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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230117/بوشيلين-عن-نجاحات-كبيرة-للقوات-الروسية-في-ماريينكا-تم-تطهير-جميع-الأبنية-العالية-1072377724.html
بوشيلين عن نجاحات كبيرة للقوات الروسية في ماريينكا: تم تطهير جميع الأبنية العالية
بوشيلين عن نجاحات كبيرة للقوات الروسية في ماريينكا: تم تطهير جميع الأبنية العالية
أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، الثلاثاء، عن نجاحات كبيرة حققها العسكريون الروس في ماريينكا، حيث تم تطهير جميع الأبنية العالية... 17.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-17T10:25+0000
2023-01-17T10:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال بوشيلين، على أثير قناة "روسيا-24": "هناك نجاحات محددة، ونجاحات كبيرة بما فيه الكفاية، في مدينة ماريينكا؛ وقد تم بالفعل تطهير جميع الأبنية العالية، وتسيطر عليها وحداتنا. هنا نشهد أعمال جنودنا ليلًا ونهارًا، وهم يقومون بتطهير الأراضي متراً بعد متر وتحرير البلدة".وأضاف: "نتوقع أن تخضع ماريينكا بالكامل، في المستقبل القريب، لسيطرة جمهورية دونيتسك الشعبية".تجدر الإشارة إلى أن مدينة مارينكا تقع في ضواحي مدينة دونيتسك، على بعد كيلومتر واحد من منطقة بتروفسكي في عاصمة جمهورية دونيتسك الشعبية، وهناك توجد مواقع مهمة للقوات الأوكرانية، وهي تمثل إحدى النقاط التي تتعرض منها مدينة دونيتسك للقصف المدفعي بانتظام.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش نظام كييف، كما وتستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسي، وهي- جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.
https://sputnikarabic.ae/20150604/1014504118.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

بوشيلين عن نجاحات كبيرة للقوات الروسية في ماريينكا: تم تطهير جميع الأبنية العالية

10:25 GMT 17.01.2023
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصوررئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، 11 فبراير 2022
رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، 11 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2023
© Sputnik . Sergey Baturin
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أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، الثلاثاء، عن نجاحات كبيرة حققها العسكريون الروس في ماريينكا، حيث تم تطهير جميع الأبنية العالية في المدينة؛ وأن المدينة ستخضع قريبًا لسيطرة القوات الروسية بشكل كامل.
موسكو - سبوتنيك. وقال بوشيلين، على أثير قناة "روسيا-24": "هناك نجاحات محددة، ونجاحات كبيرة بما فيه الكفاية، في مدينة ماريينكا؛ وقد تم بالفعل تطهير جميع الأبنية العالية، وتسيطر عليها وحداتنا. هنا نشهد أعمال جنودنا ليلًا ونهارًا، وهم يقومون بتطهير الأراضي متراً بعد متر وتحرير البلدة".
وأضاف: "نتوقع أن تخضع ماريينكا بالكامل، في المستقبل القريب، لسيطرة جمهورية دونيتسك الشعبية".
عناصر من قوات جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2015
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
جمهورية دونيتسك تعلن انسحاب القوات الأوكرانية من مارينكا
4 يونيو 2015, 09:08 GMT
كما أعلن بوشيلين عن إحراز تقدم وتحسين الوضع (العسكري للقوات) في اتجاه مدينة أفدييفكا.
تجدر الإشارة إلى أن مدينة مارينكا تقع في ضواحي مدينة دونيتسك، على بعد كيلومتر واحد من منطقة بتروفسكي في عاصمة جمهورية دونيتسك الشعبية، وهناك توجد مواقع مهمة للقوات الأوكرانية، وهي تمثل إحدى النقاط التي تتعرض منها مدينة دونيتسك للقصف المدفعي بانتظام.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش نظام كييف، كما وتستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسي، وهي- جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.
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