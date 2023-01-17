عربي
https://sputnikarabic.ae/20230117/إيران-ترد-مجددا-على-العراق-اسم-الخليج-الفارسي-واقع-تاريخي-وثابت-وموثق-ولا-يمكن-إنكاره-1072383335.html
إيران ترد مجددا على العراق: اسم "الخليج الفارسي" واقع تاريخي وثابت وموثق ولا يمكن إنكاره
إيران ترد مجددا على العراق: اسم "الخليج الفارسي" واقع تاريخي وثابت وموثق ولا يمكن إنكاره
علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، على استخدام رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني تسمية الخليج العربي بدلا من الفارسي. 17.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-17T11:11+0000
2023-01-17T11:11+0000
العالم
إيران
أخبار إيران
العراق
أخبار العراق اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104109/79/1041097903_0:0:3809:2143_1920x0_80_0_0_a20860468d7bca98e2fbab5394b3ca5b.jpg
وقال كنعاني إن "اسم الخليج الفارسي، واقع تاريخي وثابت وموثّق ولا يمكن إنكاره، وتكرار التسميات المصطنعة لن يغير الحقيقة ولن يعطيها المشروعية"، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الإيرانية.كانت وزارة الخارجية الإيرانية، استدعت السفير العراقي لدى طهران، يوم الأربعاء الماضي؛ للاحتجاج على استخدام العراق مصطلح "الخليج العربي" بدلا من "الخليج الفارسي"، في بطولة "خليجي 25".لكن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ردّ في مقابلة مع قناة "دويتشه فيله" الألمانية، بأن "الخليج العربي واقع".
https://sputnikarabic.ae/20230114/السوداني-يقول-إن-الخليج-العربي-واقع-ويؤكد-مواصلة-العراق-للتوسط-بين-السعودية-وإيران-1072257991.html
إيران
أخبار إيران
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104109/79/1041097903_240:0:3541:2476_1920x0_80_0_0_4ea0aed834b97ccc73aa875ae32daeb9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, إيران, أخبار إيران, العراق, أخبار العراق اليوم
العالم, إيران, أخبار إيران, العراق, أخبار العراق اليوم

إيران ترد مجددا على العراق: اسم "الخليج الفارسي" واقع تاريخي وثابت وموثق ولا يمكن إنكاره

11:11 GMT 17.01.2023
© AP Photo / Vahid Salemiسفينة قوات الحرس الثوري الإيراني في الخليج العربي
سفينة قوات الحرس الثوري الإيراني في الخليج العربي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2023
© AP Photo / Vahid Salemi
تابعنا عبرTelegram
علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، على استخدام رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني تسمية الخليج العربي بدلا من الفارسي.
وقال كنعاني إن "اسم الخليج الفارسي، واقع تاريخي وثابت وموثّق ولا يمكن إنكاره، وتكرار التسميات المصطنعة لن يغير الحقيقة ولن يعطيها المشروعية"، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الإيرانية.

وتابع كنعاني "الخليج الفارسي يحمل عنوانه منذ آلاف السنين في الوثائق والخرائط والنصوص التاريخية وسيبقى يحمل هذا الاسم إلى الأبد. العلاقة بين إيران والعراق أكبر من الأفراد والمؤسسات وهي متجذرة في أعماق التاريخ والحضارة المشتركة بين البلدين".

رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2023
العراق يقول إن "الخليج العربي واقع" ويؤكد مواصلة التوسط بين السعودية وإيران
14 يناير, 10:06 GMT
كانت وزارة الخارجية الإيرانية، استدعت السفير العراقي لدى طهران، يوم الأربعاء الماضي؛ للاحتجاج على استخدام العراق مصطلح "الخليج العربي" بدلا من "الخليج الفارسي"، في بطولة "خليجي 25".
لكن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ردّ في مقابلة مع قناة "دويتشه فيله" الألمانية، بأن "الخليج العربي واقع".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:42 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала