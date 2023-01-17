https://sputnikarabic.ae/20230117/الحرس-الثوري-الإيراني-يجرى-مناورات-في-مياه-الخليج-باستخدام-أنظمة-كروز-والدفاع-الجوي-والمسيرات-1072385367.html
الحرس الثوري الإيراني يجرى مناورات في مياه الخليج باستخدام أنظمة كروز والدفاع الجوي والمسيرات
الحرس الثوري الإيراني يجرى مناورات في مياه الخليج باستخدام أنظمة كروز والدفاع الجوي والمسيرات
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، إجراء مناورة عسكرية في مياه الخليج باستخدم أنظمة كروز الصاروخية والمسيرات وأنظمة الدفاع الجوي. 17.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-17T11:30+0000
2023-01-17T11:30+0000
2023-01-17T11:30+0000
إيران
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وقال قائد القوة البحرية في الحرس الثوري العميد علي رضا تنكسيري، "أجرينا في الأيام الماضية مناورة عسكرية في مياه الخليج لأنظمة صواريخ كروز البحرية والطائرات المسيّرة القاذفة للقنابل الدقيقة والأنظمة الذكية غیر المأهولة تحت البحر وإطلاق صواريخ المروحيات والإنزال الجوي للقوات الخاصة في المواقع المتحركة والعائمة"، حسب وكالة "نور نیوز" الإيرانية.وأضاف تنكسيري، أن "إيران لم تعد بحاجة لأي جهة أجنبية في تصنيع الأجهزة العسكرية"، مؤكدا أن إيران لديها الاكتفاء الذاتي في هذا المجال.وكان قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، قال إن بلاده ستلاحق العدو في أي مكان في العالم، إذا تعرضت السفن الإيرانية في البحار لأدنى اعتداء.وأضاف سلامي، في كلمة له، أن طهران تمتلك مسيّرات قادرة على التأثير على العديد من الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم.وأجرى الجيش الإيراني مؤخَّراً عدّة مناورات، من بينها مناورات "الأمن المستدام 1400" في بحر قزوين في حزيران/ يونيو الماضي، ومناورات "درع السماء 1400" في أيار/ مايو الماضي، إضافة إلى مناورات "اقتدار 99" للقوات البرية الإيرانية
إيران
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, العالم
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, العالم
الحرس الثوري الإيراني يجرى مناورات في مياه الخليج باستخدام أنظمة كروز والدفاع الجوي والمسيرات
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أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، إجراء مناورة عسكرية في مياه الخليج باستخدم أنظمة كروز الصاروخية والمسيرات وأنظمة الدفاع الجوي.
وقال قائد القوة البحرية في الحرس الثوري العميد علي رضا تنكسيري، "أجرينا في الأيام الماضية مناورة عسكرية في مياه الخليج لأنظمة صواريخ كروز البحرية والطائرات المسيّرة القاذفة للقنابل الدقيقة والأنظمة الذكية غیر المأهولة تحت البحر وإطلاق صواريخ المروحيات والإنزال الجوي للقوات الخاصة في المواقع المتحركة والعائمة"، حسب وكالة "نور نیوز" الإيرانية.
وأضاف تنكسيري، أن "إيران لم تعد بحاجة لأي جهة أجنبية في تصنيع الأجهزة العسكرية"، مؤكدا أن إيران لديها الاكتفاء الذاتي في هذا المجال.
وكان قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، قال إن بلاده ستلاحق العدو في أي مكان في العالم، إذا تعرضت السفن الإيرانية في البحار لأدنى اعتداء.
وأضاف سلامي، في كلمة له، أن طهران تمتلك مسيّرات قادرة على التأثير
على العديد من الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم.
وأجرى الجيش الإيراني مؤخَّراً عدّة مناورات، من بينها مناورات "الأمن المستدام 1400" في بحر قزوين في حزيران/ يونيو الماضي، ومناورات "درع السماء 1400" في أيار/ مايو الماضي، إضافة إلى مناورات "اقتدار 99" للقوات البرية الإيرانية