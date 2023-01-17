https://sputnikarabic.ae/20230117/الصحة-الفلسطينية-تعلن-مقتل-شاب-برصاص-الجيش-الإسرائيلي--1072385835.html
الصحة الفلسطينية تعلن مقتل شاب برصاص الجيش الإسرائيلي
الصحة الفلسطينية تعلن مقتل شاب برصاص الجيش الإسرائيلي
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شمال الخليل. 17.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-17T11:39+0000
2023-01-17T11:39+0000
2023-01-17T11:39+0000
العالم العربي
أخبار العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/14/1069286560_0:463:1200:1138_1920x0_80_0_0_d737f540888aae357e82ddc62e71a512.jpg
وكتبت الوزارة في بيان لها اليوم، الثلاثاء، "وفاة الشاب حمدي شاكر عبد الله أبو دية (40 عاما)، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند المدخل الشمالي لبلدة حلحول شمال الخليل"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية قولها إن "قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز عسكري مقام عند مدخل النبي يونس شمال البلدة، أطلقت وابلا من الرصاص صوب الشاب أبو دية، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، سرعان ما أعلن عن استشهاده".وأشارت الوكالة إلى أن "قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى الشهيد أبو دية، ولا تزال تحتجز جثمانه، وتمنع الاقتراب منه".وبوفاة حمدي شاكر عبد الله أبو دية يرتفع حصيلة القتلى الفلسطينيين على السلطات الإسرائيلية إلى 15 حالة منذ بداية العام الجاري، بينهم 4 أطفال.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/14/1069286560_0:350:1200:1250_1920x0_80_0_0_1b7a318d466ab970908c8e02aea4fb75.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي, أخبار العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
الصحة الفلسطينية تعلن مقتل شاب برصاص الجيش الإسرائيلي
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شمال الخليل.
وكتبت الوزارة في بيان لها اليوم، الثلاثاء، "وفاة الشاب حمدي شاكر عبد الله أبو دية (40 عاما)، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند المدخل الشمالي لبلدة حلحول شمال الخليل"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"
.
ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية قولها إن "قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز عسكري مقام عند مدخل النبي يونس شمال البلدة، أطلقت وابلا من الرصاص صوب الشاب أبو دية، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، سرعان ما أعلن عن استشهاده".
وأشارت الوكالة إلى أن "قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى الشهيد أبو دية، ولا تزال تحتجز جثمانه، وتمنع الاقتراب منه".
وبوفاة حمدي شاكر عبد الله أبو دية يرتفع حصيلة القتلى الفلسطينيين على السلطات الإسرائيلية إلى 15 حالة منذ بداية العام الجاري، بينهم 4 أطفال.