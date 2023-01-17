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https://sputnikarabic.ae/20230117/الأمم-المتحدة-تعرب-عن-قلقها-إزاء-مشروعي-قانونين-في-أوكرانيا-بشأن-حرية-الديانة-1072406681.html
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء مشروعي قانونين في أوكرانيا بشأن حرية الديانة
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء مشروعي قانونين في أوكرانيا بشأن حرية الديانة
أعربت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان إيلزي براندز كيريس، اليوم الثلاثاء، عن قلقها إزاء مشروعي قانونين جديدين في أوكرانيا قد يقوضان الحق... 17.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-17T21:18+0000
2023-01-17T21:19+0000
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقالت كيريس، في كلمة بمجلس الأمن "ندعو السلطات الأوكرانية إلى ضمان أن أي عمليات تفتيش بالكنيسة الأوكرانية الأرثوذكسية وفي أماكن العبادة تتم وفقا للقانون الدولي".وتابعت "نحث الطرفين على ضمان ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي والدين دون تمييز".هذا ويعد نظام كييف حاليا مشاريع قوانين تحظر أنشطة المنظمات الدينية المرتبطة بروسيا إلى جانب اضطهاد الكنيسة الأرثوذكسية.ويأتي ذلك بعد أن داهمت أجهزة الأمن الأوكرانية أديرة للمسيحيين الأرثوذكس في كييف بزعم "منع "استخدام مباني الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية لإخفاء مجموعات التخريب والاستطلاع والمواطنين الأجانب وتخزين الأسلحة".
https://sputnikarabic.ae/20190131/بوتين-حق-الرد-حريات-دينية-أوكرانيا-1038692120.html
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أخبار أوكرانيا, منظمة الأمم المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار أوكرانيا, منظمة الأمم المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن

الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء مشروعي قانونين في أوكرانيا بشأن حرية الديانة

21:18 GMT 17.01.2023 (تم التحديث: 21:19 GMT 17.01.2023)
© AFP 2023 / ANGELA WEISSشعار الأمم المتحدة في مدينة نيويورك في 1 أغسطس 2022
شعار الأمم المتحدة في مدينة نيويورك في 1 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2023
© AFP 2023 / ANGELA WEISS
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أعربت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان إيلزي براندز كيريس، اليوم الثلاثاء، عن قلقها إزاء مشروعي قانونين جديدين في أوكرانيا قد يقوضان الحق في حرية الدين.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقالت كيريس، في كلمة بمجلس الأمن "ندعو السلطات الأوكرانية إلى ضمان أن أي عمليات تفتيش بالكنيسة الأوكرانية الأرثوذكسية وفي أماكن العبادة تتم وفقا للقانون الدولي".

وأضافت "نشعر بالقلق من أن المشروعين الأوكرانيين - 8221 و8262 - قد يقوضان الحق في حرية الدين أو المعتقد".

وتابعت "نحث الطرفين على ضمان ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي والدين دون تمييز".
بوتين يحضر قداس عيد الميلاد في سان بطرسبورغ - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2019
بوتين: نحتفظ بحق حماية الحريات الدينية في أوكرانيا
31 يناير 2019, 14:03 GMT
هذا ويعد نظام كييف حاليا مشاريع قوانين تحظر أنشطة المنظمات الدينية المرتبطة بروسيا إلى جانب اضطهاد الكنيسة الأرثوذكسية.
ويأتي ذلك بعد أن داهمت أجهزة الأمن الأوكرانية أديرة للمسيحيين الأرثوذكس في كييف بزعم "منع "استخدام مباني الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية لإخفاء مجموعات التخريب والاستطلاع والمواطنين الأجانب وتخزين الأسلحة".
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