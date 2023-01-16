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https://sputnikarabic.ae/20230116/كتائب-القسام-تعرض-رسالة-مصورة-لجندي-إسرائيلي-أسير-لديها-يدعو-فيها-حكومته-للإفراج-عنه-1072352685.html
"كتائب القسام" تعرض رسالة مصورة لجندي إسرائيلي أسير لديها يدعو فيها حكومته للإفراج عنه
"كتائب القسام" تعرض رسالة مصورة لجندي إسرائيلي أسير لديها يدعو فيها حكومته للإفراج عنه
عرضت كتائب "عز الدين القسام" (الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية)، اليوم الاثنين، رسالة مصورة للإسرائيلي افرام مانغستو، المحتجز لديها منذ عام 2014، دعا فيها... 16.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-16T14:51+0000
2023-01-16T14:51+0000
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
حركة حماس
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وقال مانغستو وهو من أصل إثيوبي، في المقطع المصور:تأتي الرسالة بمناسبة تبادل المناصب في رئاسة أركان الجيش الإسرائيلي، وتنصيب هرتسي هليفي قائدا جديدا خلفا للقائد الحالي أفيف كوخافي.وقالت "كتائب القسام"، في رسالتها "إننا نؤكد فشل رئيس الأركان الإسرائيلي السابق أفيف كوخافي ومؤسسته وكذبه على شعبه وحكومته بإنجازات مدعاة وموهومة، وعلى خلفه هليفي أن يعد نفسه لحمل أعباء هذا الفشل وتوابعه".وتحتفظ كتائب "عز الدين القسام"، بأربعة جنود إسرائيليين أسرى في قطاع غزة هم: شاؤول أرون وهدار غولدن وأبراهام منغستو وهشام السيد.
إسرائيل
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس

"كتائب القسام" تعرض رسالة مصورة لجندي إسرائيلي أسير لديها يدعو فيها حكومته للإفراج عنه

14:51 GMT 16.01.2023
© palinfo.comأبو عبيدة الناطق باسم "كتائب القسام" الذراع العسكري لحركة "حماس" وصور الجنود الأسرى في الجيش الإسرائيلي
أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس وصور الجنود الأسرى في الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2023
© palinfo.com
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عرضت كتائب "عز الدين القسام" (الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية)، اليوم الاثنين، رسالة مصورة للإسرائيلي افرام مانغستو، المحتجز لديها منذ عام 2014، دعا فيها حكومته إلى العمل على الإفراج عنه.
وقال مانغستو وهو من أصل إثيوبي، في المقطع المصور:
"إلى متى سأظل هنا في الأسر أنا ورفاقي بعد هذه السنوات الطويلة من المعاناة والألم؟ أين دولة وشعب إسرائيل من مصيرنا؟".
تأتي الرسالة بمناسبة تبادل المناصب في رئاسة أركان الجيش الإسرائيلي، وتنصيب هرتسي هليفي قائدا جديدا خلفا للقائد الحالي أفيف كوخافي.
وقالت "كتائب القسام"، في رسالتها "إننا نؤكد فشل رئيس الأركان الإسرائيلي السابق أفيف كوخافي ومؤسسته وكذبه على شعبه وحكومته بإنجازات مدعاة وموهومة، وعلى خلفه هليفي أن يعد نفسه لحمل أعباء هذا الفشل وتوابعه".
وتحتفظ كتائب "عز الدين القسام"، بأربعة جنود إسرائيليين أسرى في قطاع غزة هم: شاؤول أرون وهدار غولدن وأبراهام منغستو وهشام السيد.
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