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https://sputnikarabic.ae/20230117/زلة-لسان-جديدة-تضع-بايدن-في-موقف-محرج-خلال-حفل-تكريم-مارتن-لوثر-كينغ-1072379371.html
زلة لسان جديدة تضع بايدن في موقف محرج خلال حفل تكريم مارتن لوثر كينغ
زلة لسان جديدة تضع بايدن في موقف محرج خلال حفل تكريم مارتن لوثر كينغ
تعرض الرئيس الأمريكي، جو بايدن لموقف محرج بسبب زلة لسان جديدة، أثناء احتفال بذكرى تكريم الناشط الراحل، مارتن لوثر كينغ. 17.01.2023, سبوتنيك عربي
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جو بايدن
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ونسي بايدن البالغ من العمر 80 عامًا اسم زوجة ابن الزعيم الراحل، الناشطة أرندريا ووترز كينغ، أثناء غنائه "هابي بيرث داي" احتفالا بذكرى ميلادها، إذ يُصادف يوم 16 من يناير/ كانون الثاني عيد ميلاد أرندريا مع يوم تكريم الزعيم الراحل مارتن لوثر كينغ جونيور.
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نادي الفيديو, جو بايدن
نادي الفيديو, جو بايدن

زلة لسان جديدة تضع بايدن في موقف محرج خلال حفل تكريم مارتن لوثر كينغ

10:39 GMT 17.01.2023
© BRENDAN SMIALOWSKIالرئيس الأمريكي جو بايدن يتحدث في كنيسة إبنيزر المعمدانية في أتلانتا ، جورجيا ، في 15 يناير 2023
الرئيس الأمريكي جو بايدن يتحدث في كنيسة إبنيزر المعمدانية في أتلانتا ، جورجيا ، في 15 يناير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2023
© BRENDAN SMIALOWSKI
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تعرض الرئيس الأمريكي، جو بايدن لموقف محرج بسبب زلة لسان جديدة، أثناء احتفال بذكرى تكريم الناشط الراحل، مارتن لوثر كينغ.
ونسي بايدن البالغ من العمر 80 عامًا اسم زوجة ابن الزعيم الراحل، الناشطة أرندريا ووترز كينغ، أثناء غنائه "هابي بيرث داي" احتفالا بذكرى ميلادها، إذ يُصادف يوم 16 من يناير/ كانون الثاني عيد ميلاد أرندريا مع يوم تكريم الزعيم الراحل مارتن لوثر كينغ جونيور.
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