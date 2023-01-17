https://sputnikarabic.ae/20230117/زلة-لسان-جديدة-تضع-بايدن-في-موقف-محرج-خلال-حفل-تكريم-مارتن-لوثر-كينغ-1072379371.html
زلة لسان جديدة تضع بايدن في موقف محرج خلال حفل تكريم مارتن لوثر كينغ
زلة لسان جديدة تضع بايدن في موقف محرج خلال حفل تكريم مارتن لوثر كينغ
تعرض الرئيس الأمريكي، جو بايدن لموقف محرج بسبب زلة لسان جديدة، أثناء احتفال بذكرى تكريم الناشط الراحل، مارتن لوثر كينغ. 17.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-17T10:39+0000
2023-01-17T10:39+0000
2023-01-17T10:39+0000
نادي الفيديو
جو بايدن
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ونسي بايدن البالغ من العمر 80 عامًا اسم زوجة ابن الزعيم الراحل، الناشطة أرندريا ووترز كينغ، أثناء غنائه "هابي بيرث داي" احتفالا بذكرى ميلادها، إذ يُصادف يوم 16 من يناير/ كانون الثاني عيد ميلاد أرندريا مع يوم تكريم الزعيم الراحل مارتن لوثر كينغ جونيور.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, جو بايدن
زلة لسان جديدة تضع بايدن في موقف محرج خلال حفل تكريم مارتن لوثر كينغ
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تعرض الرئيس الأمريكي، جو بايدن لموقف محرج بسبب زلة لسان جديدة، أثناء احتفال بذكرى تكريم الناشط الراحل، مارتن لوثر كينغ.
ونسي بايدن البالغ من العمر 80 عامًا اسم زوجة ابن الزعيم الراحل، الناشطة أرندريا ووترز كينغ، أثناء غنائه "هابي بيرث داي" احتفالا بذكرى ميلادها، إذ يُصادف يوم 16 من يناير/ كانون الثاني عيد ميلاد أرندريا مع يوم تكريم الزعيم الراحل مارتن لوثر كينغ جونيور.