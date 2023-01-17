https://sputnikarabic.ae/20230117/الخارجية-الإيرانية-مهاجمة-بريطانيا-لأمننا-القومي-قوبل-برد-استخباراتي-وقضائي-حاسم-1072369232.html

الخارجية الإيرانية: مهاجمة بريطانيا لأمننا القومي قوبلت برد استخباراتي وقضائي حاسم

الخارجية الإيرانية: مهاجمة بريطانيا لأمننا القومي قوبلت برد استخباراتي وقضائي حاسم

أكد وزارة الخارجية الإيرانية، أن "تحرك بريطانيا في مهاجمة الأمن القومي للجمهورية الإسلامية الإيرانية قوبل برد استخباراتي وقضائي حاسم"، مشيرا إلى تنفيذ حكم... 17.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-17T06:35+0000

2023-01-17T06:35+0000

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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، عبر حسابه على "تويتر"، إن "ضجيج النظام البريطاني ودعم بعض الزاعمين بالدفاع عن حقوق الإنسان في أوروبا يكشف عن تهربهم وانتهاكهم للقانون".وأضاف كنعاني: أن "النظام البريطاني الذي يرى أحد أفراد أسرته الملكية قتل 25 بريئا مثل إزالة قطعة شطرنج ولا يخجل من ذلك، وكذلك من يغض الطرف عن جريمة الحرب هذه، لا يملكان الأهلية لتقديم الموعظة للآخرين حول حقوق الإنسان".يأتي ذلك بعدما صرح وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، بأن "النظام الإيراني استدرج المسؤول السابق في وزارة الدفاع الإيرانية علي رضا أكبري، الذي يحمل الجنسية البريطانية أيضا، إلى العاصمة طهران ثم عذبه وأعدمه"، على حد قوله.وقال كليفرلي، خلال لمة له أمام البرلمان، إن "إعدام أكبري عمل جبان ومشين من النظام الإيراني"، مضيفا: "ننظر مع الحلفاء في المزيد من الخطوات لمواجهة إيران"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".واتهم إيران بقتل أكثر من 500 شخص خلال الاحتجاجات الأخيرة في البلاد، مؤكداً أن "المحاسبة ستتم".وأعلن القضاء الإيراني، السبت الماضي، "تنفيذ حكم الإعدام شنقا بحق الإيراني- البريطاني علي رضا أكبري المتهم بالتجسس".وأفادت السلطة القضائية الإيرانية، في بيان لها، بأنه "تم تنفيذ حكم الإعدام بحق علي رضا أكبري، الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والبريطانية، والمتهم بالفساد في الأرض واتخاذ إجراءات واسعة النطاق ضد أمن البلاد الداخلي والخارجي من خلال التجسس لصالح جهاز المخابرات التابع للحكومة البريطانية".وأضاف البيان أن "تنفيذ حكم الإعدام شنقا تم صباح السبت"، مشيرا إلى أن المتهم حصل على "مبالغ مالية تقدر بمليون و805 آلاف يورو، و265 ألف جنيه إسترليني و50 ألف دولار أمريكي، مقابل تجسسه لصالح بريطانيا".وبثت وسائل إعلام إيرانية، الخميس الماضي، مقطعا مصورا لعلي رضا أكبري المحكوم عليه بالإعدام المدان بتهمة التجسس لصالح بريطانيا، يعترف فيه أنه لعب دورا في اغتيال العالم النووي الإيراني، محسن فخري زاده، في العام 2020.وامتد الفيديو لما يزيد عن 9 دقائق كاملة، تضمّن صورا له بمفرده أو مع أشخاص ومسؤولين آخرين تم إخفاء وجوههم، متحدثًا عن تواصله مع البريطانيين، ومعترفًا بضلوعه في اغتيال فخري زاده.وفي أواخر الشهر الماضي، أعلن الحرس الثوري الإيراني اعتقال شبكة تجسس لصالح بريطانيا، في محافظة كرمان، وسط البلاد، تعمل على "توسيع رقعة أعمال الشغب في البلاد".وقال مقر "ثار الله" التابع للحرس الثوري في كرمان، في بيان له إن شبكة التجسس تسمى "زاغرس" وتعمل بأمر من عناصر الاستخبارات البريطانية في المحافظة التي تقع وسط البلاد.

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