أخصائية علم النفس الروسية آنا إيلينا إن "الإجهاد يأتي ويختفي وهذا أمر طبيعي، ولكن يمكن أن يصبح حافزًا للأمراض خصوصا مع نشاط السيتوكين الذي يصيب أولئك الذين عانوا من طفولة صعبة وغالبًا ما يعانون هؤلاء الأشخاص من متلازمة التعب المزمن والتهاب الجلد العصبي ولديهم مشاكل في الغدة الدرقية. نظرًا لأن الجهاز المناعي يعاني بالفعل من خلل، فإن احتمال الإصابة بأورام خبيثة مرتفع".أما الطبيبة أولغا فياتكينا تعتبر من وجهة نظر علم وظائف الأعضاء، أن الاستجابة الهرمونية للإجهاد هي نوع من آلية التكيف في حالات الطوارئ التي يتم تشغيلها استجابة للإجهاد العقلي، حيث يتم تحريك الجسم ويتم استنفاد جهاز المناعة بشكل أسرع ويفقد قوته تدريجياً ويعرض الشخص إلى أمراض داخل جسمه في كثير من الأحيان، بما في ذلك السرطان.على المستوى الجينات البشريةيجري معهد علم الخلايا والوراثة التابع للأكاديمية الروسية للعلوم في منطقة سيبيريا أبحاثًا على الفئران لعدة سنوات ودرس العلاقة بين التوتر وخطر الإصابة بالسرطان، حيث اتضح أن الإجهاد الاجتماعي المزمن يعطل جهاز المناعة ويسرع انتشار الأورام الخبيثة. علاوة على ذلك، فإن عودة الحالة النفسية والعاطفية إلى وضعها الطبيعي غالبًا ما تكون أكثر فاعلية من إجراءات التنشيط المباشر لجهاز المناعة. وفي هذا الصدد، قال المرشحة للعلوم البيولوجية، آنا جاليامينا، التي تشارك في المشروع الطبي: "عُرفت الظاهرة نفسها منذ فترة طويلة، لكن لم يكن واضحًا ما يحدث على مستوى النسخ الجيني أي نقل المعلومات من الحمض النووي إلى الحمض النووي الريبي، حيث ركز العلماء على منطقة ما تحت المهاد وهي منطقة من الدماغ تشارك في سلسلة من العمليات السلوكية والمناعة والغدد الصم العصبية وتبين أن الحيوانات المعرضة للإصابة بالسرطان زاد نشاط الجينات المشاركة في عملية التسرطن أي أنه من المحتمل أن يكون خطر الإصابة بورم مرتبط بالإجهاد المزمن محددًا على المستوى الجيني في الدماغ.تم إثبات تأثير هرمونات التوتر على الجهاز المناعي ، ولكن من المرجح أن تكون الصورة البيولوجية الحقيقية أكثر تعقيدًا. يقول بافيل كوبوسوف ، نائب مدير معهد الأورام بالمركز الطبي الأوروبي ، دكتوراه في الطب: "ربما لا تزال هناك آليات غير معروفة تؤدي إلى عمليات أكثر تعقيدًا". "تتشكل عدة عشرات الآلاف من الخلايا المصابة بطفرات في الجسم كل يوم . والمشاعر السلبية والاضطرابات العامة ذات الصلة ، مثل اضطرابات إيقاع الساعة البيولوجية ، تجعل جهاز المناعة يتوقف عن التعرف على الخلايا السرطانية على أنها غريبة في مرحلة ما ".اتصال غامضكشف العلماء أنه تم إثبات تأثير هرمونات التوتر على الجهاز المناعي، ولكن من المرجح أن تكون الصورة البيولوجية الحقيقية أكثر تعقيدًا.ويقول نائب مدير معهد الأورام بالمركز الطبي الأوروبي، بافيل كوبوسوف: "ربما لا تزال هناك آليات غير معروفة تؤدي إلى عمليات أكثر تعقيدًا، حيث تتشكل عشرات الآلاف من الخلايا المصابة بطفرات في الجسم كل يوم وتتأثر بالمشاعر السلبية والاضطرابات العامة ذات الصلة، مثل اضطرابات إيقاع الساعة البيولوجية وتجعل جهاز المناعة يتوقف عن التعرف على الخلايا السرطانية على أنها غريبة في مرحلة ما".كما يقول العلماء أن الغالبية العظمى من المرضى يؤكدون أنهم عانوا من الإجهاد أو الاكتئاب وهذه ليست فقط صعوبات في الحياة الشخصية أو صراعات في العمل، ولكن أيضًا بعض التحذيرات أو الأحاسيس الجسدية غير العادية التي يفسرها الناس على أنها أعراض مرض، مؤكدين على أن العلاقة بين التوتر والسرطان قد تكون معكوسة إلى حد ما. ويخلص خبراء المعهد الروسي في سيبيريا أن الإجهاد المطول أو المزمن ضار بالجسم بالإضافة إلى الجهاز المناعي، فإنه يؤثر أيضًا سلبًا على الأنظمة الوظيفية الأخرى مثل: الجهاز العصبي المركزي والقلب والأوعية الدموية والجهاز الهضمي.ويوصي الأطباء وعلماء النفس بتعلم كيفية الخروج من الاكتئاب حتى تبدأ التغييرات التي لا رجعة فيها، لكن يتوجب عدم نسيان العادات الخطيرة الأخرى بينها التدخين وإدمان الكحول وسوء التغذية والتي يمكن أن تؤدي أيضًا إلى تطور السرطان.

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