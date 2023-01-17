https://sputnikarabic.ae/20230117/بوشيلين-عن-نجاحات-كبيرة-للقوات-الروسية-في-ماريينكا-تم-تطهير-جميع-الأبنية-العالية-1072377724.html
بوشيلين عن نجاحات كبيرة للقوات الروسية في ماريينكا: تم تطهير جميع الأبنية العالية
بوشيلين عن نجاحات كبيرة للقوات الروسية في ماريينكا: تم تطهير جميع الأبنية العالية
أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، الثلاثاء، عن نجاحات كبيرة حققها العسكريون الروس في ماريينكا، حيث تم تطهير جميع الأبنية العالية... 17.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-17T10:25+0000
2023-01-17T10:25+0000
2023-01-17T10:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال بوشيلين، على أثير قناة "روسيا-24": "هناك نجاحات محددة، ونجاحات كبيرة بما فيه الكفاية، في مدينة ماريينكا؛ وقد تم بالفعل تطهير جميع الأبنية العالية، وتسيطر عليها وحداتنا. هنا نشهد أعمال جنودنا ليلًا ونهارًا، وهم يقومون بتطهير الأراضي متراً بعد متر وتحرير البلدة".وأضاف: "نتوقع أن تخضع ماريينكا بالكامل، في المستقبل القريب، لسيطرة جمهورية دونيتسك الشعبية".تجدر الإشارة إلى أن مدينة مارينكا تقع في ضواحي مدينة دونيتسك، على بعد كيلومتر واحد من منطقة بتروفسكي في عاصمة جمهورية دونيتسك الشعبية، وهناك توجد مواقع مهمة للقوات الأوكرانية، وهي تمثل إحدى النقاط التي تتعرض منها مدينة دونيتسك للقصف المدفعي بانتظام.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش نظام كييف، كما وتستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسي، وهي- جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.
https://sputnikarabic.ae/20150604/1014504118.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
بوشيلين عن نجاحات كبيرة للقوات الروسية في ماريينكا: تم تطهير جميع الأبنية العالية
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أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، الثلاثاء، عن نجاحات كبيرة حققها العسكريون الروس في ماريينكا، حيث تم تطهير جميع الأبنية العالية في المدينة؛ وأن المدينة ستخضع قريبًا لسيطرة القوات الروسية بشكل كامل.
موسكو - سبوتنيك. وقال بوشيلين، على أثير قناة "روسيا-24": "هناك نجاحات محددة، ونجاحات كبيرة بما فيه الكفاية، في مدينة ماريينكا؛ وقد تم بالفعل تطهير جميع الأبنية العالية، وتسيطر عليها وحداتنا. هنا نشهد أعمال جنودنا ليلًا ونهارًا، وهم يقومون بتطهير الأراضي متراً بعد متر وتحرير البلدة".
وأضاف: "نتوقع أن تخضع ماريينكا بالكامل، في المستقبل القريب، لسيطرة جمهورية دونيتسك الشعبية".
كما أعلن بوشيلين عن إحراز تقدم وتحسين الوضع (العسكري للقوات) في اتجاه مدينة أفدييفكا.
تجدر الإشارة إلى أن مدينة مارينكا تقع في ضواحي مدينة دونيتسك، على بعد كيلومتر واحد من منطقة بتروفسكي في عاصمة جمهورية دونيتسك الشعبية، وهناك توجد مواقع مهمة للقوات الأوكرانية، وهي تمثل إحدى النقاط التي تتعرض منها مدينة دونيتسك للقصف المدفعي بانتظام.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش نظام كييف، كما وتستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسي، وهي- جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.