https://sputnikarabic.ae/20230117/الأمم-المتحدة-تعرب-عن-قلقها-إزاء-مشروعي-قانونين-في-أوكرانيا-بشأن-حرية-الديانة-1072406681.html
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء مشروعي قانونين في أوكرانيا بشأن حرية الديانة
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء مشروعي قانونين في أوكرانيا بشأن حرية الديانة
أعربت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان إيلزي براندز كيريس، اليوم الثلاثاء، عن قلقها إزاء مشروعي قانونين جديدين في أوكرانيا قد يقوضان الحق... 17.01.2023, سبوتنيك عربي
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقالت كيريس، في كلمة بمجلس الأمن "ندعو السلطات الأوكرانية إلى ضمان أن أي عمليات تفتيش بالكنيسة الأوكرانية الأرثوذكسية وفي أماكن العبادة تتم وفقا للقانون الدولي".وتابعت "نحث الطرفين على ضمان ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي والدين دون تمييز".هذا ويعد نظام كييف حاليا مشاريع قوانين تحظر أنشطة المنظمات الدينية المرتبطة بروسيا إلى جانب اضطهاد الكنيسة الأرثوذكسية.ويأتي ذلك بعد أن داهمت أجهزة الأمن الأوكرانية أديرة للمسيحيين الأرثوذكس في كييف بزعم "منع "استخدام مباني الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية لإخفاء مجموعات التخريب والاستطلاع والمواطنين الأجانب وتخزين الأسلحة".
https://sputnikarabic.ae/20190131/بوتين-حق-الرد-حريات-دينية-أوكرانيا-1038692120.html
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الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء مشروعي قانونين في أوكرانيا بشأن حرية الديانة
21:18 GMT 17.01.2023 (تم التحديث: 21:19 GMT 17.01.2023) تابعنا عبر
أعربت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان إيلزي براندز كيريس، اليوم الثلاثاء، عن قلقها إزاء مشروعي قانونين جديدين في أوكرانيا قد يقوضان الحق في حرية الدين.
الأمم المتحدة - سبوتنيك
. وقالت كيريس، في كلمة بمجلس الأمن "ندعو السلطات الأوكرانية إلى ضمان أن أي عمليات تفتيش بالكنيسة الأوكرانية الأرثوذكسية وفي أماكن العبادة تتم وفقا للقانون الدولي".
وأضافت "نشعر بالقلق من أن المشروعين الأوكرانيين - 8221 و8262 - قد يقوضان الحق في حرية الدين أو المعتقد".
وتابعت "نحث الطرفين على ضمان ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي والدين دون تمييز".
هذا ويعد نظام كييف حاليا مشاريع قوانين تحظر أنشطة المنظمات الدينية المرتبطة بروسيا إلى جانب اضطهاد الكنيسة الأرثوذكسية.
ويأتي ذلك بعد أن داهمت أجهزة الأمن الأوكرانية أديرة للمسيحيين الأرثوذكس في كييف بزعم "منع "استخدام مباني الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية لإخفاء مجموعات التخريب والاستطلاع والمواطنين الأجانب وتخزين الأسلحة".