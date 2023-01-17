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https://sputnikarabic.ae/20230117/سلطان-عمان-يتوجه-إلى-الإمارات-للمشاركة-في-قمة-مجلس-التعاون-بحضور-ملك-الأردن-والرئيس-المصري-1072391556.html
سلطان عمان يتوجه إلى الإمارات للمشاركة في قمة مجلس التعاون بحضور ملك الأردن والرئيس المصري
سلطان عمان يتوجه إلى الإمارات للمشاركة في قمة مجلس التعاون بحضور ملك الأردن والرئيس المصري
أعلنت سلطنة عمان أن سلطان البلاد هيثم بن طارق سيتوجه، غدا الأربعاء، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، لحضور اجتماع لقادة دول مجلس التعاون الخليجي، بمشاركة مصر... 17.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-17T14:36+0000
2023-01-17T14:39+0000
سلطنة عمان
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وذكرت وكالة الأنباء العمانية، اليوم الثلاثاء، أن "السلطان هيثم بن طارق سيغادر البلاد صباح غد متوجها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة".ووفقا للوكالة، فإن الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيحضران الاجتماع.يأتي ذلك تزامنا مع عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة قمة ثلاثية مع الملك عبد الله الثاني، ملك الأردن والرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين.
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سلطنة عمان, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, مصر, أخبار الأردن, مجلس التعاون الخليجي, العالم العربي
سلطنة عمان, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, مصر, أخبار الأردن, مجلس التعاون الخليجي, العالم العربي

سلطان عمان يتوجه إلى الإمارات للمشاركة في قمة مجلس التعاون بحضور ملك الأردن والرئيس المصري

14:36 GMT 17.01.2023 (تم التحديث: 14:39 GMT 17.01.2023)
© AP Photo / Oman TV 2020 ،سلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد
 2020 ،سلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2023
© AP Photo / Oman TV
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أعلنت سلطنة عمان أن سلطان البلاد هيثم بن طارق سيتوجه، غدا الأربعاء، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، لحضور اجتماع لقادة دول مجلس التعاون الخليجي، بمشاركة مصر والأردن.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية، اليوم الثلاثاء، أن "السلطان هيثم بن طارق سيغادر البلاد صباح غد متوجها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة".
وأضافت أن ذلك "تلبية لدعوة من الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، للمشاركة في اللقاء الأخوي لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".
ووفقا للوكالة، فإن الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيحضران الاجتماع.
يأتي ذلك تزامنا مع عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة قمة ثلاثية مع الملك عبد الله الثاني، ملك الأردن والرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين.
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