https://sputnikarabic.ae/20230117/إيران-ترد-مجددا-على-العراق-اسم-الخليج-الفارسي-واقع-تاريخي-وثابت-وموثق-ولا-يمكن-إنكاره-1072383335.html
إيران ترد مجددا على العراق: اسم "الخليج الفارسي" واقع تاريخي وثابت وموثق ولا يمكن إنكاره
إيران ترد مجددا على العراق: اسم "الخليج الفارسي" واقع تاريخي وثابت وموثق ولا يمكن إنكاره
علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، على استخدام رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني تسمية الخليج العربي بدلا من الفارسي. 17.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-17T11:11+0000
2023-01-17T11:11+0000
2023-01-17T11:11+0000
العالم
إيران
أخبار إيران
العراق
أخبار العراق اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104109/79/1041097903_0:0:3809:2143_1920x0_80_0_0_a20860468d7bca98e2fbab5394b3ca5b.jpg
وقال كنعاني إن "اسم الخليج الفارسي، واقع تاريخي وثابت وموثّق ولا يمكن إنكاره، وتكرار التسميات المصطنعة لن يغير الحقيقة ولن يعطيها المشروعية"، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الإيرانية.كانت وزارة الخارجية الإيرانية، استدعت السفير العراقي لدى طهران، يوم الأربعاء الماضي؛ للاحتجاج على استخدام العراق مصطلح "الخليج العربي" بدلا من "الخليج الفارسي"، في بطولة "خليجي 25".لكن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ردّ في مقابلة مع قناة "دويتشه فيله" الألمانية، بأن "الخليج العربي واقع".
https://sputnikarabic.ae/20230114/السوداني-يقول-إن-الخليج-العربي-واقع-ويؤكد-مواصلة-العراق-للتوسط-بين-السعودية-وإيران-1072257991.html
إيران
أخبار إيران
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104109/79/1041097903_240:0:3541:2476_1920x0_80_0_0_4ea0aed834b97ccc73aa875ae32daeb9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, إيران, أخبار إيران, العراق, أخبار العراق اليوم
العالم, إيران, أخبار إيران, العراق, أخبار العراق اليوم
إيران ترد مجددا على العراق: اسم "الخليج الفارسي" واقع تاريخي وثابت وموثق ولا يمكن إنكاره
تابعنا عبر
علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، على استخدام رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني تسمية الخليج العربي بدلا من الفارسي.
وقال كنعاني إن "اسم الخليج الفارسي، واقع تاريخي وثابت وموثّق ولا يمكن إنكاره، وتكرار التسميات المصطنعة لن يغير الحقيقة ولن يعطيها المشروعية"، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الإيرانية.
وتابع كنعاني "الخليج الفارسي يحمل عنوانه منذ آلاف السنين في الوثائق والخرائط والنصوص التاريخية وسيبقى يحمل هذا الاسم إلى الأبد. العلاقة بين إيران والعراق أكبر من الأفراد والمؤسسات وهي متجذرة في أعماق التاريخ والحضارة المشتركة بين البلدين".
كانت وزارة الخارجية الإيرانية، استدعت السفير العراقي لدى طهران، يوم الأربعاء الماضي؛ للاحتجاج على استخدام العراق مصطلح "الخليج العربي" بدلا من "الخليج الفارسي"، في بطولة "خليجي 25".
لكن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ردّ في مقابلة مع قناة "دويتشه فيله" الألمانية، بأن "الخليج العربي واقع
".